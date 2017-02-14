Военно-морской клинический госпиталь 1469 Минобороны России после создания Объединённого стратегического командования Северного флота достиг уровня окружного лечебного учреждения, получив в свой состав 9 филиалов.

История госпиталя ведёт отсчёт с 1936 года. Он был создан в Полярном, где тогда находилась главная база Северного флота.

В 1962-м госпиталь передислоцировался в Североморск. С увеличением задач, стоящих перед Северным флотом, изменился и уровень медицинского учреждения. В 2004 году оно получило статус Военно-морского клинического госпиталя Северного флота.

– Самые большие изменения произошли после создания Объединённого стратегического командования Северного флота (ОСК СФ). Наш госпиталь стал, по сути, окружным. Значительно увеличилась зона его ответственности: Мурманская, Архангельская области и Республика Коми. Сегодня это уже многопрофильный госпитальный комплекс, который является одним из самых крупных в Вооружённых Силах, – подчеркнул начальник ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» полковник медицинской службы Александр Шевченко.

Госпиталь состоит из головного учреждения в Североморске с консультативно-диагностической поликлиникой, девяти филиалов с поликлиническими отделениями, двух поликлиник со стационаром. Пять филиалов находятся в Мурманской области: это госпитали в Печенге, Заозёрске, Гаджиево, Полярном и Мурманске. Остальные четыре – на Новой Земле, в Архангельске, Северодвинске и Плесецке.

В связи с созданием ОСК СФ североморскому госпиталю переподчинены ещё два учреждения Западного военного округа: Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Центр обеспечения медицинской техникой и имуществом.

В головном госпитале и его филиалах ежегодно получают медицинскую помощь около 40 тысяч пациентов

Головное учреждение в Североморске – это госпитально-поликлинический комплекс вместе с консультативно-диагностической поликлиникой. На сегодняшний день здесь трудятся 1300 человек, а во всём комплексе вместе с филиалами почти 4400 сотрудников и около 200 военнослужащих.

За год в североморском госпитале проходят лечение более 11 тысяч человек, среди которых военнослужащие всех силовых ведомств и члены их семей, ветераны, военные пенсионеры и гражданский персонал Минобороны. А с учётом всех филиалов получается около 40 тысяч пациентов. Также здесь может получить квалифицированную медицинскую помощь и поступить на госпитализацию любой гражданин, имеющий полис обязательного медицинского страхования.

Современная диагностическая база позволяет оказывать все виды специализированной медицинской помощи. За последние три года произошло существенное переоснащение госпиталя медицинским оборудованием. Центр анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии получил современные аппараты искусственной вентиляции лёгких, кардиомониторы…

Среди важных приобретений – аппаратура для функциональной диагностики, эндоскопии и рентгендиагностики. Много оборудования заменили в стоматологическом отделении. А вскоре установят новый мультиспиральный компьютерный томограф (МСКТ) стоимостью 28 млн рублей. Он позволит выполнять сразу 16 рентген-снимков в разных проекциях, а потом создавать 3D-модель для понимания патологического процесса внутри организма человека и принятия решения о тактике дальнейшего лечения. Сейчас завершается ремонт помещения для нового МСКТ, после чего начнётся монтаж оборудования.

– Создание госпитального комплекса под единым руководством принесло много положительных перемен, - считает полковник медслужбы Александр Шевченко. - Это позволило получить значительную экономию и достичь большей управляемости, а главное – повысило качество и доступность медицинской помощи.

Например, пациент в Печенге, которая почти в 150 км от Североморска, может оперативно получить помощь: в режиме онлайн поступает доклад главному специалисту, а затем командование госпиталя отправляет в гарнизон реанимобиль со специализированной бригадой, и пациент через несколько часов оказывается в Североморском госпитале. Здесь имеется отделение гемодиализа на шесть искусственных почек, которые способны работать круглосуточно, имеется станция переливания крови. Есть и кабинет гипербарической оксигенации, где лечат кислородом под повышенным давлением. Если пациентам из глубинки нужна специализированная помощь, они оперативно будут доставлены во флотскую столицу.

С октября 2015 года в госпитале применяется медицинский вертолётный модуль, с использованием аппаратуры которого сотрудники нештатной аэромобильной бригады оказывают медпомощь на арктических островах.