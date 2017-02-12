На пути к миру

Высокой награды удостоены военнослужащие за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике. В числе награждённых были и военные медики.

…Латакия даже зимой почти не изменилась. Наш вертолёт быстро набирает высоту, и я вижу в иллюминатор зелёные прямоугольники с засаженными, зачастую почти с геометрической точностью, рядами плодовых деревьев, светлые коттеджи с красными крышами, серые ленты дорог. А вот и побережье Средиземного моря – извилистое, с белой окантовкой от пены, которая образуется от набегающих на кромку суши волн. Морская гладь – то изумрудно-зелёная, то бирюзовая. Изумительные пейзажи… Но далее, когда мы уже набрали высоту и взяли курс на Алеппо, картина начала быстро меняться. Всё приобретает серо-коричневые тона, и лишь горная цепь, протянувшаяся вдоль побережья, удивляет белоснежными причудливыми шапками снега, цепляющимися за вершины рваными облаками, и крутыми склонами гряды на востоке. Глядя на эти пейзажи, я вспоминаю о том, как недавно со мной делился своими впечатлениями командир авиаторов после очередного боевого вылета. Он тоже не устаёт удивляться поразительной красоте этих заснеженных вершин горной гряды.

Я уже не в первый раз лечу из Хмеймима в Алеппо, поэтому хорошо изучил маршрут. Вот проплыли далеко внизу два пересекающихся водных канала, земля постепенно стала приобретать красноватый оттенок, а дальше – серые массивы Алеппо. В его пригородах выпал снег… Здесь тоже хватает зелени, но её не так много, как у нас в Латакии, чтобы скрасить яркими цветами полупустынную местность…

На этот раз я прилетел в Алеппо с группой офицеров штаба, которым выпала приятная миссия – произвести награждение военнослужащих, отличившихся при выполнении специальных задач. Заместитель командующего группировкой войск по работе с личным составом распорядился привезти, помимо медалей, ещё и подарки для личного состава. Так что мы прилетели не с пустыми руками.

Первым, кому вручали награды и подарки, были военнослужащие отдельного медицинского отряда, потом – сводного отряда разминирования, Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, учебного центра для сирийских военнослужащих, профессиональному становлению которых помогают наши военные специалисты… К сожалению, по известным причинам я не могу показать фотографии церемонии торжественного награждения отличившихся. Скажу только одно: всем были вручены медали Министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии». А ими награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике, за успешное руководство действиями подчинённых при проведении военной операции и за самоотверженный труд и большой личный вклад в выполнение задач.

Алеппо выстоял, победил и возвращается к мирной жизни

Прибыв в расположение Центра по примирению, мы почтили память погибших при выполнении специальных задач в Алеппо 5 декабря 2016 года младшего сержанта Надежды Дураченко и сержанта Галины Михайловой, награждённых орденом Мужества посмертно. Они оказывали квалифицированную медицинскую помощь гражданскому населению в районе Аль-Фуркан, когда медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны России во время приёма местных жителей подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков. Это произошло неподалёку от расположения Центра по примирению, и теперь на его территории установлена мемориальная плита.

После всех торжественных мероприятий мне наконец удалось вновь побывать у военных медиков и побеседовать с начальником отдельного медицинского отряда (военного госпиталя на 50 коек) города Алеппо майора медицинской службы Руслана Григорьева (имена и фамилии всех военнослужащих изменены). Он – выпускник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, врач-организатор. Удостоенный нескольких наград Министерства обороны, майор Григорьев выполняет специальные задачи, находясь в Сирии уже во второй командировке. Впрочем, как и большинство его подчинённых. Здесь очень тепло и с особой нежностью вспоминают своих боевых подруг – погибших медицинских сестёр младшего сержанта Надежду Дураченко и сержанта Галину Михайлову. Эти мужественные женщины тогда тоже приехали в Алеппо во вторую командировку. За образцовое выполнение воинского долга они ранее были удостоены медалей Министерства обороны РФ.

Я попросил начальника отряда, чтобы он познакомил меня со своими подчинёнными. И первой он представил мне майора Наталью Савцову. Это ей несколько часов назад вручили медаль Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии».

– А я вас видел, – говорю Наталье Николаевне, – ещё летом, в Хмеймиме.

– Да, я тогда служила в медицинском отряде специального назначения.

– Наверное, сегодня вам вручили уже не первую медаль?

– Вы правы. Я награждена также медалями Министерства обороны «За воинскую доблесть» I и II степени и «За укрепление боевого содружества».

Майор Наталья Савцова окончила педиатрический факультет Томского государственного медицинского института. У неё уже два взрослых сына. И оба они – офицеры. Более того, один из них – тоже военный врач и тоже побывал в командировке в Сирии, выполняя специальные задачи в Пальмире. До прибытия в Алеппо Наталья Николаевна исполняла в отряде другие обязанности, но именно здесь как нельзя лучше пригодилась её специальность педиатра. Вместе с подполковником медицинской службы Владимиром Стрельцовым она приняла около 1500 больных детей Алеппо. А всего за помощью к военнослужащим отдельного медицинского отряда за прошедшие два месяца обратились 3823 местных жителя. И почти половина из этого числа – дети.

– В первый месяц, – рассказывает начальник отряда, – у пострадавших, которым требовалась неотложная помощь, были боевые травмы, ранения, отрывы конечностей, гнойные раны как результат этих ранений… Среди детей – очень много грудничков, в том числе и с различными патологиями и врождёнными заболеваниями. Мы всем оказывали помощь, старались облегчить страдания взрослых и детей. Очень много было ожогов у наших маленьких пациентов. А сейчас в основном приходят на приём с простудными заболеваниями. Вы же видите, в Алеппо зимой холоднее, чем в Хмеймиме: и снег выпадает, и морозы бывают по ночам…

– Какие основные задачи выполняет отдельный медицинский отряд?

– Своевременный сбор, выезд и развёртывание в районе предназначения, приём, регистрация, медицинская сортировка, полная санитарная (специальная) обработка пострадавших, оказание им квалифицированной (специализированной) медицинской помощи, временная госпитализация и лечение нетранспортабельных, подготовка к их эвакуации…

– Военнослужащие отряда регулярно выезжают в различные районы Алеппо для оказания помощи жителям города и окрестностей. Как это происходит и в каком составе работают ваши бригады?

– Мы выезжаем каждый день за исключением пятницы. Думаю, понятно почему. В пятницу у местного населения – выходной. Обычно выезжает врачебно-сестринская бригада в составе двух хирургов, двух терапевтов, двух педиатров. Задача – приём и оказание медицинской помощи местному населению.

– И сколько примерно принимают ваши специалисты за день пациентов?

– Около 200 человек.

– А в военном госпитале вооружённых сил Сирии тоже трудятся ваши специалисты?

– Да, и здесь мы выполняем немало различных задач. В госпитале работает выездная группа врачей-специалистов, среди которых – хирурги, нейрохирург, ЛОР, офтальмолог, стоматолог, анастезиологи-реаниматологи, терапевты. Они проводят операции сирийским военнослужащим.

Я ещё долго беседую с врачами и медицинскими сёстрами. Не сказать, что у них очень хорошие условия для работы и проживания, но если учесть, что медицинский персонал отряда постоянно отправляется на выезды в разрушенные районы Алеппо, то можно считать их более-менее приемлемыми. Почти четверть личного состава отряда – женщины. Я смотрю на Александру Бернарскую, на её девчачьи хвостики, задорную улыбку и самому хочется улыбнуться. Она легка на подъём, приветлива и очень общительна. Или вот Валентина Михнева – светловолосая красавица и прекрасный специалист. Сейчас она тоже улыбается, предлагая мне выпить стаканчик кофе, а час назад я видел, как она работала, оказывая помощь пострадавшему, – ни одного лишнего движения, никакой спешки и суеты – настоящий профессионал военной медицины.

Днём я проезжал по улицам Алеппо. Да, теперь стало больше разрушений, чем летом. Но главное – город выстоял, победил и возвращается к мирной жизни. И помогают жителям Алеппо наши специалисты из сводного отряда разминирования, отдельного медицинского отряда, Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, учебного центра для военнослужащих САР… Помогают, порой рискуя своими жизнями. А две прекрасные русские женщины их отдали здесь, в Алеппо, спасая детей и взрослых. И память о них теперь будет жить не только в Вооружённых Силах России, не только в нашей стране, но и в Сирии. Жители Алеппо никогда не упускают случая, чтобы поблагодарить наших военных. Поэтому они постоянно слышат слово «шукран», которое произносят и дети, и взрослые, поклонившись и прижав правую руку к сердцу.



Хмеймим, Сирия

На снимках: военнослужащие, удостоенные наград Министерства обороны РФ.

Фото автора.