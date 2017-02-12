Игра с огнём

По замыслу организаторов Игр, в эстафете военно-спортивного огня будут задействованы 4 военных округа и Северный флот. Калининградская область стала первым местом, где вспыхнул огонь приближающейся «военной олимпиады». На смотровой площадке посёлка Янтарный прошла торжественная церемония зажжения огня III зимних Всемирных военных игр. Специально к этому событию была изготовлена чаша, инкрустированная янтарём, камнем, которым славится Калининградская область. Лампаду, зажжённую от горящего янтаря, участникам Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» передали молодожёны, жених является офицером Военно-морского флота. Из Янтарного огонь отправился в Балтийск, и уже оттуда его доставят в Санкт-Петербург.

Вчера огонь зажёгся на Крайнем Севере, за Полярным кругом, в саамской деревне в Мурманской области. Для коренных жителей этих мест саамов огонь является символом жизни.

В этот же день, 12 февраля, огонь вспыхнул и на Дальнем Востоке, на острове Сахалин. Хранитель знаменитого Лопатинского маяка в городе Невельске Владимир Комаров, который более 60 лет отдал своему делу, и юнармейцы поднялись на вершину маяка и зажгли огонь от его фонаря, благодаря которому корабли у берегов Сахалина не сбиваются с курса.

Сегодня пламя спортивного огня III зимних Всемирных военных игр вспыхнет на самой высокой точке России – горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР, спасатель международного класса Абдул-Халим Ольмезов и спортсмен ЦСКА, заслуженный мастер спорта Аниуар Гедуев совершат восхождение на высоту около 4000 м, чтобы там от параболического зеркала зажечь огонь и передать его юнармейцам.

Стоит отметить, что в организации проведения Игр будут задействованы более 550 волонтёров, об этом сказал начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев во время своего последнего визита в Сочи.

– III зимние Всемирные военные игры – это важнейшее историческое событие не только для Вооружённых Сил России, но и для страны в целом, – обратился к волонтёрам полковник Барышев. – Поскольку это настоящая «зимняя олимпиада» среди военнослужащих, на нас с вами лежит огромный груз ответственности. Каждый из вас примет участие в организации этого грандиозного праздника армейского спорта. Я уверен, что это мероприятие станет одним из самых ярких событий в жизни каждого из вас.

Кроме того, на Игры направлено более 30 переводчиков Лингвистического центра Военного университета МО РФ, которые будут работать с иностранными делегациями. Также в организации Военных игр задействованы 150 волонтёров города Сочи, каждый из которых владеет иностранным языком. О своём участии в III зимних Всемирных военных играх предварительно объявили 26 стран Европы и Азии, в том числе представители армий НАТО.

Отметим, что медицинское обеспечение Игр будет организовано силами военных и гражданских врачебно-сестринских бригад. Медики установят круглосуточное дежурство не только на спортивных объектах в горах и Олимпийском парке, но также в отелях, где проживают участники, судьи и журналисты, работающие на Всемирных военных играх.

Тем временем стало известно, что в полку послов зимних Всемирных военных игр очередное пополнение. Вслед за двукратными олимпийскими чемпионками Светланой Ишмуратовой, Светланой Хоркиной и Еленой Исинбаевой послами «военной олимпиады» стали кинорежиссёр Никита Михалков, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.