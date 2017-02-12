В Австрию – за победой!

Подготовка к международным соревнованиям горных подразделений «Эдельвейс-рейд 2017» на финишном рубеже. Почти три недели российские военнослужащие тренировались на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» у подножия Эльбруса. Вскоре им предстоит поездка в Австрию на состязания с сильнейшими командами армейских подразделений из других стран.

Поговорить с тренерами удаётся только поздно вечером, днём у них просто нет времени – каждый день, пока светло, идут тренировки. «Мы тут уже несколько недель, и могу сказать, что все участники функционально подготовлены и настроены на победу, – отмечает лейтенант Егор Куштаев, тренер сборной Военного института физической культуры и старший инструктор практического обучения кафедры горной подготовки, выживания и ориентирования ВИФК. – Чтобы подготовиться к состязаниям, необходимо совершать большое количество спусков по неподготовленным склонам».

Тренировки, по его словам, в основном проходят на горе Чегет, поскольку её склоны наиболее сложные и отлично подходят для внетрассового катания.

Кроме этого, в ходе сборов участникам предстоит отработать ещё два сложных этапа. Это поиск пострадавшего, попавшего под лавину, и его транспортировка. В транспортировке, отмечают тренеры, главное – двигаться аккуратно и синхронно, чтобы не выронить пострадавшего и не причинить ему боль неосторожными движениями. «Лавинная подготовка включает в себя поиск простым способом и поиск бипером, то есть лавинным датчиком», – объясняет тренер сборной команды Вооружённых Сил РФ лейтенант Денис Ревякин.

Международные соревнования горных подразделений «Эдельвейс-рейд 2017» будут проходить в Австрийских Альпах на трассе протяжённостью 40 км на высоте 3-4 тысячи метров

Например, группе выделяют участок, где под снегом находится датчик, и с началом отсчёта времени команде надо найти этот датчик. «На состязаниях будет закопан только датчик, а мы на пару минут закапываем под толщу снега и самих участников, чтобы каждый на себе ощутил давление снега, нехватку кислорода», – уточняет экстремальную специфику Денис Ревякин. Естественно, у каждого есть и радиостанция, и лавинный щуп, за который нужно дёрнуть в случае экстренной ситуации.

Предстоящие международные состязания проводятся раз в два года в Австрии на базе 6-й горно-пехотной бригады в городе Абзам на полигоне Лицум. В этом году «Эдельвейс-рейд» будет проходить два дня, 15 и 16 марта, на высоте 3-4 тысячи метров. Протяжённость трассы – около 40 км. Причём эти двое суток участники должны будут нести на себе весь комплект снаряжения и обмундирования. Немалый вес рюкзаков, условия высокогорья и сложнейшие задания – всё это делает борьбу между странами-участницами весьма напряжённой.

В ходе «Эдельвейс-рейда 2017» сборным командам стран-участниц предстоит совершать марш-броски в полном снаряжении, стрелять из штатного стрелкового оружия, осуществлять поиск и эвакуацию пострадавших из районов горной заснеженной местности, преодолевать горные препятствия. Кроме того, командам необходимо совершить перемещение по горной заснеженной местности на лыжах, спуститься со скалы при помощи альпинистского снаряжения и провести военное ориентирование в горной местности.

От России на состязаниях будут представлены две команды: сборная Вооружённых Сил РФ и сборная Военного института физической культуры. В состав команды Вооружённых Сил РФ отобраны шесть лучших военнослужащих по контракту из горных подразделений страны и два курсанта Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. В составе второй команды – восемь курсантов ВИФК, которые неоднократно участвовали в различных соревнованиях и прошли 2-й и 3-й уровни специальной горнолыжной подготовки в Центре горной подготовки и выживания «Терскол».

Впервые российская команда поехала на состязания в 2015 году, и выводы, сделанные тогда по итогам участия, сейчас очень помогают при подготовке. «В 2017-м от нашей страны едут две команды, которые ещё ни разу не принимали участия в соревнованиях такого масштаба, – рассказывает тренер старший лейтенант Темирлан Темирханов, преподаватель кафедры горной подготовки, выживания и ориентирования ВИФК. – Но наш дебют не означает, что мы не будем бороться за призовые места».

Основными своими соперниками наши ребята считают горные подразделения Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии, которые не первый год участвуют в подобных состязаниях и имеют свои центры специальной подготовки.



Терскол, Приэльбрусье