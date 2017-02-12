Человек дела

13 февраля 2017 года исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Семёна Куркоткина. С его именем связано создание прогрессивной системы тылового обеспечения отечественных Вооружённых Сил, реорганизация всех звеньев стратегического, оперативного и войскового тыла, разработка и внедрение автоматизированной системы управления тылом.

Накануне в Москве, в штабе материально-технического обеспечения ВС РФ состоялась военно-историческая конференция, которая дала старт череде мероприятий, приуроченных к вековому юбилею маршала Куркоткина – видного военачальника и мудрого руководителя Тыла Вооружённых Сил. В ней приняли участие родственники Семёна Константиновича, его сослуживцы, генералы, офицеры и служащие центральных органов военного управления материально-технического обеспечения, руководящий состав и представители Военной академии Генерального штаба, Института военной истории ВАГШ ВС РФ, Общевойсковой академии, а также научно-исследовательских организаций и вузов МТО, воинских частей непосредственного подчинения, учащиеся московской школы, носящей имя маршала.

Выступая перед участниками конференции, заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков отметил, что теоретическое и практическое наследие заместителя министра обороны СССР – начальника Тыла Вооружённых Сил, Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Семёна Куркоткина как в области руководства войсками, так и в организации всестороннего тылового обеспечения войск (сил) не теряет актуальности и востребовано сегодня в условиях новых вызовов.

Маршалу Куркоткину было свойственно подходить к решению всех вопросов новаторски, нешаблонно и, что называется, по-человечески

«Многие положения по организации и реальному тыловому обеспечению, выработанные Семёном Константиновичем и его сподвижниками, изучаются и применяются на практике новым поколением специалистов материально-технического обеспечения», – подчеркнул генерал армии Дмитрий Булгаков.

Будущему маршалу ничего не давалось в жизни легко. Он родился в сложное революционное время в подмосковной деревне Запрудная в многодетной крестьянской семье. Вскоре при неизвестных обстоятельствах погиб его отец, и семья, потеряв кормильца, оказалась в очень тяжёлом положении. Матери и детям приходилось много работать, чтобы свести концы с концами.

После школы-семилетки он поступил в индустриально-педагогический техникум, а когда пришло время призыва в армию, охотно согласился на предложение военкома поступить в военное училище. Решил стать танкистом – выбрал Орловское бронетанковое, по окончании которого лейтенанта-отличника сначала оставили политруком роты в училище, а затем направили в Забайкальский военный округ. Там его и застало известие о начале войны.

Уже в августе 1941-го он принял боевое крещение в Карелии. Затем – Воронежский, 1-й Украинский фронты. Будучи комбатом, Куркоткин доблестно защищал осаждённый Ленинград, а потом, уже во главе танкового полка и бригады, проламывал оборону врага на обожжённой земле Украины, Польши, в составе 4-го гвардейского Кантемировского корпуса освобождал злату Прагу. К слову, в 13-м полку Кантемировской дивизии и по сей день стоит заправленная койка с фотографией над ней почётного солдата Героя Советского Союза Семёна Куркоткина.

После войны фронтовик командовал танковой дивизией, корпусом, армией, войсками военного округа. Но несмотря на весь «бронетанковый» путь, его служебный потенциал в дальнейшем полнее раскрылся всё же в другом направлении – на тыловом поприще. С 1972 по 1988 год он возглавлял Тыл Вооружённых Сил СССР.

Вклад Семёна Константиновича в тыловое обеспечение армии и флота трудно переоценить. Под его командованием в конце 1970-х годов проведена реформа Тыла, после чего структура стала мобильной, возросла эффективность и управляемость cил и средств тылa, что позволяло меньшими cилaми в установленные сроки решать более крупные задачи. Тыл был переведён на общевойсковую структуру управления с объединённым командованием, штабами и средствами связи во всех службах обеспечения. В распоряжение командиров были дополнительно выделены автотранспорт, средства механизации погрузочно-разгрузочных работ. Установлены новые нормы подвижных запасов. Все звенья армейского и значительная часть фронтового тыла стали полностью подвижными, автономными. Началось оборудование командных пунктов войсковых соединений в необходимом объёме аналоговыми и цифровыми вычислительными машинами, множительной техникой, контрольно-измерительными приборами.

Благодаря усилиям маршала Куркоткина на оснащение тыла поступили новая, более производительная техника по восстановлению коммуникаций, эвакуации и лечению раненых и больных, большегрузный транспорт, полевые трубопроводы, хлебозаводы, мастерские. Улучшились нормы продовольственного, вещевого снабжения. Велось активное строительство жилых казарм, офицерских общежитий, узлов связи, автопарков...

Вместе с тем советские воины не оставались в стороне от событий, происходящих в стране. Их задействовали на разных участках народнохозяйственных работ, будь то строительство дорог, различных объектов или уборка урожая в краях целинных. В этом плане большой вклад внесли воины-железнодорожники в строительство восточного участка Байкало-Амурской магистрали. До начала «стройки века» войска не имели собственной производственной базы в районах строительства железнодорожных объектов. Под руководством Семёна Куркоткина был проделан колоссальный объём работ. За 15 лет бамовской эпопеи личный состав железнодорожных войск и шефских организаций построил полторы тысячи километров главного пути и более 450 км – стационарных.

Все звенья армейского и значительная часть фронтового тыла стали полностью подвижными, автономными

Серьёзной проверкой возможностей Тыла Вооружённых Сил действовать в любых условиях, в том числе экстремальных, стала авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Эти события потребовали от маршала Куркоткина и его подчинённых неимоверной концентрации, умения мыслить и принимать решения в условиях, доселе невиданных по своему трагизму и размерам. И здесь с особой силой проявились настойчивость и незаурядная решительность Семёна Константиновича в осуществлении не военного, а масштабного государственного дела. Ведь за весь период участия Вооружённых Сил в ликвидации последствий катастрофы через Чернобыль прошло более 600 тысяч военнослужащих, которым было необходимо создать все условия для работы. Тыл Вооружённых Сил на деле подтвердил готовность и способность к решению внезапных и сложных задач. Было оборудовано 140 пунктов питания, развёрнуто около 80 полевых бань, произведено до 400 тысяч помывок личного состава в течение только одного месяца.

Особая страница в истории Тыла Вооружённых Сил – снабжение войск всеми видами вооружения, военной техники, материального и медицинского обеспечения в период ведения боевых действий в Афганистане. Сложность заключалась в том, что Ограниченный контингент советских войск столкнулся в этом регионе с трудными военно-политическими и природно-климатическими условиями, поэтому вопрос материально-технического обеспечения был чрезвычайно важен.

И здесь для маршала Куркоткина не было мелочей. К примеру, в связи с особенностями жаркого климата был разработан вариант четырёхразового питания. При выполнении задач вне расположения части военнослужащие стали получать малогабаритный рацион питания, объём которого был в 4,7 раза меньше общеармейского сухого пайка, но по калорийности ни в чём ему не уступал. Усовершенствовалась и экипировка воинов: полевая форма, которая была принята ещё в 1944 году, боевая «выкладка», достигавшая 40-60 кг, обувь, поясные ремни, вещевые мешки, фляги, стальные шлемы, бронежилеты, ватные спальные мешки.

Маршалу Куркоткину было свойственно подходить к решению всех вопросов новаторски, нешаблонно и, что называется, по-человечески. Так, он выступил инициатором проведения Всеармейских совещаний по улучшению быта войск.

Важно, что в преддверии этих Всеармейских совещаний проводились смотры-конкурсы на лучший гарнизон по материально бытовым условиям. В округах, группах войск, на флотах разворачивалось поистине массовое соревнование. Возводились жилые дома, офицерские общежития, реконструировались казармы, клубы и Дома офицеров, создавались современные парки боевой и транспортной техники, укреплялось складское хозяйство. Сегодня в Российской армии традиция проведения этого смотра-конкурса возрождена.

Семён Константинович пользовался большим авторитетом. Он не любил длинных указаний, всегда был спокоен, к подчинённым относился дружелюбно, стиль его работы был уравновешенным. Его характеризовало умение не пасовать перед трудностями, всесторонне и глубоко анализировать обстановку, принимать ответственные решения. Он любил повторять: «Кто остановился, тот отстал». Эти слова и были девизом всей жизни маршала Куркоткина.

Сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище пройдёт церемония возложения венков и цветов к его могиле.