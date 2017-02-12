Перекличка поколений

«Помню, как пацаном примерял я

отцовскую форму,

из одёжного шкафа её доставая

тайком.

Каким был я большим, надевая

фуражку на голову,

но сползала она, закрывая глаза

козырьком.

…Батя, ты служить научил,

относиться к работе и к людям,

сам пахал день и ночь, отдавая

России себя.

У тебя на душе нет чужих

исковерканных судеб,

и за это войска до сих пор

уважают тебя».

Песня «Батя», написанная Сергеем Куликовым в честь отца генерала армии Анатолия Куликова, вызвала бурю аплодисментов на «Встрече четырёх поколений защитников Отечества». Она стала своеобразным лейтмотивом торжества. Ведь здесь собрались люди, которые выбрали своей стезёй ратную службу, а для многих она стала главной семейной традицией.

Такие встречи проводятся с 1994 года в Московском Доме ветеранов войн и Вооружённых Сил в преддверии Дня защитника Отечества. В течение двух лет эти мероприятия не проходили, но Министерство обороны обратилось к ветеранам с предложением возродить традицию. «Мы сразу откликнулись, – рассказал председатель совета Дома ветеранов генерал-лейтенант авиации Вячеслав Михайлов. – Ведь если прервётся нить поколений, наша страна просто погибнет. Вот почему целью этих встреч, по нашей задумке, было общение людей разного возраста и жизненного опыта, передача «эстафеты подвига» молодёжи, патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере судеб их дедов и прадедов. Поэтому мы приглашаем военные династии, независимо от чинов и званий, и чествуем тех, кто завоевал ратную славу в боях, и тех, кто в мирное время охраняет рубежи нашей Родины».

Юбилейный, 20-й сбор проводился при поддержке Министерства обороны России, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и правительства Москвы.

На этот раз в Доме ветеранов собрались представители тринадцати династий потомственных защитников Отечества: Маршала Советского Союза Леонида Говорова, генерала армии Анатолия Куликова, генерал-лейтенанта Акима Асеева, генерал-лейтенанта авиации Дмитрия Демьяненко, генерал-лейтенанта авиации Геннадия Бенова, генерал-майора Алексея Ходакова, генерал-майора Василия Гнездилова, полковника Александра Артёменко, полковника Андрея Луцая, полковника Александра Константинова, подполковника Анатолия Терехова, гвардии старшего прапорщика Андрея Немакова, прапорщика Василия Бурова. Среди них немало семей с уникальной историей и судьбой. К примеру, династию Говоровых представлял Алексей Сергеевич – внук Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Леонида Говорова, выдающегося военачальника Великой Отечественной войны. Все мужчины в этой семье носили военную форму: три брата Леонида Александровича, дети, внуки. Его старший сын Владимир – фронтовик. Прошёл боевой путь от младшего лейтенанта – командира огневого взвода до генерала армии – командующего войсками ряда военных округов страны, заместителя министра обороны СССР. После увольнения из Вооружённых Сил долгие годы он возглавлял Российский комитет ветеранов войны и военной службы.

Потомки маршала Говорова свято чтут его наказ, который он оставил в предсмертной записке. В частности, там есть такие слова: «По-видимому, наступают последние минуты моей жизни. Я сделал что успел, что смог. Честно прожил и в своей работе был честен. И вы, мои дети, клянитесь мне, что так же честно будете работать».

«Мы стараемся следовать этому завещанию, придерживаться традиций, которые были заложены Леонидом Александровичем, – поведал его внук. – Духовно-нравственный стержень маршала Говорова служит ориентиром для всей семьи, поэтому живём и трудимся так, чтобы не посрамить его имя».

Встречи проводятся с 1994 года в Московском Доме ветеранов войн

и Вооружённых Сил в преддверии Дня защитника Отечества

С честью служила и служит Отечеству династия Куликовых. Ещё в XIX веке мужчины этой семьи, помимо крестьянских забот, знали и солдатский труд. Павел Андреевич Куликов участвовал в русско-японской войне и умер от ран в 1915 году. Его сын Сергей Павлович прошёл всю Великую Отечественную рядовым солдатом, закончил войну в Берлине.

На сцену Московского Дома ветеранов поднялись представители трёх поколений Куликовых: генерал армии Анатолий Куликов, сыновья Сергей и Виктор, внуки.

Анатолий Сергеевич командовал внутренними войсками МВД, первым среди офицеров из внутренних войск был назначен министром внутренних дел Российской Федерации и совмещал эту высокую должность с постом заместителя председателя Правительства России.

Сергей Анатольевич Куликов – полковник, участник двух чеченских кампаний. Восемь лет командовал отрядом специального назначения. Кавалер ордена Мужества, медали «За боевые заслуги».

Младший сын Виктор окончил суворовское военное училище и Военно-инженерную академию Ракетных войск стратегического назначения.

Стать военными мечтают и внуки. Владислав учится в Новочеркасском суворовском военном училище. Во всём стараются подражать старшим и двойняшки-первоклассники Илюша и Толик. Завидев деда, они приветствуют его по-военному, приняв строевую стойку и приложив руку к головному убору.

Обращаясь к участникам мероприятия, генерал армии Куликов поделился секретами воспитания у детей и внуков любви к Отечеству – через приобщение к истокам и традициям семьи. Так, в прошлом году тремя машинами они отправились в Белоруссию и побывали на местах боёв, где воевал Фёдор Павлович, брат отца.

«Очень важно, когда из поколения в поколение передаётся такой опыт, – отметил заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ генерал-майор Алексей Цыганков. – Именно в преемственности поколений, считаю, кроются истоки подвига и нашего современника – 25-летнего российского спецназовца старшего лейтенанта Александра Прохоренко, продемонстрировавшего всему миру силу русского духа».

По сложившейся доброй традиции, как свидетельство неразрывной преемственности, состоялось вручение государственных и ведомственных наград отличившимся при выполнении воинского долга военнослужащим Министерства обороны и Росгвардии. С ответным словом от лица награждённых выступил командир отделения сержант Антон Довыдок, удостоенный медали «За отвагу». Он поблагодарил за высокую оценку их ратного труда, подчеркнув, что приятно и вдвойне почётно получать награду среди заслуженных людей, чей жизненный путь стал примером для подражания.

Затаив дыхание, смотрели на сцену курсанты, суворовцы и кадеты. У многих из них – глубокие офицерские корни. Вместе с родителями они стойко переносили все тяготы и лишения кочевой жизни, поэтому наверняка их решение стать военными – осмысленное и твёрдое. Вот и 11-летний суворовец Дмитрий Бенов уверен, что продолжит семейную династию. На встречу четырёх поколений он пришёл вместе с дедом – генерал-лейтенантом авиации Геннадием Беновым и папой – майором Артёмом Беновым. Да и в семье никто не сомневается, что мальчик пойдёт дорогой старших, ведь он с детства мечтает о погонах.

«Я горжусь и дедом, и папой. Хочу быть таким же мужественным, как они, – рассказал Дмитрий. – Поэтому ещё в начальной школе решил поступать в суворовское военное училище. Надо же с чего-то начинать! Готовился очень серьёзно и много. Ходил на дополнительные уроки по русскому языку и математике, занимался с репетитором по английскому языку, а с папой – физкультурой. В общем, в 4-м классе каждый день я готовился к экзаменам. Когда поступил, радовалась вся семья!»

Встреча четырёх поколений стала настоящим праздником. Многие участники высказывались за распространение этой акции в масштабах всего государства. Ведь военных династий – тысячи! И как бы ни менялась политическая, экономическая ситуация в стране и мире, лучшие парни, как и прежде, с гордостью носят погоны великой Российской армии.



Фото Надежды ТИХОМИРОВОЙ.