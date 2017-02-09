Салют над заливом

Корабельная авианосная группа Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» вернулась из дальнего похода в Средиземное море.

Главнокомандующий Военно-морским флотом

адмирал Владимир КОРОЛЁВ:

«Этот поход авианосной корабельной группы станет особой страницей в боевой летописи ВМФ. В боевых действиях против террористов были продемонстрированы сплочённость, целеустремлённость, мужество и верность Андреевскому флагу».

Встреча воинов-североморцев проходила по-особенному торжественно и тепло. По всему чувствовалось, что нашим защитникам довелось заниматься не привычной боевой учёбой, а решением специальных задач по уничтожению вооружённых формирований международного терроризма на территории Сирийской Арабской Республики. Они наносили удары по наземным объектам инфраструктуры, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам террористов.

Во время дальнего похода, начавшегося 15 октября 2016 года, боевые корабли и суда обеспечения действовали в районах Северной, Северо-Восточной Атлантики и в Средиземном море. Пройдены десятки тысяч морских миль.

Вернувшись в Кольский залив 8 февраля, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (командир капитан 1 ранга Сергей Артамонов) и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» (командир капитан 1 ранга Вячеслав Малаховский) возвестили об успешном завершении дальнего похода пятнадцатью артиллерийскими выстрелами из салютных орудий. Ответным салютом в родной базе их приветствовал эсминец «Адмирал Ушаков», ошвартованный у североморского причала.

Только корабли замерли на североморском рейде, как на Приморской площади флотской столицы начался яркий городской праздник в честь их возвращения. Музыка, флаги, воздушные шары и гирлянды…

Дальний поход авианосной корабельной группы Северного флота станет особой страницей в боевой летописи ВМФ

Волонтёры развернули на трибуне огромный российский триколор, и сотни горожан дружными криками «Ура!» приветствовали героев.

Один за другим у своих причалов ошвартовались суда обеспечения: спасательное буксирное судно «Николай Чикер» (капитан Александр Шишов), танкеры «Сергей Осипов» (Игорь Молчанов) и «Кама» (Виктор Осипов). Напомним, что месяцем ранее из дальнего похода в Средиземное море вернулся ещё один участник корабельной авианосной группы – БПК «Вице-адмирал Кулаков» под командованием капитана 1 ранга Максима Шумилова.

Торжественный митинг в честь прибытия кораблей состоялся утром 9 февраля на борту «Адмирала Кузнецова». В авиационном ангаре с успешным выполнением государственных задач экипажи поздравил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв. Он поблагодарил всех за достойную службу, подчеркнул весомость вклада североморцев в борьбу с терроризмом.

– Вы уходили решать поставленные государством задачи в год 320-летия Военно-морского флота, столетия морской авиации и своими успешными действиями подкрепили восклицательным знаком эти исторические даты, – сказал адмирал Владимир Королёв. – Я уверен, что этот поход авианосной корабельной группы станет особой страницей в боевой летописи ВМФ. В боевых действиях против террористов вами были продемонстрированы сплочённость, целеустремленность, мужество и верность Андреевскому флагу.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов выразил признательность участникам похода за проявленный профессионализм в деле защиты государственных интересов России на просторах Мирового океана.

Заслуги североморцев получили признание на высоком правительственном уровне. Особо отличившиеся военнослужащие были удостоены государственных наград. По давней флотской традиции главком ВМФ адмирал Владимир Королёв и командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов вручили командирам ко­раблей и капитанам судов жареных поросят.

Слова признательности нашим воинам высказали губернатор Мурманской области Марина Ковтун, представитель губернатора Московской области, которая шефствует над крейсером «Адмирал Кузнецов», Сергей Батяев, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Чернышенко, епископ Североморский и Умбский Митрофан, воспитанники Североморского кадетского корпуса и представители движения «Юнармия».

По сложившей в Заполярье традиции от губернатора Мурманской области каждый экипаж получил к праздничному столу по солёной сёмге впечатляющего размера. 17 военно­служащим вручены почётные знаки губернатора региона «За доблестную службу в Заполярье». 12 специалистов судов обеспечения поощрены благодарственными письмами.

Председатель женсовета авианесущего крейсера Ирина Домрачева от имени всех семей тепло поздравила экипажи с возвращением, а затем представители женсоветов кораблей и судов обеспечения вручили командирам ароматные пироги.

Завершая митинг, итог ответственного длительного плавания подвёл заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов, на которого были возложены обязанности старшего похода.

– Честно говоря, мы не ожидали столь тёплого приёма в Североморске, – сказал он. – В этом походе мы многим открыли глаза на нашу истинную державную мощь. В общую победу вложил свой вклад каждый участник похода. Всех нас объединяет любовь к России, преданность военно-морскому делу и решимость выполнить любые поставленные Отечеством задачи.



