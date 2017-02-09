ВКС врасплох не застанешь

В ходе проверки особое внимание уделялось развёртыванию средств ПВО, а также готовности авиационных группировок к отражению агрессии. В проверке ПВО соединений ВКС в Московской зоне ответственности участвовала авиация, имитируя самолёты противника. Ряд подразделений зенитных ракетных войск был переброшен на полигон Ашулук для контрольных стрельб.

8 февраля в рамках внезапной проверки начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов с группой офицеров проинспектировал несение боевого дежурства в центре управления Воздушно-космических сил и на командном пункте объединения ПВО-ПРО. Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев доложил начальнику Генштаба о выполнении объединением противовоздушной и противоракетной обороны и соединениями ПВО комплекса мероприятий по приведению в высшие степени боеготовности, а также о готовности органов военного управления и войск к действиям в ходе проверки.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, офицеры Генерального штаба также проверили вопросы совместного управления группировкой зенитных ракетных войск и авиации при обеспечении прикрытия объектов и защиты воздушного пространства в динамике отражения ударов с различных направлений.

При проверке соединений ВКС в Московской зоне ответственности противника имитировали ракетоносцы Ту-160 и Ту-22М3, бомбардировщики Су-34, истребители Су-27 и МиГ-29, учебно-боевые Як-130, транспортные Ан-26 и Ан-12, вертолёты Ми-8 и Ка-52. Авиация действовала на различных высотах (от 50 до 10 000 метров) и скоростях, с разных направлений, стремясь подлететь к объектам условного удара незаметно для радиолокационных станций и, следовательно, неожиданно для зенитных ракетных систем. Чтобы остаться незамеченными, лётчики выключали систему опознавания «Я свой» и летали в том числе на предельно малых высотах, огибая рельеф. Что касается стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и ракетоносцев Ту-160, то они выполняли полёты на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций. Это затрудняло их обнаружение и условное уничтожение. «Белые лебеди» при этом следовали на сверхзвуковых скоростях. Полёты осуществлялись круглосуточно и фиксировались воздушными и наземными средствами объективного контроля.

Экипажам дальней авиации в рамках внезапной проверки боеготовности ВКС пришлось перебазироваться с аэродромов постоянной дислокации в Амурской, Иркутской, Калужской, Мурманской, Саратовской областях на оперативные аэродромы. При перебазировании Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и самолёты-заправщики Ил-78 преодолели несколько тысяч километров. А предварительно на оперативные аэродромы самолётами ВТА были доставлены передовые группы инженерно-технического состава и техника инженерно-аэродромной службы, предназначенная для обслуживания и подготовки самолётов дальней авиации к повторным вылетам.

В ходе проверки расчёты ПВО перехватили и условно уничтожили более 150 летательных аппаратов противника

После приведения в высшие степени боевой готовности в проверяемых воинских частях и подразделениях соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчёты. При этом дивизионы зенитных ракетных систем С-300 и С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» были подняты по тревоге и совершили марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для убытия в назначенные районы. В ходе маршей расчёты отработали нормативы по преодолению участков заражённой местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп противника и преодолению труднопроходимых участков. Прибыв на места, расчёты РЛС и ЗРС развернули технику и заступили на боевое дежурство.

Затем соединения противовоздушной обороны ВКС отразили массированный авиаудар условного противника в Московской зоне ПВО. Всего во время проверки расчёты ПВО перехватили и условно уничтожили более 150 летательных аппаратов, которые имитировали полёты различных классов целей, в том числе крылатых ракет. Расчёты командных пунктов соединений ПВО-ПРО в автоматизированном режиме получали боевую и разведывательную информацию и с использованием автоматизированных систем управления распределяли её между зенитными ракетными полками зенитных ракетных войск и истребительной авиацией.

Ряд подразделений ПВО в процессе проверки был переброшен самолётами ВТА на полигон Ашулук. Там зенитчики провели контрольные стрельбы.

О целях проверки, составе и численности привлекаемых войск заместитель министра обороны РФ Александр Фомин проинформировал военных атташе иностранных государств. Он сообщил, что в высшие степени боевой готовности были приведены часть сил 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения), 15-я армия ВКС особого назначения, дислоцированные в Московской зоне ПВО, а также командования дальней и военно-транспортной авиации. Всего к проверке было привлечено порядка 45 тысяч человек личного состава, около 1700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.

«Поскольку проверка внезапная и она не является предметом контроля по Венскому документу, а также по документам ОБСЕ, формального извещения не требовалось. Мы вас информируем в качестве жеста доброй воли», – отметил заместитель главы военного ведомства России, обратившись к военным атташе.

Уровень подготовки органов военного управления оценивался в ходе командно-штабных тренировок, а воинских частей и подразделений – в ходе тактических учений.

По завершении проверки личный состав и техника возвращаются в пункты постоянной дислокации. Анализ действий проверенных войск и органов управления продолжается.