За братом брат

Сдача К-1 – важнейший экзамен для экипажа боевого корабля, выдержав который он получает право на выход в море. Командиру малого артиллерийского корабля (МАК) «Махачкала» гвардии капитану 3 ранга Кириллу Александрову поручили подготовить свой экипаж к показательной сдаче К-1. Такой чести МАК удостоился в связи с успешным завершением 2016 учебного года.

Недавно на его борту прошло показательное мероприятие по приёму К-1, в ходе которого экипаж подтвердил высокую готовность «к защите и обороне на стоянке, к съёмке с якоря и швартов»…

Для командира, чей корабль привлекается к показательной сдаче задачи командованию и штабу КФл в присутствии представителей других кораблей, подготовка к такому показу – серьёзное испытание. Ведь за довольно короткое время нужно не только подготовить экипаж (от слаживания каждой боевой части до отработки приготовления корабля к бою и походу), но и представить к показу образцово отработанную документацию, наглядные пособия в виде плакатов, схем, графиков.

Но не зря экипаж МАК «Махачкала» и курирующий его работу штаб бригады в течение полутора месяцев напряжённо готовились к показательной сдаче первой курсовой. Как говорится, игра стоила свеч: задача успешно сдана, и теперь перед кораблём открыт путь в море, где предстоит отработка задач К-2 и «С».

…В тот момент, когда я ступил на борт «Махачкалы», дежурный по кораблю как раз объявил учебную тревогу и начало корабельного учения. Пришлось дожидаться, пока не освободился командир корабля гвардии капитан 3 ранга Александров. Но и беседуя со мной у себя в каюте, Кирилл Александрович параллельно решал служебные вопросы: подписывал представляемые офицерами документы, отдавал распоряжения о подготовке к новому корабельному учению. И всё же, несмотря на загруженность, видно было, что у Кирилла отличное настроение. Наверное, поэтому он счёл возможным рассказать о себе, о том, почему выбрал профессию флотского офицера.

– Пошёл по стопам брата Дмитрия, который старше меня на 10 лет, – рассказывает Кирилл Александрович. – Он во всём для меня был примером. Когда Дима поступил в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, я, тогда ученик 1-го класса, сразу решил про себя, что когда-то стану курсантом именно этого училища.

После объявления тревоги экипажу стало ясно, что его ждёт нелёгкий экзамен на профессионализм

В 2002 году, то есть ровно через 10 лет, когда старший лейтенант Дмитрий Александров уже служил командиром БЧ-1 на гидрографическом судне на Севере, Кирилл стал курсантом штурманского факультета Санкт-Петербургского ВМИ (бывшего ВВМУ имени Фрунзе). И вот в Военно-морском флоте России ныне на командных должностях служат два родных брата: капитан 3 ранга Дмитрий Александров, который командует кораблём «Виктор Леонов» на Северном флоте, и гвардии капитан 3 ранга Кирилл Александров – командир МАК «Махачкала» на Каспийской флотилии.

Встречаться братьям в доме отца, бывшего главного инженера речного порта в Казани, доводится довольно редко, когда их отпуска совпадают. Им есть о чём поговорить, о чём рассказать друг другу. Дмитрий исходил вдоль и поперёк всю Атлантику. Но и младший брат не лыком шит: у кораблей Каспийской флотилии маршруты плавания короче, но служба не менее ответственная и сложная.

Скажем, в учении «Кавказ-2012» Кирилл Александрович принимал участие в качестве помощника командира базового тральщика «Герман Угрюмов». Тогда, в сентябре 2012 года, этот тральщик отличился при проводке отряда боевых кораблей через минные заграждения и обеспечении высадки морского десанта.

А в СКШУ «Кавказ-2016» гвардии капитан 3 ранга Кирилл Александров участвовал уже зрелым командиром новейшего корабля-«невидимки», каким является МАК «Махачкала».

…Уже в первые часы после объявления тревоги экипажу стало ясно, что его ждёт нелёгкий экзамен на профессионализм. Покидать пункт базирования в Астрахани кораблю пришлось в ночное время в режиме полного радиомолчания. А когда группа кораблей проходила Волго-Каспийский канал, в районе порта Оля её накрыл густой туман.

При получении команды комбрига на постановку на якорь ориентироваться при определении места стоянки и движении к нему пришлось только по приборам. Стали на якорь без замечаний. А уже через два часа туман рассеялся, и МАК «Махачкала» вместе с другими кораблями вышел в открытое море, чтобы участвовать в огневом обеспечении высадки морского десанта. Чёткие действия экипажа во время плавания в тумане, выполнение задач в рамках СКШУ, искусство командира корабля как судоводителя получили высокую оценку посредника от Главного штаба ВМФ.