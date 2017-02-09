А на десерт – патруль

Популярность биатлона в нашей стране в последние годы поднялась до таких высот, что порой рейтинги трансляций с соревнований стреляющих лыжников превосходят рейтинги футбола или хоккея. Любители биатлона прекрасно разбираются в этом виде спорта и без труда отличат спринт от индивидуальной гонки или пасьют от масс-старта, не говоря уже об эстафете.

Программа приближающихся III зимних Всемирных военных игр в Сочи не была бы полной, не будь там биатлона. К радости поклонников этого вида спорта, лучшие биатлонисты в погонах будут соревноваться в трёх дисциплинах: смешанной эстафете, спринте (7,5 км у женщин и 10 км у мужчин), а также в гонке патрулей. Если для старшего поколения эта дисциплина о чём-то говорит, то для болельщиков помоложе – загадка. Всё дело в том, что гонка патрулей – это, по сути, прародитель современного биатлона. Дисциплина, которая до 1960 года была олимпийской, сейчас осталась лишь в программе соревнований, проводимых под эгидой Международного совета военного спорта (CISM).

Такой вид спорта, как соревнования военных патрулей, или, как его ещё называли, гонка патрулей, был популярен в начале ХХ века. Он даже был в программе зимних Олимпийских игр 1924 года, которые проводились во французском местечке Шамони и в то время носили официальное название «Международная спортивная неделя по случаю VIII Олимпиады». Только благодаря популярности, которая сопровождала это мероприятие, и стали проводить зимние Олимпиады, а состязания в Шамони получили впоследствии статус первых зимних Олимпийских игр.

В те времена соревнования военных патрулей выглядели так: старший офицер (лидер патруля), младший офицер и двое рядовых, нагруженные ранцами суммарной массой 24 килограмма, должны были преодолеть дистанцию 25 километров на лыжах, периодически поражая цели стрельбой из винтовок. По целям стреляли лишь три члена команды. Лидер патруля был вооружён пистолетом, но выстрелов не производил. Побеждали первые достигшие финиша, набравшие меньше остальных штрафных минут.

На первой зимней Олимпиаде был разыгран лишь один комплект наград. Первыми и последними олимпийскими чемпионами в гонке патрулей стали швейцарцы, вторыми к финишу пришли военнослужащие из Финляндии, третьей стала команда Франции. Гонка заняла чуть более четырёх часов. Всего в соревновании участвовали шесть команд, но сборные Польши и Италии вынуждены были сойти с дистанции из-за плохих погодных условий.

Ещё трижды – на зимних Олимпиадах 1928, 1936 и 1948 годов – гонка патрулей была представлена в качестве демонстрационного соревнования, однако отдельным олимпийским видом спорта признана так и не была. Только на зимних Олимпийских играх 1960 года в американском Скво-Вэлли биатлон – фактический преемник соревнования военных патрулей – смог получить такое признание, однако та самая первая дисциплина оказалась за бортом Белой олимпиады. На Играх в Скво-Вэлли была представлена только мужская индивидуальная гонка на 20 км. Первым олимпийским чемпионом по биатлону стал швед Клас Лестандер, серебряным призёром – финн Антти Тюрвяйнен. Замкнул же тройку представитель нашей страны Александр Привалов.

Сейчас, как и почти 90 лет назад, мужчинам, правда, уже без рюкзаков, предстоит пробежать 20 километров и максимально точно поразить мишени. Стреляют по-прежнему лишь трое спортсменов, все, кроме лидера патруля. Суммарный перепад высот должен составить от 500 до 1200 метров.

Женщины бегут 15 километров, а перепад высот на трассе у них колеблется от 300 до 500 метров. Стрельба ведётся исключительно из положения лёжа.

Отметим, что биатлонисты будут соревноваться на лыжне Лыжно-биатлонного комплекса «Лаура», где проходили соревнования по биатлону и лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игр 2014 года, а также соревнования по биатлону и лыжным гонкам в рамках зимних Паралимпийских игр 2014 года. Совмещённый комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, напомним, расположен на высоте 850–1430 метров над уровнем моря. Гонка патрулей у женщин стартует 27 февраля в 13.00, у мужчин в тот же день – в 15.30.



