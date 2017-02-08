Уметь «сработать по нулям»

В тот день я им сказал, что мы ещё встретимся. Возможно, они не придали этим словам тогда особого значения. День у них был памятным – первый боевой вылет. Я уже рассказывал, как встречали экипаж Су-30СМ – и командир, и другие должностные лица, и боевые товарищи, как согласно устоявшейся традиции чествовали пилотов.

И вот прошло время, но я не забыл о своём обещании. Мы крепко жмём друг другу руки.

– У нас вылет ночью, – говорит мне командир экипажа старший лейтенант Иван Бобков (имена и фамилии офицеров изменены), так что ещё время есть, давайте встретимся часа через два.

– Отлично, – соглашаюсь я. – Через два часа приду к вам обязательно. Конечно, фотографироваться не будем?

– Да нежелательно…

Все знают, что перед вылетом в авиации не принято позировать перед объективом фотокамеры.

С пилотами встретиться и побеседовать непросто, поэтому надо использовать любую возможность. И она мне представилась. Тем более в полдень разразилась гроза, которая потом перешла в затяжной надоедливый дождь. Он то ослабевал, то опять обрушивался потоками на аэродром. Конечно, наши авиационные комплексы всепогодные, да и лётная смена не отменяется в связи с метеоусловиями, но всё равно была вероятность, что командиру и штурману доведётся вылетать в эту ночь меньше, чем обычно. А значит, есть возможность поговорить обстоятельно и не спеша.

– Так какой по счёту был крайний боевой вылет? – спрашиваю у лётчиков.

– Тридцатый… Своего рода маленький юбилей, – отвечает командир.

– А ведь прошло не так уж и много времени. Кажется, совсем недавно я вас фотографировал после первого боевого вылета, а скоро, наверное, буду снимать после пятидесятого?

– Всё возможно, – соглашаются со мной лётчики.

Я спрашиваю о том, какие специальные задачи они выполняли.

– Да всё те же, что и обычно: нанесение авиационных ударов по объектам и живой силе террористов ИГИЛ, сопровождение военно-транспортного Ил-76, десантировавшего грузы с гуманитарной помощью в Дейр-эз-Зор, совместная работа с турецкими лётчиками.

– Стоп! – останавливаю я. – А об этом, пожалуйста, подробнее…

Официальные источники в Министерстве обороны РФ уже сообщали о том, что 26 января ВКС России и ВВС Турции провели очередную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГИЛ в районе Эль-Баб провинции Алеппо. К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, от российских ВКС привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, из состава ВВС Турции – многоцелевые истребители F-16 и F-4. При планировании совместных действий были произведены обмен разведывательной информацией между пунктом управления ВКС России на аэродроме Хмеймим и центром управления ВВС Турции, а также доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки. В результате совместной операции самолётами ВКС России уничтожены три пункта управления и узла связи, а также несколько укреплённых опорных пунктов боевиков.

Ранее, 18 и 21 января 2017 года, ВКС России и ВВС Турции уже были проведены совместные воздушные операции по нанесению поражения группировке ИГИЛ на территории Сирии.

В результате нанесённых авиаударов в районе населённого пункта Эль-Баб провинции Алеппо было уничтожено 58 целей террористической организации ИГИЛ – склады боеприпасов, ГСМ и вооружения, а также районы скопления боевиков с техникой.

В одной из таких операций довелось участвовать и экипажу Су-30СМ старшего лейтенанта Ивана Бобкова.

– Мы прикрывали с воздуха наши Су-34, Су-35 и Су-24, которые работали совместно с турецкой авиацией. По прицельным системам наблюдали самолёты своей и взаимодействующей группировки – истребители F-16 и F-4, а также осуществлявшие разведку С-130 и беспилотный летательный аппарат MQ-9А «Рипер». Работали километров на семьдесят восточнее Алеппо.

В результате нанесённых авиаударов в районе населённого пункта Эль-Баб провинции Алеппо было уничтожено 58 целей террористической организации ИГИЛ

– Но это же, наверное, сложно – взаимодействовать не только со своими самолётами, но и с турецкими?

– Мы не пересекались с ними в радиообмене, они работали на своей частоте, мы – на своей. Для большей безопасности обе группировки были разэшелонированы по высоте. Турецкая авиация работала примерно на 4500 – 6000 метрах, наша – на 6000 – 7000, а мой экипаж выше всех – на 9100 метрах. Мы получали команды с нашего КП, турецкие лётчики – из своего центра управления. В заданный район вышли в расчётное время с юго-запада, из Хмеймима, а турецкие самолёты – с севера. Удар начали наносить одновременно. Только каждый самолёт работал по заранее указанным своим целям. Наши уничтожали склады вооружения, пункты управления, укреплённые опорные пункты боевиков. Так что отработали умело, слаженно и на совесть.

– Недавно сообщалось, что вылетевшие с аэродрома, расположенного на территории России, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 опять нанесли сосредоточенный и сокрушительный удар в окрестностях города Дэйр-эз-Зор осколочно-фугасными боеприпасами по объектам боевиков. Их прикрытие осуществляли самолёты Су-30СМ и Су-35С. Вам довелось участвовать в этой операции?

– Нет, мой экипаж не участвовал, но наши товарищи работали. А вот сопровождать военно-транспортный самолёт Ил-76 от границы до Дейр-эз-Зора, который выбрасывал на многокупольных парашютных системах гуманитарные грузы, зашвартованные на платформах, недавно довелось. Десантирование происходило на высоте 5000 метров, а мы осуществляли контроль, наблюдение и прикрытие на высоте 9100 – 9400 метров. Но если бы нам поставили задачу на сопровождение дальних бомбардировщиков, с ней бы справились без особого труда, так как уже выполняли её в России на стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2016» и лётно-тактических учениях своего полка. Мы сопровождали Ту-22М3 на полигон Ашулук. Вот эти навыки сопровождения дальних бомбардировщиков Ту-22М3 очень пригодились и при выполнении задачи по прикрытию Ил-76.

– Вы совершили около тридцати боевых вылетов. А тот свой первый, свидетелем возвращения из которого я стал, помните?

– Да такое событие будешь помнить всю жизнь. Перед ним я совершил два ознакомительных полёта, – рассказывает командир экипажа старший лейтенант Иван Бобков, – днём и ночью, чтобы изучить район полётов и узнать особенности захода на посадку.

– И в чём они заключаются, эти особенности?

– Необходимо выполнить посадку в минимальные сроки. Обстановка, как известно, здесь напряжённая. А посадка осуществляется на малых скоростях и малых высотах. Поэтому надо строить заход на посадку с минимальным удалением от аэродрома и более крутой глиссадой снижения. Это и даёт возможность добиться минимальных сроков посадки.

– Ознакомительные полёты вы совершали вместе со штурманом?

– Нет, он, можно сказать, с ходу вступил в бой – вместе мы вылетели с ним на выполнение нашего первого специального задания. И вот уже совершили тридцать боевых вылетов. Главное для штурмана – быстро и точно произвести все необходимые расчёты, а он это делать умеет. Именно благодаря Владиславу мы можем «сработать по нулям» – нанести удары в точно назначенное время – ни секундой раньше и ни секундой позже. Всё мы просчитываем, всё выверяем до доли секунды. Да, очень важно точно «положить» все бомбы в указанные цели. Но ещё важнее нанести удары вовремя, ведь на земле меняется обстановка, идут какие-то передвижения.

– В каких регионах вам довелось выполнять специальные задачи?

– Алеппо, Пальмира, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Тифор… Первые пять боевых вылетов волновались. А теперь – нет. Работа в небе Сирии закаляет нервы, позволяет приобрести боевой опыт, выработать умение быстро принимать решения.

Командир экипажа старший лейтенант Иван Бобков приобщился к авиации ещё с детства – он окончил Челябинскую общеобразовательную школу-интернат с первоначальной лётной подготовкой, в которой налетал 5 часов и 10 минут. Кто-то улыбнётся, подумав о том, зачем такая точность в подсчётах. Но это факт из лётной биографии офицера. И он им дорожит особенно. Сейчас у командира общий налёт 600 часов. Но те 5 часов и 10 минут были первой ступенькой, ведущей в небо. Старший лейтенант Иван Бобков освоил самолёты Л-39, МиГ-29, Су-30СМ. Военный лётчик 2-го класса, выпускник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Краснодаре.

– Владислав тоже окончил Челябинскую общеобразовательную школу-интернат с первоначальной лётной подготовкой, – рассказывает о своём боевом товарище командир и шутя добавляет: – Правда, ему там не довелось полетать, поэтому он и стал штурманом.

– Вот-вот, так оно и было, – также отвечает шуткой старший лейтенант Владислав Бондарев. – Поэтому я и поступил в ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске.

У штурмана 500 часов налёта, которые он совершил на Ту-134ш, Су-24М и Су-30СМ.

Я опять возвращаюсь к словосочетанию, которое услышал от лётчиков этого экипажа, «сработать по нулям», «ударить по нулям». Читатель уже понял, о чём идёт речь. Это касается точности по времени, но ни в коем случае не результативности боевой работы экипажа. За тридцать вылетов командир и штурман уничтожили немало целей и объектов террористов в Сирии. А свои очередные, 31-й и 32-й боевые вылеты, они совершили в ту же ночь, прервав беседу со мной. Несмотря на неблагоприятные метеоусловия, экипаж поставленные задачи выполнил безукоризненно.



Хмеймим, Сирия