«Военная олимпиада» будет звёздной

Безусловно, наличие звёзд самого высокого уровня повышает статус любых соревнований. Приближающиеся Всемирные военные игры не станут исключением. Несмотря на то что программа «военной олимпиады» включает в себя всего 7 видов спорта, из которых только четыре входят в программу зимних Олимпийских игр, главные старты спортсменов в погонах не будут обделены олимпиониками. По предварительной информации оргкомитета Всемирных военных игр (окончательные заявки от стран-участниц ещё не поданы), в предстоящих соревнованиях будут выступать более 10 триумфаторов Олимпийских игр и около 30 чемпионов мира по разным видам спорта.

На днях двукратный олимпийский чемпион Турина-2006 и серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити-2002 по лыжным гонкам капрал итальянской армии Джорджо Ди Чента заявил, что выступит на III зимних Всемирных военных играх в Сочи. Таким образом, итальянец станет самым титулованным спортсменом Игр.

Прославленный спортсмен, ставший серебряным и бронзовым призёром I Всемирных военных игр в Аосте-2010, уже включён в заявку сборной вооружённых сил Италии. Надеемся, что конкуренцию Ди Ченте составят два представителя ЦСКА: бронзовый призёр Олимпиады в Сочи-2014 старший лейтенант Илья Черноусов и бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере-2010 лейтенант Николай Морилов.

Если кто-то считает Ди Ченту пенсионером в погонах, то он глубоко ошибается. В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 13 международных гонках, трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала и один раз вошёл в десятку сильнейших (шестое место).

Как отмечает тренер команды ЦСКА по биатлону и лыжным гонкам майор Николай Панкратов, помимо россиян конкуренцию итальянской команде в борьбе за медали составят представители скандинавских стран, а также военнослужащие Германии и Франции. Например, в состав сборной команды Франции включена пятикратная чемпионка мира по лыжным гонкам среди военно-

служащих CISM (2006, 2007, 2008, 2015) капрал Коралин Юг.

Могли бы мы ответить итальянцам, да и всем остальным конкурентам, столь титулованной личностью? Безусловно. Ещё в прошлом году широко афишировалось участие в Играх шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, выступающего за ЦСКА. Однако в канун Нового года стало известно, что Ан пропустит Игры. Точнее, он горит желанием помочь нашей сборной, но регламент соревнований не позволяет ему это сделать. Всё дело в том, что он не действующий военнослужащий. Конечно, можно было бы пойти на хитрость и призвать Ана в армию, но это было бы нечестно. По крайней мере по отношению к себе. Ну, ничего страшного, даже в отсутствие Ана наша сборная по шорт-треку более чем конкурентоспособна. Как-никак в её составе олимпийский чемпион Сочи лейтенант Руслан Захаров.

Во время недавней пресс-конференции, посвящённой Играм, отвечая на вопрос о своём возможном участии в «военной олимпиаде», заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону подполковник Светлана Ишмуратова заявила, что это вряд ли возможно, так как времени на регулярные тренировки у неё практически нет. Но если бы это было возможным, то из всех биатлонных дисциплин, представленных в программе Военных игр, предпочла бы выступить в смешанной эстафете.

– Я человек командный, – сказала Светлана Ишмуратова. – У меня всегда хорошо получались эстафетные гонки, им я отдавала немного больше сил, чем индивидуальным дисциплинам. Ведь в эстафете ты бежишь не только за себя, но и за партнёров. Это в «личке» можно дать слабину, если совсем стало плохо и трудно. В команде я себе такое позволить не могла. Бежала с двойной энергией. Поэтому на первом месте в моём личном рейтинге стоит эстафета. На втором – гонка патрулей. У меня был опыт выступлений в похожем виде – командной гонке. В 1998 году на чемпионате мира в австрийском городе Хохфильцене мы с Альбиной Ахатовой, Анной Волковой и Ольгой Ромасько выиграли «золото» в этой дисциплине. Почему я не участвовала во Всемирных военных играх? Так они впервые прошли в итальянской Аосте в 2010 году, а я завершила карьеру в 2006-м.

На снимках (сверху вниз): двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Джорджо

ДИ ЧЕНТА – самый титулованный участник Всемирных военных игр; к сожалению,

шестикратный олимпийский чемпион армеец Виктор АН не сможет соревноваться в Сочи.

Фото Getty Images.