Примирение продолжается

Россия во взаимодействии с правительством Сирии, а также другими странами региона, заинтересованными в нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике, продолжает реализацию политико-дипломатических, гуманитарных и военных мер, направленных на искоренение терроризма и установление мира на сирийской земле.

Факты, изложенные генерал-лейтенантом Сергеем Рудским, подтверждают эффективность диалога, который начался в Астане.

Начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооружённых Сил РФ сообщил, что по итогам встречи военных экспертов из России, Турции и Ирана 6 февраля в столице Казахстана было одобрено представленное российской стороной Положение о примирившемся районе (населённом пункте). Практически полностью согласован российский проект положения о совместной оперативной группе по укреплению режима прекращения боевых действий.

На следующей встрече в Астане предполагается его подписание.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта Рудского, все участники встречи поддержали дополнительный протокол к ранее заключённому соглашению, разработанный экспертами России и Турции, в котором определены конкретные меры по повышению устойчивости перемирия.

Тенденция к прекращению вооружённого противостояния в Сирии сохраняется и распространяется от одних регионов страны к другим. Так, по словам генерал-лейтенанта Рудского, подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с представителями 30 населённых пунктов Восточной Гуты с населением около 900 тысяч человек. С 3 февраля в районе Восточная Гута открыто девять гуманитарных коридоров для перемещения населения.

Введённый режим прекращения боевых действий позволил активизировать процесс примирения и в провинции Дамаск, где при активном участии российского Центра по примирению враждующих сторон удалось добиться значительных результатов. Здесь, сообщил генерал-лейтенант Рудской, сложили оружие 2,5 тысячи боевиков. А в районе Вади-Барада практически полностью восстановлено водоснабжение сирийской столицы.

В Восточном Каламуне к процессу примирения присоединились шесть населённых пунктов, в которых проживает 25 тысяч человек. В этом районе, отметил начальник ГОУ Генштаба, сирийским правительственным войскам совместно с формированиями оппозиции удалось сорвать попытку наступления отрядов ИГИЛ. Кстати говоря, это не единственный военный успех сирийской армии в последнее время. Она при поддержке ВКС России существенно расширила зону своего контроля и на пальмирском направлении.

– Освобождено 783 квадратных километра территории, в восточном направлении продвижение составило 25 километров. Освобождена Эль-Бейда, взяты под контроль господствующие высоты вдоль дороги. Пройдена большая часть пути до Пальмиры, – сообщил генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Населению раздали 1250 тонн продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости

В районе города Ханассер сирийские войска отбросили формирования ИГИЛ от трассы Дамаск – Алеппо на 16 километров. Освобождено 12 населённых пунктов и около 250 квадратных километров сирийской территории.

Сирийские правительственные войска в настоящее время «продолжают боевые действия с целью полного восстановления утраченного положения» в Дейр-эз-Зоре, сообщил также начальник Главного оперативного управления российского Генштаба. Действия сирийских войск на земле активно поддерживают ВКС России с воздуха.

– Самолётами Ту-22М3 совершено 36 боевых вылетов, в ходе которых уничтожено 34 объекта террористов, – сказал генерал-лейтенант Рудской, отметив, что благодаря поддержке нашей авиации гарнизон правительственных войск в осаждённом Дейр-эз-Зоре существенно улучшил своё положение.

Самолётами ВКС России в районе Эль-Баба (провинция Алеппо) уничтожено 892 объекта террористов.

– Действия ВКС России по поражению объектов террористов на территории Сирии будут продолжены, – сказал генерал-лейтенант Рудской, отметив при этом результативность совместных действий ВКС России и ВВС Турции по уничтожению группировки террористической организации ИГИЛ, действующей в провинции Алеппо.

Продолжается и оказание гуманитарной помощи жителям Сирии.

– Российским центром по примирению враждующих сторон проведено 699 гуманитарных акций, в ходе которых населению раздали 1250 тонн продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости, – привёл точные данные начальник ГОУ.

За последнюю неделю нашими самолётами с использованием парашютных платформ в район Дейр-эз-Зора было доставлено более 80 т продовольствия по линии ООН. 5 февраля в Телль-Биса провинции Хомс был направлен совместный гуманитарный конвой ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского арабского Красного Полумесяца в составе 31 автомобиля.

И ещё об одном политическом моменте проинформировал генерал-лейтенант Рудской собравшихся журналистов.

– Успехи правительственных войск подталкивают западных политиков к получению объективной информации о ситуации в Сирии из первых рук. Вслед за представителями парламента Франции на прошлой неделе в городе Алеппо побывала делегация бельгийских депутатов, – напомнил он.

По его словам, визитёры из Бельгии «своими глазами увидели то, что предпочитают замалчивать западные СМИ», ознакомившись с ходом восстановления объектов, разрушенных в районе Джибрии, и пообщавшись там с беженцами из Восточного Алеппо.

На снимке: военнослужащие российской военной полиции

привезли подарки школьникам в Алеппо.