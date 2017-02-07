Военная топография в «цифре»

Военно-топографическое управление Генерального штаба Воору­жённых Сил РФ готовится полностью перейти на цифровой формат геопространственной информации и топокарт, создаваемых на новых платформах центров электронной картографии и фонда пространственных данных обороны. О том, где будут храниться петабайты материалов геодезии и картографии, каким странам откроют доступ к Единой геоинформационной системе и как новые технологии облегчали действия Российской группировки войск в Сирии, в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ – начальник Топографической службы Вооружённых Сил РФ полковник Александр ЗАЛИЗНЮК.

– С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных данных». Какие изменения несёт в себе новый закон и как это отразится на работе Топографической службы Вооружённых Сил РФ?

– Вопросам выполнения геодезических и картографических работ в интересах обороны государства в новом законе посвящена отдельная статья. На Минобороны России, в частности, возложены функции по выполнению геодезических и картографических работ в отношении материковых и островных районов земного шара, в том числе территорий отдельных районов Российской Федерации, используемых Вооружёнными Силами в целях обеспечения обороны государства. Аналогичные действия отнесены к нашей компетенции на море и континентальном шельфе России. Сюда входят работы по установлению, изменению и уточнению прохождения государственной границы на море.

До конца 2018 года планируется завершить создание центров электронной картографии от уровня Генерального штаба Вооружённых Сил РФ до общевойсковой (танковой) армии

Федеральный закон также регламентирует создание государственных фондов пространственных данных, в том числе фонда пространственных данных обороны, в который включены различные материалы, полученные в результате геодезических и картографических работ Минобороны России.

– Каким образом данные из фондов будут доводиться до заинтересованных структур, в том числе до войск?

– Военно-топографическим управлением Генштаба разработана и принята в 2016 году на снабжение Единая автоматизированная система обеспечения Вооружённых Сил геопространственной информацией (ЕАСО ГПИ). Система позволяет организовать накопление, хранение, учёт, поиск и обеспечение заинтересованных потребителей геопространственной информацией в реальном масштабе времени по принципу территориально-распределённых банков данных.

Доступна такая информация будет в электронном виде различным категориям пользователей через геопорталы как по защищённым, так и открытым каналам системы передачи данных Министерства обороны РФ. В настоящее время проводится работа по оснащению указанной системой заинтересованных органов военного управления, а также сопряжению с информационными системами федеральных органов исполнительной власти.

Внедрение ЕАСО ГПИ в качестве унифицированного решения для всех силовых ведомств и государственных структур позволит организовать эффективное взаимодействие военного и гражданского секторов в процессе информационного обмена геопространственной информацией в интересах обороны.

– Насколько известно, в Мин­обороны разработана своя концепция создания Единой системы навигационного обеспечения Вооружённых Сил РФ. Что заложено в основу этой концепции, в чём преимущества единой системы?

– До настоящего времени навигационное обеспечение в Вооружённых Силах, связанных с ними службах и технических средствах развивалось обособленно, отдельно по видам и родам войск без тесного взаимного увязывания организационных структур и согласования технической политики по созданию средств и систем навигации. Это повлекло за собой ряд организационных и технических проблем.

Создание Единой системы навигационного обеспечения Вооружённых Сил РФ позволит сформировать функциональное и организационно-техническое единство всех систем вооружения. В основу её концепции заложен принцип централизованного управления в сочетании с рациональным распределением полномочий и ответственности между органами военного управления.

Таким образом, Единая система обеспечит полноценной и актуальной картографической и иной специализированной информацией о навигационной обстановке все звенья управления, что полностью исключает дублирование и значительно сокращает время её доведения до войск. А это в свою очередь гарантирует повышение слаженности и эффективности применения войск и их межвидового взаимодействия на любом театре военных действий.

– На уровне министров обороны обсуждается внедрение аналогичной Единой системы на всей территории Содружества Независимых Государств. Насколько эта концепция применима для армий стран СНГ и как это поможет нам укрепить оборону?

– Проект концепции развития Единой геоинформационной системы военного назначения (ЕГИС ВН) СНГ на период до 2020 года, о котором вы говорите, направлен на координацию усилий в выработке требований к единой цифровой информационной модели, определении источников получения геопространственной информации, дальнейшем её изготовлении по согласованным планам, разработке и использовании унифицированной геоинформационной платформы.

Для этого необходимо согласо­ванное обеспечение аппаратно-про­граммными средствами, обеспечивающими эффективное функционирование ЕГИС ВН СНГ. Система позволит обеспечить планирование, получение и обработку информации о территории земной поверхности по единым стандартам. В конечном счёте все усилия направлены на создание единого геоинформационного пространства в интересах выполнения общих задач в сфере обороны и безопасности.

– Формирование крупных массивов данных, внедрение электронных карт требует совершенно иного подхода к программно-аппаратной части. Насколько адаптирован парк техники военных топографов к новой цифровой среде?

– Обработка и хранение цифровых материалов, в том числе данных дистанционного зондирования Земли, требует наличия на объектах Топографической службы современных вычислительных систем с быстродействием в десятки гигафлопс и распределённой системы банков данных с информационной ёмкостью в сотни терабайт, а в ближайшей перспективе и петабайт.

В настоящее время такими программно-аппаратными средствами оснащаются воинские части топографической службы, на базе которых в соответствии с решением министра обороны РФ формируются центры электронной картографии. Подобные центры позволяют создавать любые виды цифровой информации о местности: электронные топографические карты, цифровые модели местности и так далее, а также оперативно доводить её до войск и штабов с использованием каналов связи Вооружённых Сил РФ. До конца 2018 года планируется завершить создание центров электронной картографии от Генерального штаба ВС РФ до каждой общевойсковой (танковой) армии включительно.

Кроме того, в войска поступают современные подвижные картографические и геодезические комплексы. К ним относится подвижный навигационно-геодезический комплекс ПНГК-1, позволяющий определять координаты и высоты пунктов геодезических сетей и точек местности по маршрутам передвижения войск, осуществлять контроль геодезической привязки элементов боевых порядков войск с использованием спутниковой навигации и в автономном режиме. Новая подвижная цифровая топографическая система ПЦТС решает задачи создания и обновления цифровыми методами топографических карт, подготовки и издания средств топогеодезической информации.

С 2019 года в войска начнёт поступать перспективный подвижный многоцелевой топографо-геодезический комплекс «Волонтёр», разработка которого закончится в следующем году. Основной отличительной особенностью данного комплекса является возможность решать практически весь ряд задач топогеодезического, навигационного и геоинформационного обеспечения в полевых условиях. Комплекс повысит оперативность и эффективность обеспечения топогеодезической информацией при проведении операций воинскими формированиями различных уровней, а также обеспечит применение высокоточного оружия в составе этих формирований.

– Чем подтверждается высокая эффективность внедрения электронных топографических карт в войсках и применения геопространственной информации в АСУ?

– Сейчас войска уже практически полностью отказались от ведения рабочих карт на бумаге, планирование и расчёты проводятся с использованием электронных топографических карт и геоинформационных приложений. За счёт унификации форматов обеспечивается обмен графическими данными между органами военного управления. Все эти меры значительно повышают производительность управленческого труда командира и эффективность применения вооружения и техники.

Так, в результате применения электронных карт и программного обеспечения геоинформационных систем «Интеграция», «Оператор» был обеспечен переход на безбумажные технологии разработки графических документов в ходе командно-штабных и тактико-специальных учений. Характерным примером является использование цифровой картографической информации в Единой системе управления войсками и оружием в тактическом звене на стратегических учениях «Кавказ», «Запад» и в ряде других.

Значительное развитие геоинформационные технологии получили на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации. В настоящее время геоинформационная платформа НЦУО РФ является наиболее продвинутым техническим достижением в области применения цифровых средств топогеодезической информации в автоматизированных системах управления. Визуализация геоинформационных ресурсов на экранах, возможность удалённого обмена картографической информацией в различных звеньях военного управления позволили успешно решать оперативные задачи по месту практически в режиме реального времени.

В полном объёме геоинформационные технологии применялись и в ходе выполнения боевых задач Российской группировкой войск на территории Сирийской Арабской Республики в 2016 году.

– Если можно, об этом поподробнее. Какие вопросы отрабатывались Военно-топографическим управлением Генштаба Вооружённых Сил РФ в ходе топогеодезического и навигационного обеспечения Российской группировки войск в Сирии?

– В целях обеспечения группировки геопространственной информацией были созданы электронные топографические карты различных масштабов, электронные и аналоговые фотокарты, специальные электронные и аналоговые карты-увелички и электронные планы крупных городов. Обновлены, изданы и переданы в Группировку войск (сил) специальные карты и фотодокументы местности всей территории Сирийской Арабской Республики.

В ходе обеспечения боевых действий Российской группировки войск средствами топогеодезической информации специалистами Топографической службы Вооружённых Сил РФ разработана новая технология подготовки и издания топографических карт, что позволяет значительно сократить сроки доведения информации до войск. Выполненные работы позволили повысить точность геопространственной информации, создаваемой на территорию Сирии для планирования и применения систем вооружения. Кроме того, по результатам работы представителей Военно-топографического управления Генштаба в составе делегации Минобороны России определены направления военно-технической помощи Сирийской Арабской Республике.



Фото из архива ВТУ ГШ ВС РФ.