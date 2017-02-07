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Военная топография в «цифре»

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Военная топография в «цифре»

8 февраля исполняется 205 лет со дня образования Топографической службы Вооружённых Сил РФ

10-08-02-2017Военно-топографическое управление Генерального штаба Воору­жённых Сил РФ готовится полностью перейти на цифровой формат геопространственной информации и топокарт, создаваемых на новых платформах центров электронной картографии и фонда пространственных данных обороны. О том, где будут храниться петабайты материалов геодезии и картографии, каким странам откроют доступ к Единой геоинформационной системе и как новые технологии облегчали действия Российской группировки войск в Сирии, в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ – начальник Топографической службы Вооружённых Сил РФ полковник Александр ЗАЛИЗНЮК.
– С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных данных». Какие изменения несёт в себе новый закон и как это отразится на работе Топографической службы Вооружённых Сил РФ?
– Вопросам выполнения геодезических и картографических работ в интересах обороны государства в новом законе посвящена отдельная статья. На Минобороны России, в частности, возложены функции по выполнению геодезических и картографических работ в отношении материковых и островных районов земного шара, в том числе территорий отдельных районов Российской Федерации, используемых Вооружёнными Силами в целях обеспечения обороны государства. Аналогичные действия отнесены к нашей компетенции на море и континентальном шельфе России. Сюда входят работы по установлению, изменению и уточнению прохождения государственной границы на море.

До конца 2018 года планируется завершить создание центров электронной картографии от уровня Генерального штаба Вооружённых Сил РФ до общевойсковой (танковой) армии

07-08-02-2017Федеральный закон также регламентирует создание государственных фондов пространственных данных, в том числе фонда пространственных данных обороны, в который включены различные материалы, полученные в результате геодезических и картографических работ Минобороны России.
– Каким образом данные из фондов будут доводиться до заинтересованных структур, в том числе до войск?
– Военно-топографическим управлением Генштаба разработана и принята в 2016 году на снабжение Единая автоматизированная система обеспечения Вооружённых Сил геопространственной информацией (ЕАСО ГПИ). Система позволяет организовать накопление, хранение, учёт, поиск и обеспечение заинтересованных потребителей геопространственной информацией в реальном масштабе времени по принципу территориально-распределённых банков данных.
Доступна такая информация будет в электронном виде различным категориям пользователей через геопорталы как по защищённым, так и открытым каналам системы передачи данных Министерства обороны РФ. В настоящее время проводится работа по оснащению указанной системой заинтересованных органов военного управления, а также сопряжению с информационными системами федеральных органов исполнительной власти.
Внедрение ЕАСО ГПИ в качестве унифицированного решения для всех силовых ведомств и государственных структур позволит организовать эффективное взаимодействие военного и гражданского секторов в процессе информационного обмена геопространственной информацией в интересах обороны.
– Насколько известно, в Мин­обороны разработана своя концепция создания Единой системы навигационного обеспечения Вооружённых Сил РФ. Что заложено в основу этой концепции, в чём преимущества единой системы?
– До настоящего времени навигационное обеспечение в Вооружённых Силах, связанных с ними службах и технических средствах развивалось обособленно, отдельно по видам и родам войск без тесного взаимного увязывания организационных структур и согласования технической политики по созданию средств и систем навигации. Это повлекло за собой ряд организационных и технических проблем.
Создание Единой системы навигационного обеспечения Вооружённых Сил РФ позволит сформировать функциональное и организационно-техническое единство всех систем вооружения. В основу её концепции заложен принцип централизованного управления в сочетании с рациональным распределением полномочий и ответственности между органами военного управления.
Таким образом, Единая система обеспечит полноценной и актуальной картографической и иной специализированной информацией о навигационной обстановке все звенья управления, что полностью исключает дублирование и значительно сокращает время её доведения до войск. А это в свою очередь гарантирует повышение слаженности и эффективности применения войск и их межвидового взаимодействия на любом театре военных действий.
– На уровне министров обороны обсуждается внедрение аналогичной Единой системы на всей территории Содружества Независимых Государств. Насколько эта концепция применима для армий стран СНГ и как это поможет нам укрепить оборону?
– Проект концепции развития Единой геоинформационной системы военного назначения (ЕГИС ВН) СНГ на период до 2020 года, о котором вы говорите, направлен на координацию усилий в выработке требований к единой цифровой информационной модели, определении источников получения геопространственной информации, дальнейшем её изготовлении по согласованным планам, разработке и использовании унифицированной геоинформационной платформы.
Для этого необходимо согласо­ванное обеспечение аппаратно-про­граммными средствами, обеспечивающими эффективное функционирование ЕГИС ВН СНГ. Система позволит обеспечить планирование, получение и обработку информации о территории земной поверхности по единым стандартам. В конечном счёте все усилия направлены на создание единого геоинформационного пространства в интересах выполнения общих задач в сфере обороны и безопасности.
– Формирование крупных массивов данных, внедрение электронных карт требует совершенно иного подхода к программно-аппаратной части. Насколько адаптирован парк техники военных топографов к новой цифровой среде?
– Обработка и хранение цифровых материалов, в том числе данных дистанционного зондирования Земли, требует наличия на объектах Топографической службы современных вычислительных систем с быстродействием в десятки гигафлопс и распределённой системы банков данных с информационной ёмкостью в сотни терабайт, а в ближайшей перспективе и петабайт.
08-08-02-2017В настоящее время такими программно-аппаратными средствами оснащаются воинские части топографической службы, на базе которых в соответствии с решением министра обороны РФ формируются центры электронной картографии. Подобные центры позволяют создавать любые виды цифровой информации о местности: электронные топографические карты, цифровые модели местности и так далее, а также оперативно доводить её до войск и штабов с использованием каналов связи Вооружённых Сил РФ. До конца 2018 года планируется завершить создание центров электронной картографии от Генерального штаба ВС РФ до каждой общевойсковой (танковой) армии включительно.
Кроме того, в войска поступают современные подвижные картографические и геодезические комплексы. К ним относится подвижный навигационно-геодезический комплекс ПНГК-1, позволяющий определять координаты и высоты пунктов геодезических сетей и точек местности по маршрутам передвижения войск, осуществлять контроль геодезической привязки элементов боевых порядков войск с использованием спутниковой навигации и в автономном режиме. Новая подвижная цифровая топографическая система ПЦТС решает задачи создания и обновления цифровыми методами топографических карт, подготовки и издания средств топогеодезической информации.
С 2019 года в войска начнёт поступать перспективный подвижный многоцелевой топографо-геодезический комплекс «Волонтёр», разработка которого закончится в следующем году. Основной отличительной особенностью данного комплекса является возможность решать практически весь ряд задач топогеодезического, навигационного и геоинформационного обеспечения в полевых условиях. Комплекс повысит оперативность и эффективность обеспечения топогеодезической информацией при проведении операций воинскими формированиями различных уровней, а также обеспечит применение высокоточного оружия в составе этих формирований.
– Чем подтверждается высокая эффективность внедрения электронных топографических карт в войсках и применения геопространственной информации в АСУ?
– Сейчас войска уже практически полностью отказались от ведения рабочих карт на бумаге, планирование и расчёты проводятся с использованием электронных топографических карт и геоинформационных приложений. За счёт унификации форматов обеспечивается обмен графическими данными между органами военного управления. Все эти меры значительно повышают производительность управленческого труда командира и эффективность применения вооружения и техники.
Так, в результате применения электронных карт и программного обеспечения геоинформационных систем «Интеграция», «Оператор» был обеспечен переход на безбумажные технологии разработки графических документов в ходе командно-штабных и тактико-специальных учений. Характерным примером является использование цифровой картографической информации в Единой системе управления войсками и оружием в тактическом звене на стратегических учениях «Кавказ», «Запад» и в ряде других.
Значительное развитие геоинформационные технологии получили на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации. В настоящее время геоинформационная платформа НЦУО РФ является наиболее продвинутым техническим достижением в области применения цифровых средств топогеодезической информации в автоматизированных системах управления. Визуализация геоинформационных ресурсов на экранах, возможность удалённого обмена картографической информацией в различных звеньях военного управления позволили успешно решать оперативные задачи по месту практически в режиме реального времени.
В полном объёме геоинформационные технологии применялись и в ходе выполнения боевых задач Российской группировкой войск на территории Сирийской Арабской Республики в 2016 году.
– Если можно, об этом поподробнее. Какие вопросы отрабатывались Военно-топографическим управлением Генштаба Вооружённых Сил РФ в ходе топогеодезического и навигационного обеспечения Российской группировки войск в  Сирии?
– В целях обеспечения группировки геопространственной информацией были созданы электронные топографические карты различных масштабов, электронные и аналоговые фотокарты, специальные электронные и аналоговые карты-увелички и электронные планы крупных городов. Обновлены, изданы и переданы в Группировку войск (сил) специальные карты и фотодокументы местности всей территории Сирийской Арабской Республики.
В ходе обеспечения боевых  действий Российской группировки войск средствами топогеодезической информации специалистами Топографической службы Вооружённых Сил РФ разработана новая технология подготовки и издания топографических карт, что позволяет значительно сократить сроки доведения информации до войск. Выполненные работы позволили повысить точность геопространственной информации, создаваемой на территорию Сирии для планирования и применения систем вооружения. Кроме того, по результатам работы представителей Военно-топографического управления Генштаба в составе делегации Минобороны России определены направления военно-технической помощи Сирийской Арабской Республике.


Фото из архива ВТУ ГШ ВС РФ.

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