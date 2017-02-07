Готовность к отражению агрессии

Практика внезапных проверок стра­тегических командований, а также видов и родов войск Вооружённых Сил продолжается. В этот раз по решению Президента России Владимира Путина внезапной проверке подвергаются ВКС. С 9.00 7 февраля они начали мероприятия по приведению в высшую степень боеготовности.

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами для оценки готовности органов военного управления и войск, для выполнения учебно-боевых задач начата

внезапная проверка Воздушно-космических сил».

Подавляющее большинство военных конфликтов последнего време­ни начиналось с МАУ или МРАУ – массированных авиационных или ракетно-авиационных ударов. Так, например, было в Югославии, Ливии… Не стоит забывать, что политических целей в Югославии страны НАТО добились вообще без наземной операции.

С другой стороны, и нам за счёт применения военной авиации удалось кардинально изменить ситуацию в Сирии, лишить боевиков ИГИЛ и других террористических организаций, их спонсоров и идейных вдохновителей надежд на полный захват сирийской территории и свержение законного правительства этой страны.

В общем, значение военной авиации с одной стороны и противовоздушной обороны с другой сегодня невозможно переоценить. Их боеготовность и способность противостоять любому агрессору, решая боевые задачи даже в самой сложной обстановке, во многом являются гарантом суверенитета страны. Очевидно, что Военно-воздушные силы и силы ПВО нуждаются в периодической проверке их состояния. Особенно в действии. Так что внезапная проверка ВКС – мероприятие необходимое.

Министр обороны обратил особое внимание на строгое соблюдение требований безопасности в ходе всех мероприятий, сохранность оружия и боеприпасов

– Сегодня в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами для оценки готовности органов военного управления и войск, для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил, – объявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, с 9.00 органы военного управления, соединения и воинские части ВКС приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

Для организации проверки глава военного ведомства поручил Генеральному штабу Вооружённых Сил РФ сформировать контрольные группы и организовать их работу в Главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил. От проверяющих министр потребовал «особое внимание уделить состоянию боевого дежурства, развёртыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии».

– Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделе­ниями провести тактические учения и контрольные занятия, – также распорядился генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны обратил особое внимание всех должностных лиц, задействованных в проверке, на строгое соблюдение требований безопасности в ходе всех мероприятий, сохранность оружия и боеприпасов, исключение случаев нанесения ущерба государственной собственности, недопущение негативного воздействия на природную среду.

Заместителям министра обороны РФ и руководителям центральных органов военного управления глава военного ведомства поручил обеспечить выполнение практических мероприятий, организовать работу подчинённых должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки.



Фото Юрия ШИПИЛОВА.