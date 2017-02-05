Стратегия обеспечения безопасности

Курс предназначен для высших и старших офицеров, сотрудников министерств и ведомств РФ, политологов, представителей общественности. 2 февраля в Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ выступил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. Об этой лекции, а также в целом о значении курса мы беседуем с начальником ВАГШ генерал-лейтенантом Сергеем КУРАЛЕНКО.

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации –

первый заместитель министра обороны Российской Федерации

генерал армии Валерий ГЕРАСИМОВ:

«Несмотря на повышение значимости мер невоенного характера в разрешении межгосударственных противоречий, роль Вооружённых Сил в обеспечении военной безопасности страны не снижается, а только усиливается... Сегодня российские Вооружённые Силы должны быть готовы защитить интересы государства в военном конфликте любого масштаба в условиях применения противником как традиционных, так и гибридных методов противоборства».

– Сергей Васильевич, в чём заключается, на ваш взгляд, задумка организаторов цикла лекций при выборе Военной академии Генерального штаба в качестве площадки для их проведения?

– Открывая курс «Армия и общество», министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что «проект является уникальной возможностью расширить кругозор военнослужащих, понять те процессы, которые происходят сегодня в армии и обществе, а также поможет лучше ориентироваться в информационном пространстве. Базовой площадкой станет Военная академия Генерального штаба».

Выбор площадки Академии Генштаба для нас честь, ответственность и новые возможности. Здесь проходят обучение генералы и офицеры, которым предстоит после выпуска из академии выполнять задачи на руководящих должностях в оперативных, оперативно-стратегических объединениях и центральных органах военного управления, а также выстраивать отношения с гражданским обществом и властями на местах.

Кроме слушателей к занятиям в рамках курса привлекается научно-педагогический состав академии, для которого крайне важно обладать широкими компетенциями в области взаимоотношений армии и общества. Знания и понимание процессов взаимодействия необходимы при проведении занятий на факультете переподготовки и повышения квалификации, где проходят обучение ещё и федеральные государственные служащие, в том числе главы российских регионов.

– 2 февраля перед слушателями, научно-педагогическим составом ВАГШ выступил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. Какой была тема лекции?

– Тема выступления была посвящена государственной политике в обеспечении безопасности России. В ходе лекции начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации раскрыл перед слушателями и экспертами основные направления государственной политики в этой сфере на современном этапе. Особый акцент был сделан на угрозах, которые сегодня являются наиболее актуальными для Российской Федерации.

Отдельно начальник Генштаба остановился на механизмах оценки состояния национальной безопасности для своевременного и адекватного реагирования на эти вызовы и угрозы.

Роль Вооружённых Сил Российской Федерации в предотвращении военных конфликтов сегодня возросла, и именно они остаются гарантом безопасности нашего государства

Были раскрыты основные положения военной политики. При этом отмечено, что роль Вооружённых Сил в предотвращении военных конфликтов сегодня возросла и именно они остаются гарантом безопасности нашего государства. Подчёркивалось, что, «несмотря на повышение значимости мер невоенного характера в разрешении межгосударственных противоречий, роль Вооружённых Сил в обеспечении военной безопасности страны не снижается, а только усиливается... Сегодня российские Вооружённые Силы должны быть готовы защитить интересы государства в военном конфликте любого масштаба с широким применением противником как традиционных, так и гибридных методов противоборства».

Исходя из этого, начальник Генштаба обратил внимание аудитории на возросшие требования к завтрашним выпускникам Военной академии Генерального штаба. Он акцентировал внимание на том, каким сегодня должен быть командующий – не только уметь принять целесообразное решение, но и обладать качествами, которые позволят ему добиться выполнения принятого решения, поставленной боевой задачи в любых условиях обстановки. Генерал армии Валерий Васильевич Герасимов отметил необходимость развивать стратегическое мышление, учиться действовать нестандартно и активно, так как «в современной войне победит тот, кто сможет передумать противника...»

И мы понимаем это и ведём большую работу в данном направлении. Последние несколько лет академия на подъёме. Благодаря пристальному вниманию министра обороны генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу академия значительно расширилась по сравнению с тем, какой она была всего несколько лет назад. У нас сейчас не 3 кафедры, как было раньше, а 12. В составе академии 2 института, несколько научных центров. Функционируют 14 научных школ, которые ведут фундаментальные и прикладные исследования по пяти отраслям науки: военной, политической, экономической, философской и исторической.

– Кроме слушателей ВАГШ выступление начальника Генштаба прослушали известные российские эксперты: сенатор Игорь Морозов, Виталий Третьяков, Дмитрий Куликов, Александр Шаравин, Сергей Михеев, Евгений Сатановский, Михаил Ремизов, Алексей Мухин, Виктор Мураховский, Михаил Ходарёнок, Андрей Безруков и другие. Как в целом они оценили услышанное?

– Конечно, ответить на этот вопрос должны они сами. Но в ходе общения эксперты назвали выступление очень концептуальным, содержательным и полезным для них.

Формат курса «Армия и общество» предполагает, что на площадке Военной академии Генерального штаба выступят как высшие руководители Министерства обороны, так и ведущие эксперты по приоритетным направлениям развития страны. Причём эксперты не только прочитают лекции, но и будут участвовать в качестве слушателей на мастер-классах своих коллег. Это важно, поскольку тем самым мы вовлекаем экспертное сообщество в творческое партнёрство и сотрудничество, накапливаем интеллектуальный ресурс на площадке нашей академии.

После выступления начальника Генерального штаба состоялся обмен мнениями. В зале учёного совета академии прошел деловой разговор с участием начальников ведущих кафедр ВАГШ. Дискуссия с экспертами продолжилась и в ходе показа ряда объектов академии Генштаба.

– Когда запланирована очередная лекция в рамках курса «Армия и общество» на базе Военной академии Генштаба?

– Следующее занятие в рамках курса «Армия и общество» состоится 16 февраля. Перед слушателями выступит вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой. Будем готовиться, будем крепить взаимодействие армии и общества!

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Всем экспертам по окончании лекции был задан один вопрос: «На что они обратили внимание в выступлении начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова?»

Вот что они ответили.

Алексей МУХИН, генеральный директор Центра политической информации:

– Роль военной силы в решении в том числе и экономических проблем в мире растёт быстро.

Крайне важным, на мой взгляд, является констатация того факта, что роль невоенных способов решения конфликтов для России является доминирующей и это выгодно отличает её от стран НАТО. Это чётко прозвучало в выступлении начальника Генерального штаба.

Важным аспектом является работа на арктическом направлении. Здесь успехи России, обеспечиваемые Вооружёнными Силами, более чем очевидны.

Приятно поразил настрой военного командования: «чем труднее, тем интереснее», который свидетельствует о высоком духовно-моральном статусе военного командования и вселяет надежду на блестящее будущее российских Вооружённых Сил.

Площадка курса «Армия и общество» – одна из самых эффективных в стране по качеству задействованных экспертов, в роли которых выступают представители органов власти самого высокого уровня и наиболее видные специалисты, признанные в качестве таковых в экспертном сообществе.

Виктор МУРАХОВСКИЙ, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»:

– Генерал армии Валерий Герасимов сформулировал требования к подготовке и профессиональной квалификации офицеров и генералов Вооружённых Сил Российской Федерации, выпускников высших военных учебных заведений, Военной академии Генерального штаба в современных условиях, с учётом опыта операции Вооружённых Сил РФ в Сирии: «На первый план выходят нестандартные способы боевых действий. На войне самое главное – «кто кого передумает».

Сегодня можно уверенно утверждать, что в целом курс «Армия и общество» отличается высоким профессиональным уровнем обучающих и очень качественным контингентом обучаемых.

Евгений САТАНОВСКИЙ, президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока»:

– Я с удовольствием принимаю участие в проекте «Армия и общество». Тот экспертный состав, который подобран, – это по-настоящему интересные люди, профессионалы своего дела.

Что касается выступления начальника Генштаба Валерия Герасимова, я не в первый раз с ним встречаюсь. Этот человек, находясь на таком посту, умеет разумно, спокойно, хорошим языком, с чувством юмора и без забронзовения общаться с аудиторией, нормально отвечать на вопросы – это очень большая редкость. Это здорово. Понятно, что мне было интересно и очень многое из того, что я не знал. Валерий Герасимов всегда говорит что-то интересное, в отличие от многих известных мне людей. И он говорит очень конкретные вещи.

Дмитрий КУЛИКОВ, член Зиновьевского клуба МИА «Россия Сегодня», теле- и радиоведущий:

– С огромным интересом я выслушал доклад начальника Генштаба. Что меня приятно вдохновило – понимание проблематики опасности и рисков, стоящих перед нашей страной. Это очень трезвая, очень чёткая и очень глубокая оценка проблем безопасности. Это, с моей точки зрения, напрямую связано с тезисом о том, что современная война – это «кто кого передумает».

Курс «Армия и общество» идёт уже второй год, и это особый мостик объединения армии и общества. Это очень важно.

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, генеральный директор Фонда содействия развитию образования в области журналистики «Медиалогия»:

– Я приехал в Академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ с пониманием, что безопасность России находится под контролем. После того как я прослушал выступление начальника Генерального штаба, это понимание переросло в спокойную уверенность за судьбу нашей страны и её Вооруженные Силы.

Площадка «Армия и общество» – это то, чем нужно заниматься и что можно только приветствовать.

Михаил ХОДАРЁНОК, главный военный эксперт Газеты.ru:

– Что я для себя отметил в выступлении генерала армии Валерия Герасимова? Во-первых, это глубокий анализ военно-политической и военно-стратегической обстановки в мире. Во-вторых, предельная ясность и чёткость в оценках и определениях. В-третьих, умение чётко изложить материал. Это один из лучших примеров для слушателей и преподавателей академии наглядного воплощения в жизнь главного командирского правила – «делай, как я».

Одно из наиболее ярких мест лекции начальника Генерального штаба – усиление роли военно-учебных заведений в целом и Военной академии Генштаба в частности в подготовке именно командиров поля боя, военных вождей, способных организовывать боевые действия и вести подчинённые войска к победе, полному разгрому противника.

Андрей ИЛЬНИЦКИЙ, советник министра обороны РФ – куратор курса «Армия и общество»:

– Выступления руководства Министерства обороны на площадке «Армия и общество» – эффективный механизм укрепления позитивного образа Вооружённых Сил.

Блестящая лекция начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова произвела большое впечатление как на слушателей, так и на экспертов.

Подчеркну, задачей курса «Армия и общество» является не только доведение до офицерского состава – слушателей высших военных учебных заведений – информации по основным направлениям общественно-политического развития России и мира, но и продвижение позиций Вооружённых Сил в экспертном сообществе».





Фото Романа АНДАЕВА.