В оружейном цехе России

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«В цехах ведётся монтаж нового оборудования, не останавливая производства; наверное, так придётся делать и дальше. Но в связи с модернизацией производства ни объёмов, ни сроков мы пересматривать не будем».

Вклад научно-производственного объединения «Сплав» в укрепление национальной безопасности России невозможно переоценить. Это НПО является головной организацией холдинга в составе госкорпорации «Ростех». На предприятиях холдинга разрабатывают и производят реактивные системы залпового огня в интересах Сухопутных войск, береговой артиллерии и корабельных комплексов реактивного оружия для поражения надводных и береговых целей, тяжёлые огнемётные системы, неуправляемые и корректируемые авиационные ракеты, комплексы артиллерийского вооружения, вооружения легкобронированной техники и танков, специальные реактивные системы повышенной дальности, точности и эффективности на новых физических принципах и много чего ещё. Есть у предприятия и, скажем так, «разоруженческая» задача. Состоит она в расснаряжении боеприпасов с истекшим сроком хранения.

Министр обороны ознакомился с производственными возможностями прокатно-заготовительного цеха и цеха завершающих операций. На этой производственной площадке изготавливаются тонкостенные высокоточные цилиндрические оболочки, раскатываются элементы корпусных ракетных частей для РСЗО «Град», элементы головных частей тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 «Буратино», корпуса ракетных частей РСЗО «Смерч», а также производятся пластмассовые корпуса артиллерийских гильз.

Одним из важнейших условий успешного выполнения гособоронзаказа любым предприятием ОПК является наличие квалифицированных кадров

Ситуация на предприятии позволяет и требует обновлять основные фонды.

– В цехах ведётся монтаж нового оборудования, не останавливая производства, наверное, так придётся делать и дальше, – сказал министр обороны на совещании, которое началось после осмотра предприятия. – Но в связи с модернизацией производства ни объёмов, ни сроков мы пересматривать не будем.

Одним из важнейших условий успешного выполнения гособоронзаказа любым предприятием ОПК является наличие квалифицированных кадров.

– Очень надеюсь на поддержку губернатора, потому что потребуются и мобилизация, наверное, старых кадров, и подготовка молодых кадров, потому что те объёмы, на которые мы рассчитываем, требуют восстановления ресурса, – отметил генерал армии Сергей Шойгу.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, принявший участие в совещании, в свою очередь, поблагодарил министра обороны за поддержку регионального оборонно-промышленного комплекса.

– Готовы и в дальнейшем его укреплять и наращивать по всем позициям, – пообещал Дюмин.

Отрадно, что движение в этом направлении тульскими оружейниками уже начато.

– По итогам 2016 года Тульская область стала одним из лидеров индустриального роста в стране: индекс промышленного производства составил 112,6 процента, – сообщил глава региона. – Основная заслуга в достижении этого принадлежит предприятиям оборонно-промышленного комплекса, существенно нарастившим объёмы производства.

В числе этих предприятий Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, Научно-производственное объединение «Сплав» и другие.

Говоря об использовании потенциала ведущих оборонных предприятий региона, Алексей Дюмин высказался о целесообразности перехода к долгосрочным контрактам.

– Для обеспечения выполнения приоритетных заказов Минобороны полагал бы целесообразным рассмотреть вместе с вами возможность перехода к долгосрочным контрактам на поставку военно-технической продукции сроком не менее 5 лет, – сказал Дюмин, обращаясь к министру.

По словам губернатора, это позволит выстроить устойчивую кооперацию и организовать долгосрочное финансирование производственных планов и запланированных программ. При этом предлагаемый подход, полагает Дюмин, актуален как для головных изготовителей, так и для соисполнителей в рамках кооперации.

Вообще, взаимодействие заказчика в лице Минобороны и исполнителя ГОЗ в лице оборонных заводов Тульской области идёт в конструктивном ключе. К примеру, с принятием новой редакции закона о гособоронзаказе у тульских оборонщиков появилось немало вопросов по организации финансовых расчётов, о чём напомнил на совещании Алексей Дюмин.

– Мы благодарны нашему главному государственному заказчику в вашем лице за оперативный отклик, – сказал он, обращаясь к министру обороны. – Сразу же по нашему обращению Департаментом финансового мониторинга государственного оборонного заказа был организован выездной семинар в Туле с участием представителей оборонных предприятий и уполномоченных банков. Большинство вопросов было своевременно решено, и мы не потеряли темпов на старте выполнения гос­оборонзаказа.

По словам губернатора, военное ведомство также оперативно реагировало на обращения предприятий по ГОЗ-2017 и на последующие годы.

– В настоящий момент благодаря оказанной поддержке мы смогли сохранить рабочие места на главных градообразующих предприятиях региона, – подчеркнул губернатор, добавив при этом, что регион заинтересован в дальнейшем увеличении гособоронзаказа, позволяющем создать новые рабочие места и нарастить налоговые поступления в областной бюджет.

Исключительно в позитивном ключе воспринято туляками решение Минобороны о формировании научно-производственных рот на базе ведущих тульских оборонных предприятий. По словам Алексея Дюмина, ожидается, что все соответствующие подготовительные мероприятия в ближайшее время будут завершены. Комплектование таких подразделений позволит сохранить и вырастить научные кадры в интересах развития научно-технического потенциала предприятий ОПК региона и создания новейших образцов вооружений и военной техники.

Ещё глава региона поблагодарил министра обороны за введение в строй в рекордные сроки Тульского суворовского военного училища.

– На сегодняшний день суворовское училище – это гордость всей Тульской области. Огромное вам спасибо. Реализуя профильное образование, мы с юных лет будем воспитывать настоящих патриотов и защитников Родины, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Что же касается будущих результатов работы тульской «оборонки», чему и было посвящено совещание, то глава региона выразил уверенность в том, что в тесном взаимодействии Минобороны, правительства Тульской области, наших оборонно-промышленных предприятий поставленные задачи по гособоронзаказу и укреплению обороноспособности нашей страны будут выполнены.

После совещания министр обороны обсудил с Алексеем Дюминым ряд других вопросов взаимодействия военного ведомства и региона. Затем генерал армии Сергей Шойгу посетил Тульский государственный музей оружия, осмотрел представленную там экспозицию и поблагодарил сотрудников музея «за сбережение нашей истории, истории нашего оружия, оружейников и подвигов туляков во все времена!»