С прицелом на перспективу

В Главном управлении кадров Минобороны России под руководством статс-секретаря – заместителя министра обороны Российской Федерации Николая Панкова проведён специальный сбор начальников кадровых органов и должностных лиц, ответственных за ведение кадровой работы в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях и организациях Вооружённых Сил.

Мероприятие стало продолжением уже ставших традиционными обсуждений наиболее злободневных вопросов кадровой работы и военного образования в режиме конференции.

В работе сбора приняли участие начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Антон Фёдоров, председатель судебного состава Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда Российской Федерации Игорь Крупнов, а также руководители центральных органов военного управления.

Тон конструктивному обмену мнениями задал статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Он отметил, что в связи с нестабильностью геополитической обстановки в мире Вооружённые Силы России выстраиваются под формат, гарантирующий военную безопасность страны. Меняются боевой и численный состав, дислокация межвидовых группировок, решаемые задачи на оперативно-стратегических направлениях. При этом особая роль, подчеркнул статс-секретарь, отводится своевременности и качеству кадрового обеспечения войск и сил. Ведь от их состояния напрямую зависит полнота укомплектованности и в конечном счёте боеспособность Вооружённых Сил. Николай Александрович призвал участников сбора провести подробный анализ состояния кадровой работы, обсудить проблемные вопросы, определить пути их решения и выработать единое понимание направлений деятельности кадровых органов как в текущем году, так и на перспективу до 2020 года.

Выступивший затем начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Антон Фёдоров обозначил ряд наиболее актуальных задач. В их числе совершенствование структуры должностей командного состава, оперативное решение вопросов подбора руководящих кадров, мотивация молодых офицеров, особенно имеющих боевой опыт, на обучение в высших военных учебных заведениях или на курсах переподготовки и повышения квалификации офицерского состава.

Представитель Администрации Президента РФ отметил, что в военном ведомстве работа с кадрами налажена и успешно функционирует. Он сообщил, что укомплектованность должностей высших офицеров составляет 95 процентов, подчеркнув, что качество комплектования должностей обеспечивается принятой в Министерстве обороны многоуровневой системой подбора, и к назначению представляются, как правило, опытные, профессионально подготовленные кандидаты.

С докладом об итогах кадровой работы в 2016 году и планах на предстоящий период выступил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин. По его оценке, самая важная задача прошедшего года – сохранение кадрового потенциала и обеспечение требуемого уровня укомплектованности профессиональными кадрами всех составов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, была выполнена. Причём такой результат был достигнут, несмотря на увеличение штатной численности офицерских должностей и малочисленность выпусков из военно-учебных заведений.

Начальник Главного управления кадров сообщил, что приоритетными источниками комплектования офицерскими кадрами пока продолжает оставаться приём на военную службу офицеров из запаса и из числа военнослужащих нижестоящих составов с высшим образованием. В частности, после переподготовки на краткосрочных курсах на офицерские должности командиров взводов по ряду дефицитных специальностей были назначены военнослужащие, имеющие высшее образование и проходящие военную службу по контракту солдатами и сержантами.

В целях определения уровня знаний среди участников сбора было организовано компьютерное тестирование

В целом, отметил генерал-полковник Горемыкин, принятые меры позволили принять на военную службу в 2016 году более 11 тысяч офицеров. По его мнению, целесообразно и в этом году сосредоточить усилия на поиске и реализации других таких же нестандартных, неклассических форм комплектования офицерских должностей.

Вместе с тем, подчеркнул генерал-полковник Виктор Горемыкин, чрезвычайно важно «не растерять тех, кто уже служит». Проводимая в этом направлении работа уже дала положительный эффект. Так, по сравнению с 2015-м в прошлом году количество досрочно уволенных офицеров снизилось почти в два раза. Тем не менее начальник Главного управления кадров поставил задачу совместно с заинтересованными органами военного управления исследовать причины досрочных увольнений и разработать комплекс мер по сохранению офицерских кадров.

Кроме того, генерал-полковник Виктор Горемыкин призвал подчинённых уделять пристальное внимание молодым офицерам и особенно выпускникам вузов. Он напомнил, что в 2018 году впервые за несколько последних лет в войска прибудет полноценный выпуск лейтенантов из вузов Минобороны России и учебных военных центров. «Нужно уже в этом году проработать вопросы их встречи, размещения, становления в воинских должностях и создания достойных условий службы и быта», – отметил начальник Главного управления кадров.Также он обратил внимание на то, что кроме традиционных выпусков в июне и июле в 2018 году в ряде вузов Сухопутных войск первые выпуски пройдут в марте и декабре – для выпускников командных специальностей, переведённых на четырёхгодичные программы подготовки.

Предлагаемые меры, безусловно, своевременны и будут способствовать повышению престижа военной службы. Ведь вузы Мин­обороны России по-прежнему остаются основным источником комплектования Вооружённых Сил профессиональными военными кадрами. И от того, насколько качественно будут осуществлены отбор и зачисление кандидатов в военно-учебные заведения во многом зависят будущее развитие и строительство войск и сил флота. Эта тема затрагивалась в выступлениях начальника Главного управления кадров и других представителей кадровых органов. К примеру, начальник 2-го управления Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-майор Юрий Бобров подробно рассказал о приёмной кампании 2016 года. Он сообщил, что первые курсы всех вузов Минобороны укомплектованы полностью. При этом учтена необходимая численность для комплектования новых соединений, Национального центра управления обороной РФ, а также потребность в дефицитных специальностях, в том числе лётных.

Говоря о качественном составе поступивших в вузы, генерал-майор Бобров привёл такие данные: треть офицеров имеют боевой опыт, почти 90 процентов прибыли непосредственно из войск, более половины слушателей поступили с воинских должностей командиров батальонов, дивизионов, их заместителей.

Генерал-майор Юрий Бобров отметил, что проделана колоссальная предварительная работа по зачислению курсантов в военные вузы. В частности, заблаговременно была скорректирована нормативная база, уточнившая военные специальности и квалификации, а также определившая численность должностей слушателей и курсантов вузов Минобороны России на 2016/17 учебный год. С использованием ресурсов в сети Интернет активно проводились мероприятия по военно-профессиональной ориентации граждан и военнослужащих на поступление в вузы. Разработано и размещено на сайте Минобороны России третье издание единого информационного справочника. Положительную роль сыграла и проведённая Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать».

Такой комплекс мер дал соответсвующие плоды: конкурс кандидатов составил около четырёх человек на одно учебное место, а в некоторых вузах претендентов было до 10 абитуриентов, что позволило отобрать из них наиболее подготовленных и мотивированных личностей.

Среди проблем, обозначенных в выступлениях участников сбора, с особой остротой прозвучал вопрос относительно военнослужащих, находящихся в распоряжении. Как отметил в своём докладе начальник Главного управления кадров, благодаря выполнению системных и целенаправленных мер «дорожной карты», согласованной с Департаментом жилищного обеспечения, финансовыми учреждениями и утверждённой министром обороны, число «распоряженцев» сократилось более чем в 20 раз. Это достигнуто в том числе и в связи с установлением особого порядка зачисления военнослужащих в распоряжение, которое теперь производится только приказами министра обороны или статс-секретаря – заместителя министра обороны при наличии достаточных объективных оснований.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу увеличения численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях рядового, сержантского состава, прапорщиков и мичманов. Генерал-полковник Виктор Горемыкин сообщил, что в 2016 году плановые показатели отбора и приёма на контрактную службу выполнены полностью, добавив, что качественные составляющие этой категории военнослужащих также соответствуют высокому уровню. Всего в прошлом году контрактниками стали более 77 тысяч человек. Начальник Главного управления кадров нацелил подчинённых и в этом году не снижать темпы решения задачи, поставленной Верховным Главнокомандующим ВС РФ.

На встрече речь шла и о необходимости подготовки федерального и ведомственного кадровых резервов. Подчёркивалось, что они являются эффективным инструментом обеспечения своевременного и качественного комплектования основных командно-штабных должностей, замещаемых как высшими, так и старшими офицерами.

Отдельным блоком на сборе был выделен вопрос стимулирования служебной деятельности. В этом плане предусматривается ряд различных мер. Это и поощрение военнослужащих, и льготы в сфере образования, права на отдых, трудоустройство, в области медицины, транспорта, жилья и другие. Отмечалось, что в 2014–2016 годах в военном ведомстве учреждены 22 новые медали, внесены изменения в положения о ряде действующих. В прошлом году государственных наград по представлению Минобороны России удостоено более 7 тысяч человек.

По проблемным вопросам и путям их решения были заслушаны начальники кадровых органов видов и родов войск Вооружённых Сил, военных округов и Северного флота.

В рамках мероприятия проведены практические занятия на различных автоматизированных системах, используемых в кадровых органах. Прибывшим в Москву сотрудникам выдали разработанные Главным управлением кадров справочные материалы по всему спектру актуальных вопросов кадровой работы, включая необходимую нормативную базу и методические рекомендации. В целях определения уровня знаний среди участников сбора было организовано компьютерное тестирование. Его результаты показали, что кадровые органы Вооружённых Сил возглавляют компетентные профессионалы.