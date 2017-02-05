Заполярье встретило героев

В гарнизоне авиаторов Североморск-3 под порывами сильнейшего ветра один за другим приземлились истребители, успешно выполнившие боевую задачу. Они совершили перелёт с тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», после того как он достиг назначенного района Баренцева моря.

В середине октября 2016 года корабельная авианосная группа Северного флота в составе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» покинула Заполярье и взяла курс в Средиземное море.

Прибыв на Ближний Восток, авианосная группа вместе с кораблями Черноморского флота, судами обеспечения и более чем 40 летательными аппаратами корабельной авиации приступила к борьбе с терроризмом в Сирии. Начиная с 8 ноября 2016 года самолёты палубной авиации решали боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля. Это было впервые в истории Военно-морского флота России.

И вот дальний поход завершился. Через три с половиной месяца Заполярье встретило палубную авиацию пронизывающим ветром, морозом и робкими лучами солнца. Разрезая плотную пелену облаков, боевые машины садились на взлётно-посадочную полосу одна за другой, гасили скорость и проезжали к месту стоянки. На аэродроме их с нетерпением ждали жёны и дети, не скрывавшие волнения и радости.

– Конечно, мы очень переживали, зная, что происходит в Сирии, – призналась супруга лётчика Людмила. – Рады, что наши мужья достойно выполнили поставленную задачу и вернулись домой живыми и здоровыми – это самое главное. Мы очень ими гордимся.

Другая женщина с огромным букетом белых хризантем, смахивая слезу, лишь тихо повторяла: «Вернулись, вернулись». Стоящий рядом с молодой мамой мальчишка лет семи с трудом сдерживал нетерпение, ожидая, когда же папа вый­дет из кабины истребителя.

– У меня для папы сюрприз – моя первая в жизни медаль, за хоккей получил. Я уже решил, что подарю её папе, – признался мальчишка, прижимая к груди награду.

В родном гарнизоне палубной авиации Североморск-3 экипажи самолётов Су-33 и МиГ-29К, вертолётов Ка-52, Ка-29 и Ка-27 приветствовали как героев: караваем на рушнике, жареными поросятами, военным оркестром и залпами салюта. Лётчики спускались из боевых машин, докладывали начальникам об успешном завершении боевой службы, а к ним тут же подбегали товарищи и радостно трижды подкидывали пилотов в воздух.

На торжественном митинге в честь возвращения лётчиков авиа­крыла – небывалое количество гостей. В строю – подразделения морской авиации, напротив – будущая смена: воспитанники Североморского кадетского корпуса. Ребята не сводили восторженных глаз с морских асов.

За два месяца лётчики палубной авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 в ночное время

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поблагодарил палубников за отличное решение всех поставленных задач, вручил командирам подразделений жареных поросят и наградил грамотами всех лётчиков.

– Вклад авианосной группы в борьбу с терроризмом сейчас оценить сложно. Уже одно присутствие на Ближнем Востоке наших палубных лётчиков, а тем более то, что они наносили удары с палубы авианосца, имело огромное политическое значение. За этим следила не только наша страна, но и весь мир. У каждого своя оценка. Но даже зарубежная пресса отмечала, что у нас великолепные машины, а в первую очередь отличные лётчики. Международное сообщество, скорее всего, не ожидало, что будут достигнуты столь положительные результаты, – сказал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

С радостным событием морских асов поздравили начальник морской авиации Военно-морского флота генерал-майор Игорь Кожин, командующий 45-й армией ВВС и ПВО генерал-майор Александр Отрощенко, бывший командующий ВВС СФ генерал-полковник Владимир Дейнека, глава администрации Североморска Ирина Норина, члены семей лётчиков и воспитанники Североморского кадетского корпуса.

Нынешний дальний поход истребителей принципиально отличался от предыдущих. Если в прежние годы были учебные полёты на боевое применение, то теперь самые что ни на есть боевые. Для борьбы с терроризмом и во имя стабильности в мире.

Герой России генерал-майор Игорь Кожин отметил: «Мы выполнили сотни вылетов, поразили более тысячи целей. Мы стреляли и бомбили очень точно. Это позволяло сирийским вой­скам выполнять свои задачи спокойно и точно».

Перед дальним походом требовалось в кратчайшие сроки модернизировать боевой самолёт Су-33 и подготовить МиГ-29К к выполнению задач. Как отметил генерал-майор Игорь Кожин, если раньше на это ушли бы годы, то в нынешних условиях конструкторские бюро, испытатели в сжатый период выполнили модернизацию действующей техники, специалисты подготовили оружие. Практически за шесть месяцев была подготовлена авиационная группа для работы на новых самолётах. Впереди боевые машины ожидает следующий этап модернизации.

– В этом дальнем походе морская авиация заявила о себе как об очень серьёзной боевой единице, способной выполнять задачи в любом направлении точно и в срок, – подчеркнул начальник морской авиации. – Я благодарен лётчикам, признателен техникам, которые по 14 часов работают на каждом самолёте в любую погоду. Нужно было – морская авиация сказала: «Есть!» И мы выполнили эту задачу.

Работа в небе Средиземноморья проходила в сложных гидрометеорологических условиях. За два месяца лётчики-североморцы выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 в ночное время.

Теперь со дня на день в главной базе Северного флота ожидают прихода авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».