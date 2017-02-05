redstar.ru

  • "Красная звезда"
A+ A A-

Заполярье встретило героев

Оцените материал
(2 голосов)
Заполярье встретило героев Фото Ольги ВОРОБЬЁВОЙ.

Самолёты и вертолёты палубной авиации вернулись из Сирии

В гарнизоне авиаторов Североморск-3 под порывами сильнейшего ветра один за другим приземлились истребители, успешно выполнившие боевую задачу. Они совершили перелёт с тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», после того как он достиг назначенного района Баренцева моря.

В середине октября 2016 года корабельная авианосная группа Северного флота в составе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» покинула Заполярье и взяла курс в Средиземное море.
Прибыв на Ближний Восток, авианосная группа вместе с кораблями Черноморского флота, судами обеспечения и более чем 40 летательными аппаратами корабельной авиации приступила к борьбе с терроризмом в Сирии. Начиная с 8 ноября 2016 года самолёты палубной авиации решали боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля. Это было впервые в истории Военно-морского флота России.
И вот дальний поход завершился. Через три с половиной месяца Заполярье встретило палубную авиацию пронизывающим ветром, морозом и робкими лучами солнца. Разрезая плотную пелену облаков, боевые машины садились на взлётно-посадочную полосу одна за другой, гасили скорость и проезжали к месту стоянки. На аэродроме их с нетерпением ждали жёны и дети, не скрывавшие волнения и радости.
24-06-02-17– Конечно, мы очень переживали, зная, что происходит в Сирии, – призналась супруга лётчика Людмила. – Рады, что наши мужья достойно выполнили поставленную задачу и вернулись домой живыми и здоровыми – это самое главное. Мы очень ими гордимся.
Другая женщина с огромным букетом белых хризантем, смахивая слезу, лишь тихо повторяла: «Вернулись, вернулись». Стоящий рядом с молодой мамой мальчишка лет семи с трудом сдерживал нетерпение, ожидая, когда же папа вый­дет из кабины истребителя.
– У меня для папы сюрприз – моя первая в жизни медаль, за хоккей получил. Я уже решил, что подарю её папе, – признался мальчишка, прижимая к груди награду.
В родном гарнизоне палубной авиации Североморск-3 экипажи самолётов Су-33 и МиГ-29К, вертолётов Ка-52, Ка-29 и Ка-27 приветствовали как героев: караваем на рушнике, жареными поросятами, военным оркестром и залпами салюта. Лётчики спускались из боевых машин, докладывали начальникам об успешном завершении боевой службы, а к ним тут же подбегали товарищи и радостно трижды подкидывали пилотов в воздух.
На торжественном митинге в честь возвращения лётчиков авиа­крыла – небывалое количество гостей. В строю – подразделения морской авиации, напротив – будущая смена: воспитанники Североморского кадетского корпуса. Ребята не сводили восторженных глаз с морских асов.

За два месяца лётчики палубной авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 в ночное время

26-06-02-17Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поблагодарил палубников за отличное решение всех поставленных задач, вручил командирам подразделений жареных поросят и наградил грамотами всех лётчиков.
– Вклад авианосной группы в борьбу с терроризмом сейчас оценить сложно. Уже одно присутствие на Ближнем Востоке наших палубных лётчиков, а тем более то, что они наносили удары с палубы авианосца, имело огромное политическое значение. За этим следила не только наша страна, но и весь мир. У каждого своя оценка. Но даже зарубежная пресса отмечала, что у нас великолепные машины, а в первую очередь отличные лётчики. Международное сообщество, скорее всего, не ожидало, что будут достигнуты столь положительные результаты, – сказал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.
С радостным событием морских асов поздравили начальник морской авиации Военно-морского флота генерал-майор Игорь Кожин, командующий 45-й армией ВВС и ПВО генерал-майор Александр Отрощенко, бывший командующий ВВС СФ генерал-полковник Владимир Дейнека, глава администрации Североморска Ирина Норина, члены семей лётчиков и воспитанники Североморского кадетского корпуса.
Нынешний дальний поход истребителей принципиально отличался от предыдущих. Если в прежние годы были учебные полёты на боевое применение, то теперь самые что ни на есть боевые. Для борьбы с терроризмом и во имя стабильности в мире.
Герой России генерал-майор Игорь Кожин отметил: «Мы выполнили сотни вылетов, поразили более тысячи целей. Мы стреляли и бомбили очень точно. Это позволяло сирийским вой­скам выполнять свои задачи спокойно и точно».
Перед дальним походом требовалось в кратчайшие сроки модернизировать боевой самолёт Су-33 и подготовить МиГ-29К к выполнению задач. Как отметил генерал-майор Игорь Кожин, если раньше на это ушли бы годы, то в нынешних условиях конструкторские бюро,  испытатели в сжатый период выполнили модернизацию действующей техники, специалисты подготовили оружие. Практически за шесть месяцев была подготовлена авиационная группа для работы на новых самолётах. Впереди боевые машины ожидает следующий этап модернизации.
– В этом дальнем походе морская авиация заявила о себе как об очень серьёзной боевой единице, способной выполнять задачи в любом направлении точно и в срок, –   подчеркнул начальник морской авиации. – Я благодарен лётчикам, признателен техникам, которые по 14 часов работают на каждом самолёте в любую погоду. Нужно было – морская авиация сказала: «Есть!» И мы выполнили эту задачу.
Работа в небе Средиземноморья проходила в сложных гидрометеорологических условиях. За два месяца лётчики-североморцы выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 в ночное время.
Теперь со дня на день в главной базе Северного флота ожидают прихода авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Прочитано 254 раз
Теги
Ольга ВОРОБЬЁВА, «Красная звезда».

Последнее от Ольга ВОРОБЬЁВА, «Красная звезда».

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: С пользой для военного дела »

Оставить комментарий

Поля, обозначенные звездочкой (*) обязательны для заполнения

Наверх
«Красная звезда» © 1924-2017. Полное или частичное воспроизведение материалов сервера без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением российского и международного законодательства.

Логин или Регистрация

Авторизация

Регистрация

Вы зарегистрированы!
или Отмена
Яндекс.Метрика