Эти Игры будут лучшими!

До III зимних Всемирных военных игр в Сочи остаётся всё меньше и меньше времени. Спортсмены проводят последние сборы, стараясь выйти к Играм на пике формы, а тренеры, в свою очередь, готовятся огласить окончательные списки своих команд. Руководство же ЦСКА, на которое возложены основные функции по организации «военной олимпиады», старается устранить все оставшиеся шероховатости, дабы участникам и гостям Всемирных военных игр они запомнились только с положительной стороны, как три года назад зимняя Олимпиада.

На днях в Москве прошла пресс-конференция, посвящённая приближающимся Играм. В мероприятии приняли участие начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА подполковник Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом подполковник Светлана Ишмуратова, главный тренер – начальник команды ЦСКА по конькобежному спорту Юрий Муратов и тренер спортивной команды ЦСКА по зимним видам спорта майор Николай Панкратов.

– III зимние Всемирные военные игры – важнейшее событие в мире спорта этого года, – начал выступление полковник Михаил Барышев. – По традиции Игры проводятся за год до Олимпиады. Состав сборных команд вооружённых сил разных стран на 80 процентов соответствует составу олимпийских сборных, поэтому на соревнованиях соберётся весь цвет военного спорта. На сегодняшний день подготовка к Играм практически завершена. Хочу отметить, что обеспечивать подготовку к «военной олимпиаде» было гораздо легче, так как соревнования будут проводиться на олимпийских объектах. У меня нет никаких сомнений, что предстоящие в Сочи Всемирные военные игры станут лучшими в истории. Уверен, что Игры станут ярким спортивным праздником, которым смогут насладиться все жители нашей страны. Причём хочу отметить, что насладиться смогут не только любители спорта, которые приедут в Сочи, но и все жители России, так как трансляции с Игр будут вестись по телеканалу «Матч ТВ».

Насладиться Играми смогут не только жители и гости Сочи, но и все жители России

Одно из самых значимых мероприятий в преддверии Игр – эстафета спортивного огня, о географии и сценарии которой подробно рассказала Светлана Хоркина. Эстафета пройдёт одновременно в четырёх военных округах и на Северном флоте, торжественное слияние огней произойдёт на концерте в Кремле 23 Февраля. Далее спортивный огонь будет доставлен в Сочи, где на официальной церемонии открытия пройдёт заключительный этап эстафеты и будет зажжена чаша Игр.

– Чтобы максимально приблизить III зимние Всемирные военные игры к Олимпийским, мы решили провести эстафету военно-спортивного огня, которая ранее не проводилась ни на одних зимних военных играх. Зажжение огня станет самым эмоциональным и трогательным моментом соревнований, – отметила первый заместитель начальника ЦСКА подполковник Светлана Хоркина. – Как говорится, дома и стены помогают, и я надеюсь, что олимпийский Сочи поможет нашим ребятам выступить достойно и продемонстрировать такие же высокие результаты, которые они показывали на тренировочных сборах. Многих интересует вопрос, кто станет факелоносцами. На данный момент окончательный список ещё не утверждён. Приоткрою небольшую тайну. Все участники военно-спортивной эстафеты более чем заслуженные люди. Такие как, например, четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

Также на пресс-конференции Светлана Хоркина была официально объявлена послом Игр. Россия принимает Всемирные военные игры впервые и с особой тщательностью готовится к мероприятию такого масштаба. Координационный комитет Международного совета военного спорта (CISM) уже отметил высокий уровень и качество подготовки объектов в Сочи.

– III зимние Всемирные военные игры пройдут на самом высоком уровне, мы не ударим в грязь лицом, – добавила заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова. – Наша страна сильна в том числе благодаря спортивным достижениям, и это будут самые увлекательные спортивные Игры!

Напомним, что в программу III зимних Всемирных военных игр входят соревнования по семи видам спорта: шорт-трек, биатлон, спортивное ориентирование на лыжах, скалолазание в помещении, ски-альпинизм, лыжные гонки и горнолыжный спорт.



