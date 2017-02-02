За плечами целый век

10 февраля 2017 года легендарному разведчику Герою России Алексею Николаевичу Ботяну исполняется 100 лет. Из них полвека было отдано отечественной разведке.

Судьба щедро отмерила Алексею Николаевичу и дальние дороги, и внезапные повороты, и тайны, и приключения, а временами просто тяжёлую, кропотливую и ответственную работу и, конечно, подвиги, рассказывает руководитель Пресс-бюро СВР России Сергей Иванов. От его яркой, бурной и стремительной, как он сам, жизни просто захватывает дух – в схватку с фашизмом вступил с первых дней Второй мировой войны и сразу же в боях под Варшавой в сентябре 1939-го сбил 3 немецких самолёта. Потом его ждала мирная стезя учителя начальной школы.

Дальше снова резкий разворот: Алексей Николаевич в разведшколе НКВД изучает премудрости шифрованной связи, конспирации, тайных рейдов в тыл врага, стремительных и неотразимых атак.

Поздравления Алексею Николаевичу Ботяну можно передать через Пресс-бюро СВР России по адресу: 119034 г. Москва, ул. Остоженка, д. 51, стр. 1

Он становится профессиональным разведчиком, неуловимым и квалифицированным супердиверсантом, тенью скользящей в ночи.

В ноябре 1943 года, уже в качестве командира разведывательно-диверсионной группы, Ботян работает в глубоком тылу врага в западных районах Украины и Белоруссии. На его счету взрыв штаба СС в Житомирской области: сорвав стратегическую операцию по «зачистке» нескольких областей Украины, разведчик сохранил десятки тысяч жизней мирных жителей.

Далее группа «лейтенанта Алёши» – так его звали благодарные местные жители – направляется в район польского города Кракова. Там из оперативных источников Ботян добывает секретные планы уничтожения города при подходе Красной Армии и устанавливает местонахождение склада взрывчатки. 18 января 1945 года, в разгар наступления советских войск, разведгруппа этот огромный склад взрывчатых веществ и подрывной техники уничтожает. На складе сработала доставленная агентурным путём мина, и зловещие планы вермахта в буквальном смысле слова развеялись по воздуху. Древний Краков, уникальный памятник истории польского народа, был спасён!

По окончании войны Алексей Николаевич ещё долгие годы успешно работал в разведке, за достигнутые результаты неоднократно удостаивался государственных наград, вышел в отставку в звании полковника. Но главная награда пришла к нему годы спустя. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 9 мая 2007 года № 614 «за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Золотую Звезду Героя России Алексею Николаевичу вручил лично В.В. Путин.

По словам руководителя Пресс-бюро СВР России Сергея Иванова, в канун знаменательного события Алексей Николаевич бодр и весел. Активно готовится отметить своё 100-летие в кругу родных и близких, коллег по службе.

О живой легенде написаны книги, сняты фильмы. Предвосхищая повышенный интерес к юбиляру, на сайте СВР России размещены фото- и видеоматериалы для возможного использования средствами массовой информации в сюжетах и публикациях о Герое.

«Учитывая возраст ветерана и предстоящие предпраздничные хлопоты, – отметил Сергей Николаевич Иванов, – Пресс-бюро информирует уважаемых коллег из СМИ, что в ближайшее время Ботяну будет крайне сложно выделить время для встреч и интервью. Поздравления Алексею Николаевичу можно передать через Пресс-бюро по адресу: 119034 г. Москва, ул. Остоженка, д. 51, стр.1. Благодарим за понимание!»