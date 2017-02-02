В готовности к любым вызовам

1 февраля в Москве в Национальном центре управления обороной под руководством министра обороны прошло селекторное совещание. В повестке дня были вопросы боевой подготовки, модернизации производства одного из ведущих предприятий ОПК «Красмаш». Глава военного ведомства проинформировал о контроле за действиями кораблей НАТО, вошедших в Чёрное море для проведения учений, посоветовал посмотреть фильмы первого Всеармейского кинофестиваля «Кадетский взгляд», размещённые на сайте Минобороны, а также объявил о ряде кадровых решений.

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«В январе в Оренбургском президентском кадетском училище прошёл I Всеармейский кинофестиваль «Кадетский взгляд». Подобные мероприятия содействуют духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развивают творческие способности молодёжи».

Реализация планов боевой и оперативной подготовки войск и органов военного управления в 2017 году уже идёт полным ходом. Так, подразделения Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно-морского флота приступили к отработке вопросов слаживания в составе батальонных и ротных тактических групп, а военные лётчики выполняют одиночные упражнения и полёты в составе пар, звеньев и отрядов.

– Налёт с начала зимнего периода обучения доведён до 14 процентов от запланированного на год, – сообщил генерал армии Сергей Шойгу. – Корабли и подводные лодки Военно-морского флота продолжают отработку курсовых задач. Наплаванность экипажей надводных и подводных кораблей с начала учебного года превысила 16 процентов.

Всего в этом году будет проведено свыше 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. При этом самым масштабным станет российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017». Оно, по словам министра обороны, запланировано на сентябрь.

Суворовский принцип учить войска тому, что необходимо на вой­не, никто не отменял. В связи с этим на совещании генерал армии Сергей Шойгу в очередной раз подчеркнул необходимость в процессе боевой подготовки учитывать опыт, полученный в Сирии.

В ходе совещания глава военного ведомства счёл важным обратить внимание участников на изменение обстановки, связанное с черноморскими учениями НАТО.

– Вы знаете о том, что на учения в Чёрное море вошла и продолжает входить большая группировка кораблей, – сказал генерал армии Сергей Шойгу. – Генеральным штабом и командующим вой­сками Южного военного округа все решения по контролю за заходом этой группировки и её работой в Чёрном море, естественно, приняты. В настоящее время мы видим и контролируем всё, что там происходит. Надеемся, что учения пройдут в максимально безопасной среде без каких-то вызовов в отношении Российской Федерации. Во всяком случае мы к этим вызовам готовы.

Одно из необходимых условий готовности страны к внешним вызовам – достаточное количество в ней граждан-патриотов. И хорошо, когда любовь к Родине, желание ей послужить рождаются в детстве. Помочь этому призваны одухотворённые, яркие мероприятия патриотической направленности. Одним из таких мероприятий, содействовавших духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также развитию творческих способностей молодёжи стал первый Всеармейский кинофестиваль «Кадетский взгляд». Он прошёл в январе в Оренбургском президентском кадетском училище.

«Всего на текущий год запланировано свыше 2,8 тыс. тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений, в сентябре проведём российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017»

– Все работы, представленные на фестивале, размещены на сайте Минобороны, — сообщил генерал армии Сергей Шойгу на совещании. – Они показывают отношение суворовцев, нахимовцев и кадет к таким понятиям, как воинский долг, офицерская честь и любовь к Родине. Рекомендую посмотреть эти фильмы.

Можно быть уверенным, что в военном ведомстве и впредь будет проводиться достаточное количество мероприятий по линии департамента культуры, в первую очередь призванных укреплять дух наших военнослужащих и учащихся довузовских образовательных учреждений. У этого департамента теперь новый руководитель: о назначении Владимира Буздыгана новым начальником Департамента культуры Минобороны РФ участникам совещания объявил генерал армии Сергей Шойгу. Прежде Департаментом культуры Минобороны руководил Антон Губанков, ­погибший 25 декабря в катастрофе Ту-154 у Черноморского по­бережья.

Кроме этого, министр объявил ещё о нескольких назначениях. Так, руководителем Департамента строительства назначен Максим Ченгаев, руководителем Департамента эксплуатации, содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны – Наталья Красавцева.

Практически на каждом селекторном совещании, когда его проводит министр обороны, рассматриваются и вопросы, связанные с работой тех или иных оборонных предприятий – поставщиков вооружения, военной и специальной техники. 1 февраля в центре внимания участников совещания в НЦУО Минобороны был Красноярский машиностроительный завод. Генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что на Красмаше в рамках ФЦП «Развитие ОПК до 2020 года» реализуются семь инвестиционных проектов, предусматривающих ввод в эксплуатацию до 2019 года 16 объектов реконструкции и технического перевооружения. Один объект сдан в прошлом году, на остальных работа продолжается.

– Хочу подчеркнуть, что любой сбой при модернизации технологических линий может привести к срыву сроков, установленных генеральным планом-графиком, – сказал министр.

– Весь зазор, лимит, который у нас был в запасе, исчерпан, и теперь следует строго идти в соответствии с подтверждённым графиком.