«Маршал Устинов»: второе дыхание

Капитан 1 ранга Сергей Алантьев получил назначение на должность командира ракетного крейсера «Маршал Устинов» вскоре после начала его ремонта и более пяти лет неустанно курировал ход работ.

Выпускник Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова в 2011 году прибыл на оборонную судоверфь «Центр судоремонта «Звёздочка» в Северодвинск. За плечами офицера уже был весомый опыт службы в соединении ракетных кораблей Северного флота.

– Ремонт корабля – это непростой период в жизни и крейсера, и его экипажа, потому что корабли живут именно в море, – считает капитан 1 ранга Сергей Алантьев. – Но этот этап надо обязательно пройти, поскольку без обновления материально-технической части с большими морскими нагрузками не справишься.

Любовь к морю жила в сердце Сергея Алантьева с раннего детства, сколько он себя помнит. Будущий командир крейсера родился и вырос в городе-герое Севастополе в семье офицера флота. Мальчишкой по совету отца поступил в Нахимовское военно-морское училище. После его окончания сразу попасть в военный вуз не получилось. Послужил по призыву и затем подал документы в Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова, а окончил уже Калининградское высшее военно-морское училище.

Затем были распределение на Северный флот и 14 лет службы на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Там Сергей Алантьев прошёл все ступени служебной лестницы, начиная от первичной офицерской должности до помощника командира по боевому управлению. Новые перспективы перед офицером открыла Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова. Приобретённые там знания ему очень пригодились и в руководстве экипажем численностью почти в полтысячи человек, и в общении с представителями промышленности.

Получив назначение на находящийся в капитальном ремонте ракетный крейсер «Маршал Устинов», молодой командир в Северодвинске сразу приступил к контролю за ходом работ.

Впереди у экипажа обновлённого крейсера –несколько океанских плаваний

А начинался ремонт очень не просто. По словам ответственного сдатчика корабля Дениса Ануфриева, трудности возникли из-за отсутствия на предприятии «Звёздочка» документации на ракетный крейсер, который был построен на Украине. В 1982 году под наименованием «Адмирал флота Лобов» его спустили на воду на Николаевском судостроительном заводе. В состав Северного флота крейсер вошёл 5 ноября 1986 года с новым именем на борту: «Маршал Устинов».

– Нам пришлось по всей России искать документацию на этот корабль, что задержало начало ремонта, – рассказал представитель судоверфи «Центр судоремонта «Звёздочка» Денис Ануфриев. – Потом возникли сложности при отладке нового оборудования, которое надо было не только грамотно смонтировать, но и проверить во взаимодействии с другими механизмами. Заказ был рассчитан на меньший срок, но постепенно вскрылся больший объём работ, которые изначально не были заявлены в смете. Фактически по результатам акта дефектации масштаб ремонта увеличился раза в три. За эти годы наше предприятие получило уникальный опыт: мы впервые ремонтировали крейсер такого класса, заново освоив многие технологии.

Как рассказал командир корабля капитан 1 ранга Сергей Алантьев, за прошедшие пять лет крейсер пережил принципиальное обновление: заменены системы управления вооружением, радиотехнические комплексы и комплексы связи. Модернизация систем и механизмов значительно улучшила технические характеристики корабля. Изменения произошли в жилых и служебных помещениях, что сделало крейсер намного комфортнее и эргономичнее. Некоторые боевые части и службы обновились почти на 95 процентов.

В октябре-ноябре 2016 года экипаж корабля успешно выполнил программу приёмно-сдаточных ходовых испытаний. Все отремонтированные и модернизированные системы и комплексы подверглись тщательной проверке. С этой целью корабль находился в море на испытаниях 32 дня, прошёл около 4200 миль, развивал скорость хода более 30 узлов.

– Конечно, без замечаний не обошлось, особенно на завершающем этапе, – вспоминает капитан 1 ранга Сергей Алантьев. – Но надо отдать должное представителям предприятий: во время ходовых и государственных испытаний они устраняли все замечания сразу в море, не заходя в базу, выполняли даже очень сложные операции. Кораблю фактически подарена вторая жизнь. Теперь перед крейсером стоят большие и важные задачи, которые мы с честью выполним.

Командующий Северным флотом отметил, что экипаж обновлённого крейсера после включения в состав сил постоянной готовности в этом году совершит несколько океанских плаваний.

В составе ВМФ сейчас несут службу ещё два ракетных крейсера проекта1164: на Черноморском флоте – «Москва», на Тихоокеанском – «Варяг». Первый в этом классе корабль – крейсер «Москва» – в 2018 году северодвинская судоверфь планирует принять в ремонт и применить на деле опыт, полученный в процессе модернизации его собрата «Маршала Устинова».