Вертикальный километр

Как уже сообщала «Красная звезда» ранее, через 3 недели в Сочи начнутся III зимние Всемирные военные игры. В состязаниях примут участие более 1000 спортсменов из 20 с лишним стран, которые разыграют 44 комплекта наград в семи видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горных лыжах, ски-альпинизме, шорт-треке, скалолазании и ориентировании на лыжах.

Если такие виды спорта, как биатлон или лыжные гонки, давно знакомы любителям спорта, то о ски-альпинизме, самом молодом виде из представленных в программе «военной олимпиады», знают лишь единицы. В чём сила наших спортсменов, как проходят соревнования по ски-альпинизму и чем он отличается от альпинизма, «Красной звезде» рассказал тренер ЦСКА и сборной Вооружённых Сил России по ски-альпинизму Андрей Романов.

– Андрей Алимович, в чём отличие альпинизма от ски-альпинизма?

– Альпинизм – это летнее передвижение в горах, а зимой преодоление препятствий на склонах возможно только на лыжах из-за снега, который доходит до груди. Это и есть ски-альпинизм. От английского «ski» – лыжи. Это относительно новый вид спорта: первый гражданский чемпионат мира прошёл в 2002 году во Франции, а до этого проводились региональные соревнования вооружённых сил приальпийских стран.

– Каким образом в армейском клубе появилась команда по ски-альпинизму?

– С 2009 года я, будучи тренером Федерации альпинизма России, работал с военнослужащими горных подразделений, занимался горной подготовкой. В 2012 году узнал, что российские военнослужащие готовятся к выступлениям на II зимних Всемирных военных играх во французском городе Анси. Выяснил, какие виды спорта входят в программу соревнований. Оказалось, что среди них есть Ski mountaineering, по-русски – «ски-альпинизм», а команды такой среди наших военнослужащих не было. Тогда мы вместе с Управлением физической подготовки и спорта Вооружённых Сил России и стали внедрять соревнования по ски-альпинизму на сборах военнослужащих. Вопреки всему.

– Как проходят соревнования по ски-альпинизму?

– Есть три дисциплины. Первая – «вертикальный километр». В Терсколе мы начинаем со стартовой высоты 2350 метров, а заканчиваем на 3350 метрах, то есть «вертикальный километр» определяется перепадом высоты, длина же самой дистанции – около шести километров. Следующая дисциплина – индивидуальная гонка, заключительная – командная гонка.

В экипировку военнослужащих входит лавинное снаряжение: лопата, аптечка, лавинный щуп и лавинный датчик, необходимый на случай, если спортсмен попадёт под снежный завал, чтобы его могли оперативно отыскать. Вес всего обмундирования – до 15 кг.

– Какую же задачу решают участники соревнований?

– Задача во всех дисциплинах одна – как можно быстрее дойти до финиша. В «вертикальном километре» спортсмены осуществляют только подъём, в индивидуальной и командной гонках – подъём и спуск на лыжах. На высшей точке дистанции с поверхности лыж снимаются камуса – специальная лента по типу ковролина, с помощью которой лыжа вперёд скользит, а назад – нет. С этими лентами спортсмены поднимаются в гору под углом до 20 градусов. Там, где подъём круче, идут зигзагами. Наверху сдёргивают камуса, ботинки и лыжи переключают на режим спуска и спускаются по неподготовленному склону вниз.

– Сколько времени требуется спорт­сменам, чтобы преодолеть дистанцию?

– Рекорд в «вертикальном километре» – 44 минуты. Я проходил за 1 час 20 минут. Чтобы претендовать на медали, надо попытаться пройти дистанцию в районе 45–50 минут. Индивидуальная гонка представляет собой три подъёма. После каждого идёт спуск, после третьего – финиш. В командной гонке – четыре подъёма. Все подъёмы следуют один за другим подряд, без остановок, поэтому продолжительность гонки у лидеров составляет 2,5–3 часа, более слабые ски-альпинисты показывают результат 4 часа и больше.

– Три часа подниматься в горы и спускаться с них – это неимоверные нагрузки.

– Да, нагрузки посерьёзнее, чем в лыжном марафоне. Спорт­сменам лучше быть очень лёгкими: мужчины должны весить до 70 кг, женщины – до 50.

– Кто будет судить соревнования по ски-альпинизму на III Всемирных военных играх?

– У нас будут 83 судьи, и это ещё мало в сравнении с другими международными соревнованиями. Они распределены по всей дистанции в пределах видимости друг от друга. Их задача – визуально «вести» каждого участника и передавать соответствующие сведения по рации. Если какой-то спортсмен ушёл от одного судьи и не дошёл до другого, на его поиски сразу же выдвигается спасательный отряд.