Штурман – эталон точности

Командир БЧ-1 МРК «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил старший лейтенант Анатолий Пономарёв считает главными качествами хорошего штурмана точность, пунктуальность и жёсткий самоконтроль – это и позволят достичь успехов в непростой морской специализации.

Перелистывая семейный альбом, маленький Толя на одной из страниц увидел фотоснимок своего родственника в военно-морской форме. «Это дядя Вадим, он служил в Полярном разведчиком, потом перевёлся в Санкт-Петербург», – пояснила мама. Образ статного с военной выправкой моряка надолго врезался в детскую память. Мечта носить офицерские погоны вскоре обрела плоть.

По окончании школы юноша из Алтайского края отправился поступать в высшее военно-морское учебное заведение Санкт-Петербурга. Вступительные испытания (конкурс 4 человека на место), волнительное ожидание – и вот Анатолий Пономарёв уже курсант Морского корпуса имени Петра Великого – Санкт-Петербургского военно-морского института.

– Определиться со специальностью мне помогли в приёмной комиссии, – вспоминает Анатолий Викторович. – Спросили, хорошо ли я знаю математику и геометрию, умею ли чертить, и предложили штурманский факультет. Я тогда ещё не вполне представлял, чем занимается штурман, но согласился и о выборе специальности ни разу не пожалел.

После окончания института лейтенант Пономарёв прибыл в Полярный и был назначен командиром БЧ-1 малого ракетного корабля «Айсберг» в соединение кораблей охраны водного района Кольской флотилии.

Первыми, кто встретил нас на берегу, были белые медведи

– Первый выход в море сложно назвать самостоятельным, – рассказывает Анатолий Викторович. – Корабль шёл из заводского дока, где проходил ремонт, в базу в сопровождении буксира. Но волнение, конечно, было – безопасность перехода зависела в том числе и от моих расчётов, определения местоположения корабля и рекомендаций командиру, который, безусловно, ждал от меня профессиональных действий. Я тогда оправдал доверие, корабль вернулся к родному причалу без происшествий.

Было и другое плавание, которое запомнилось старшему лейтенанту Пономарёву надолго. В 2012 году после окончания специальных офицерских классов Анатолий Викторович в составе экипажа МРК «Айсберг» отправился к берегам Новой Земли. Этот месячный поход в высокие широты был настоящим испытанием не только для личного состава, но и для корабля, который на тот момент служил флоту уже 33 года.

На незнакомом морском театре Анатолию Пономарёву пришлось проявить всё своё штурманское мастерство, особенно при форсировании пролива Маточкин Шар, разделяющего Новую Землю на северный и южный острова, да ещё и в непростых гидрометеоусловиях с учётом ветра, течения и мелководья. Швартовались у посёлка Скальный при ветре 18 метров. Получилось не с первого раза.

– Первыми, кто встретил нас на берегу, были белые медведи, – Анатолий Викторович, – говорит об этом с улыбкой. – Они вальяжно так расхаживали по посёлку, вели себя деловито, по-хозяйски. Мы стали свидетелями удивительной картины: в окно заброшенного дома медведица сначала закинула детёныша, а потом залезла сама. Там, оказывается, была их берлога. Ещё один запомнившийся случай: шли по морю и вдруг в иллюминатор увидели белого медведя, плывущего рядом. Я глянул на карту – до берега целых 20 километров! Куда плыл медведь и как он оказался так далеко от земли – предположения сослуживцы высказывали ещё очень долго.

После похода, сопряжённого с опасностями и риском, багаж знаний, умений и навыков старшего лейтенанта Пономарёва значительно пополнился. Теперь выход в прибрежную зону для него не составляет трудностей. А задач хватало и здесь – сопровождение иностранных судов по Кольскому заливу (не раз МРК «Рассвет», где сейчас служит старший лейтенант Пономарёв, встречал и провожал индийский авианосец «Викрамадитья»), закрытие водного района во время учений, взаимодействие с другими кораблями при отработке различных упражнений, в том числе и стрельба ракетой-мишенью.

– Штурман должен в совершенстве знать специальность, быть пунктуальным, уметь себя проверять и контролировать. Ему не грех постоянно сомневаться в точности местоположения корабля, чтобы не сойти с маршрута, своевременно и точно выдавать командиру рекомендации по проводке корабля, – подчёркивает Анатолий Пономарёв. – Не обойтись судоводителю, полагаю, и без штурманского везения. Всё это вкупе позволяет достичь вершин профессии, а значит, и с честью выполнять воинский долг.