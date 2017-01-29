«МиГ» ближайшего будущего

26–27 января на территории производственного комплекса Российской самолётостроительной корпорации «МиГ» (РСК «МиГ») в подмосковных Луховицах состоялась презентация авиационного комплекса МиГ-35.

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

Начались мероприятия с видеоконференции, в ходе которой Президенту России доложили о начале лётных испытаний нового многофункционального истребителя МиГ-35. Выслушав доклад, глава государства подвёл итог проделанной работе.

– Прежде всего хочу всех вас поздравить с важным событием – началом лётных испытаний нашего нового лёгкого истребителя МиГ-35, – заявил Владимир Путин. – Разумеется, поздравляю конструкторов, инженеров, рабочих, лётчиков – всех, кто участвовал и продолжает участвовать в этой серьёзной и важной работе, ставит на крыло новую машину.

Глава государства отметил и хороший экспортный потенциал самолёта. В настоящее время во многих странах мира активно эксплуатируется его предшественник – МиГ-29, для использования которого создана хорошая инфраструктура, есть подготовленные кадры.

– Но, разумеется, и промышленность, и всё, что связано с эксплуатацией этих машин, – всё должно быть готово для того, чтобы предложить нашим потенциальным партнёрам максимальные необходимые в современном мире услуги по обслуживанию этой техники, – подчеркнул Президент России.

В ЧИСЛЕ ПРИГЛАШЁННЫХ

Почему глава государства обратил на это внимание, стало понятно на следующий день, когда в подмосковных Луховицах состоялась мировая премьера многофункционального авиационного комплекса. На неё прибыли делегации 30 зарубежных стран, в частности Индии, Китая, Вьетнама, Перу и других стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Средней Азии, Европы, а также СНГ. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин, главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев, командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Прибывавшие гости, как говорится, с порога знакомились с экспозицией «Этапы сборки самолётов МиГ-35». Необходимо отметить, что она была профессионально и очень красиво оформлена с доминирующим тёмно-синим цветом, имела оригинальную подсветку.

Этапы сборки обозначали три экспоната. Первый представлял собой фюзеляжную часть самолёта с агрегатами шасси. На втором уже имелись крылья, хвостовая часть и элементы различных авиационных систем. Завершал экспозицию МиГ-35 на финальном этапе сборки, т.е. собранный самолёт, не имеющий окраски, у которого кабина была закрыта зимним чехлом.

Справка. МиГ-35 – лёгкий многофункциональный авиационный комплекс, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных (надводных) целей, как с использованием высокоточного управляемого оружия, так и неуправляемых ракет, свободнопадающих бомб, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Он и его учебно-боевая модификация создаются по заказу Минобороны на основании постановления Правительства РФ от 2014 года «О государственном заказе на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и в соответствии с тактико-техническим заданием на выполнение опытно-конструкторской работы в рамках государственного контракта.

Вскоре всех гостей пригласили в специально оборудованный зал. С приветственными словами к собравшимся обратились президент ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь и генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко. После этого зрительный зал развернули влево и началась сама презентация. Её провёл генеральный конструктор – вице-президент по инновациям ПАО «ОАК» Сергей Коротков. В 20-минутном выступлении он рассказал о новинке, её возможностях и перспективах. Его рассказ дополнялся ярким, динамичным фильмом, построенным на основе компьютерной графики.

Последние десятилетия авиационные специалисты всего мира размышляют о новых внешних формах истребителя и его возможностях в современной войне. В фирме «МиГ» пришли к выводу, что аэродинамическая компоновка МиГ-29 на сегодняшний день практически идеальная.

В современных военных конфликтах на первом плане стоит время. Уходят месяцы на обучение инженерно-технического и лётного составов, часы на выработку навыков и оттачивание мастерства, минуты на выполнение боевого вылета, секунды на манёвр, мгновения на принятие решения о применении оружия. С учётом всех этих и многих других факторов и создавался новый лёгкий многофункциональный авиакомплекс бренда «МиГ». Настоящие инновации МиГ-35 скрыты внутри него.

СКРЫТЫЕ ЯВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Конструкция планера усилена с учётом опыта корабельных посадок. Это позволяет новому самолёту при необходимости приземляться с тяжёлым оружием и большим запасом топлива. Кроме того, применённые конструктивные решения позволили увеличить ресурс планера с 2500 лётных часов до 6000 при эксплуатации 40 лет. Более 20 процентов планера выполнено из композиционных материалов.

В качестве силовой установки на МиГ-35 используются глубоко модернизированные двигатели семейства РД-33 модификации МК. Их суммарная тяга выросла на 12 процентов, а каждый из них имеет ресурс более 4000 часов. Они обеспечивают взлёт с разбегом в 190 метров. Кроме всего прочего, двигатели имеют ряд конструктивных решений по снижению тепловой и радиолокационной заметности.

Живучесть самолёта зависит и от зарезервированности его систем. Например, система управления имеет четырёхкратное резервирование. Образно говоря, на авиакомплексе размещены четыре «нервные» системы, которые страхуют друг друга.

Настоящие инновации МиГ-35 скрыты внутри него

Не так давно в очередной раз доминировало мнение, что манёвренность самолёту-истребителю не нужна – мол, всё будет решаться в дальнем ракетном бою. Однако развитие средств защиты и возможность выполнения высокоманёвренных фигур пилотажа, приводящих к срыву захвата атакующей ракеты, разрушили этот постулат.

Увеличенная площадь крыла МиГ-35 наряду с эффективной системой управления самолёта и его высокой тяговооружённостью позволила увеличить число точек подвески с шести до восьми, а также размещать на них тяжёлые авиационные средства поражения.

Унифицированная носовая часть истребителя позволяет в кратчайшие сроки переоборудовать кабину второго члена экипажа и разместить в ней топливный бак. Ещё топливо можно разместить в дополнительных топливных баках на четырёх узлах подвески. Тогда самолёт можно использовать в качестве топливозаправщика.

КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ – АВИОНИКА

Ключевым элементом авиакомплекса считается авионика. Бортовая РЛС «Жук» позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 целей на расстоянии до 160 км, при этом поражая до 6 воздушных и 4 наземных целей одновременно. В зависимости от пожеланий заказчика возможна установка её различных модификаций.

Кроме того, МиГ-35 оснащён передовым комплексом оптоэлектроники. Он обнаруживает самолёты, малозаметные в радиолокационном диапазоне. Создана принципиально новая многоспектральная система с математическим обеспечением, которая интегрирована в систему управления оружием.

Заложенный при интеграции систем МиГ-35 принцип открытой архитектуры даёт широкие возможности по установке бортового оборудования новой разработки, а по мере появления новых систем и совершенствования технологий позволит провести модернизацию самолёта с минимальными затратами.

НЕПРИХОТЛИВ В ХРАНЕНИИ

Рассказал Сергей Коротков и об особенностях обслуживания нового многофункционального комплекса. Эксплуатационные затраты по обслуживанию МиГ-35 максимально минимизированы. Самолёт полностью адаптирован к безангарному хранению при температурах наружного воздуха от минус 45 до плюс 50 градусов по Цельсию при расположении высокогорных аэродромов до 3500 метров над уровнем моря (со штатным вооружением и подвесными топливными баками).

По сравнению с базовой моделью МиГ-29 в несколько раз увеличены ресурс и календарные сроки эксплуатации планера. Повышены межремонтный ресурс агрегатов, их надёжность, а соответственно снижены плановые мероприятия по эксплуатации и внеплановые ремонты.

Экспортный потенциал

Авиационный комплекс МиГ-35 унифицирован под рынки 56 стран мира за счёт распространённой в них технической базы предшествующих моделей истребителей. Это обеспечивает самолёту МиГ-35 широкий экспортный потенциал. Самолёты МиГ-29, стоящие на вооружении иностранных государств, подходят к финишной черте эксплуатации. Перед руководством этих стран встаёт выбор – продлить их жизненный цикл путём модернизации или закупить новые машины, которые можно эксплуатировать, используя имеющуюся техническую базу. Вот это и имел в виду Владимир Путин во время видеоконференции, когда говорил о необходимости предоставления нашим потенциальным партнёрам максимума необходимых услуг по обслуживанию МиГ-35.

В завершение презентации были озвучены предложения РСК «МиГ» по сервисному обслуживанию, в том числе и в послегарантийный срок. Фирма заявила о готовности поставлять не только самолёт, но и весь необходимый комплекс обучения, подготовки лётного, технического персонала, включая комплексный тренажёр лётчика и наземные электронные классы подготовки, диагностики.

Судя по реакции присутствовавших зарубежных представителей, они весьма внимательно отнеслись к этой части презентации и в дальнейшем в ходе общения с представителями РСК «МиГ» и ПАО «ОАК» уточняли интересующие их детали.

ОЦЕНКА ГЛАВКОМА

точкой в этой части мероприятия стали поздравления. В числе выступивших был и главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.

– Огромное вам спасибо за столь прекрасное детище, которое ещё раз подтвердило, что лучше самолётов, чем в России, нет во всём в мире, – заявил главком, обращаясь к авиастроителям. – Мы с удовольствием будем брать эти самолёты – они нам нужны. Пройдёт немного времени, и мы поменяем всю лёгкую истребительную авиацию на этот класс.

После презентации российские и иностранные гости смогли наблюдать полёт МиГ-35 в рамках программы испытаний. И хотя погода не баловала авиаторов – низкая облачность лишила их возможности выполнить вертикальные фигуры пилотажа – тем не менее начальник лётной службы старший лётчик-испытатель РСК «МиГ» Михаил Беляев и лётчик-испытатель Станислав Горбунов продемонстрировали лётные возможности нового истребителя. Они показали его манёвренность, разгонные характеристики. После посадки доложили председателю комиссии о выполненном задании и поделились впечатлениями о новой машине.

– Усилия ручки на создание перегрузки стали более комфортными, и лётчику пилотирование этого самолёта доставляет истинное удовольствие, – заявил Беляев.

Здесь же, на рулёжной дорожке, состоялось несколько незапланированных пресс-конференций. Генерал-полковник Виктор Бондарев оказался в зоне особого внимания журналистов. Многие из них желали знать едва ли не точную дату и время подписания контракта на закупку МиГ-35, график поставок истребителей и многие другие нюансы реализации проекта в будущем.

Главком ВКС России в своих ответах отметил, что прежде всего необходимо дождаться результатов заводских и государственных испытаний. Их программы довольно насыщенные и будут выполнены в полном объёме, а если потребуется, то количество полётов в рамках испытаний даже увеличится. Только после этого начнётся следующий этап: проведение закупки авиатехники, её доработка и модернизация на основе полученного опыта. Таким образом, конкретных цифр об объёмах и сроках закупок МиГ-35 главком не озвучил. Тем не менее на перспективы нового самолёта он смотрит с оптимизмом.

– Я думаю, недалёк тот час, когда мы «Стрижей» переучим на этот прекрасный самолёт, – сказал генерал-полковник .

…Возвращаясь в Москву, я случайно бросил взгляд на небо и увидел знакомый силуэт МиГ-35. Лётная служба корпорации активно реализует программу испытаний, приближает тот самый нужный миг будущего.



Фото автора.

Москва – Луховицы