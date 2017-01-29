Помощь словом и делом

Это уже шестая командировка в Сирию депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ VI и VII созывов Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Николая Тимофеевича Антошкина. В этот раз он со своими помощниками привёз в Хмеймим около 8 тонн гуманитарных грузов.

– Инициатива собрать и доставить в Сирию эту очередную партию гуманитарного груза исходила от Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области, председателем правления которого я являюсь уже многие годы, а также от Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ, – рассказывает Николай Тимофеевич. – Когда мы обратились к мэру Москвы Сергею Семёновичу Собянину, он тут же поддержал наше начинание. Надо сказать, что такое уже было не в первый раз. Сергей Семёнович всегда живо откликается на подобные инициативы и всегда старается нам помочь. А вообще за всё время мы уже привезли в Сирию около 160 тонн гуманитарной помощи. Собрать её помогали губернаторы многих регионов нашей страны. Краснодарского края, Самарской, Оренбургской, других областей. Много потрудились мои помощники – Сергей Витальевич Горбенко, Казбек Хусенович Кумыков, помощник председателя совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ Эдуард Гамидович Когтенков. Они и сопровождали грузы в Хмеймим. Вся эта гуманитарная помощь предназначена для жителей Алеппо и других регионов Сирии. Конечно, не забыли мы и о наших воинах. Если мука, сахар, детское питание, сгущённое молоко, лекарства, тёплая одежда, одеяла и многое другое предназначаются для сирийских детей, то для наших военнослужащих мы привозим телевизоры, музыкальные инструменты, универсальные тренажёры, сотни комплектов шашек, шахмат, домино, лото, нард, книг. Короче, всё, что мы привезли или привозили раньше, с ходу и не перечислишь.

– Николай Тимофеевич, а как вас встречают здесь, в Сирии?

– Первый раз я прилетел в Хмеймим ещё 4 октября 2015 года. Не буду рассказывать о том, какое это было время. Всё только начиналось. Военнослужащим, выполнявшим специальные задачи, пришлось с ходу обустраиваться, а ведь накал операции тогда был огромным. И вот, чтобы как-то помочь нашим ребятам не только материально, но и морально, мы предложили приглашать в Хмеймим артистов. Вот именно с той поры в Хмеймиме уже побывали десятки творческих коллективов, выступления которых всегда воспринимаются, как говорят в таких случаях, на ура.

В конце 80-х годов прошлого века я принимал участие в организации процесса обучения сирийских лётчиков, будучи тогда командующим ВВС Среднеазиатского военного округа

– Во время этой командировки вы побывали в Дамаске, Тартусе и других городах Сирии. Что запомнилось?

– Очень доброе и благодарное отношение к нам и нашим военнослужащим на всех уровнях. Так, в Дамаске председатель парламента Сирии Хадия Хальф Аббас организовала с нами встречу своих соотечественников, которые учились или работали в нашей стране. Мы столько добрых слов услышали о России. Между прочим, в своё время, в конце 80-х годов прошлого века, я принимал участие в организации процесса обучения сирийских лётчиков, будучи тогда командующим ВВС Среднеазиатского военного округа. Так что довелось встретить и своих старых знакомых.

– Николай Тимофеевич, я был свидетелем вашего общения с нашими военными лётчиками. Назвать эту встречу обычной просто невозможно. Вы тогда вспомнили об извечной проблеме отцов и детей: «Говорят, что они не такие, не похожие на нас, а они показывают примеры мужества и героизма».

– И о нас в своё время говорили, что мы не такие, как отцы-фронтовики. А на нашу долю потом выпали и Чернобыль, и Афганистан, и Северный Кавказ, и многое ещё из всего того, что довелось пережить и нашей стране, и нашему народу, и нашим Вооружённым Силам на рубеже веков. И вот сейчас, в Сирии, дети и внуки доказывают верность традициям фронтовиков. Так что все эти «проблемы отцов и детей» просто надуманы. Во всяком случае здесь, в Сирии, такой проблемы просто нет и не может быть.

– Николай Тимофеевич, вы – кавалер Золотой Звезды Героя Советского Союза, восьми орденов, доктор военных наук, профессор, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, почётный гражданин Республики Мордовия и города Кумертау. Известно, что вы награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами за номером один. Это очень большая честь. За что вы удостоены этой высокой награды?

– За выполнение боевых задач на Северном Кавказе в 1994 году. Непростое было время. Затем в мае – июне 1995 года мы выполнили более 3000 боевых вылетов. Ни на земле, ни в воздухе у нас потерь не было. Вот вы спрашиваете, сколько у меня вообще было вылетов – боевых, испытательных и других. Честно говоря, сразу, где какой, и не ответишь. Приходилось и производить аэрофотосъёмку будущих полигонов, и летать на другие задания. Помню, снимал два американских фрегата в Чёрном море.

А в 1976 году впервые в мире дважды провёл синхронную с космическим кораблём «Союз-21» съёмку в районе космодрома Байконур. С той поры дружу с Борисом Валентиновичем Волыновым, лётчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза. Организовывал и осуществлял также поиск и эвакуацию многих космонавтов после их приземления. А это не так-то просто. Участвовал в обеспечении запуска и приземления «Бурана». Ликвидировал – бомбил – заторы на реках и искусственных морях, спасал рыбаков, оказавшихся на льдинах. Когда произошли крупные железнодорожные аварии, перебрасывали в ожоговые центры пострадавших. Да, много, повторяю, всего было.

– В беседе с лётчиками вы вспомнили, как начинался для вас Афганистан…

– Если говорить об Афганистане, то у меня всё начиналось 18 марта 1979 года. Был я тогда командиром полка. А заканчивался для меня Афганистан уже в должности командующего ВВС Среднеазиатского военного округа. Так что видите: за девять лет прошёл от командира полка до командующего ВВС военного округа. В начале 1989 года мы прикрывали наши части, уходившие из Афганистана. В то время я два авиационных полка на МиГ-27 свёл в один и обеспечивал боевые действия войск в Афганистане, а затем обеспечивал прикрытие. И задачу мы выполнили блестяще. Я уже говорил вам, что в начале 1979 года я был командиром авиационного полка в Кашкадарьинской области Узбекской ССР. Военный аэродром Ханабад – 14 километров от центра города Карши. Дело было 18 марта, в воскресенье.

Командующий авиацией округа генерал-лейтенант Николай Каленикович Мартынюк позвонил накануне и сообщил мне, что не сможет прилететь в полк для вручения наград. А сами знаете, что за боевую подготовку обычно награждали к 23 Февраля. Поэтому он распорядился, чтобы торжественное вручение наград провёл от его имени я. Ну, в субботу данное мероприятие и состоялось. А на следующий день полк подняли по тревоге. Через десять минут я уже был в штабе.

Командующий ставит задачу. Времени на подготовку к её выполнению – меньше часа. «Через 50 минут – колёса в воздух», – приказывает он. А задача сводилась к тому, чтобы провести разведку и аэрофотосъёмку на территории Афганистана в районе города Герата. «Подчиняю тебе два истребительных авиационных полка для прикрытия. Задачу они уже получили. Если что – по твоей команде поднимутся, прикроют», – сообщает командующий.

Я решил выполнить поставленную задачу тремя экипажами. Они у меня были сборными, так как я быстро в уме «состыковал», кто и с кем может вылететь и эффективно сработать. Сказывался уже ранее приобретённый опыт. Вылетали на Як-28Р, чтобы обеспечить достаточный радиус действия. Подобрал длиннофокусные фотоаппараты. «Поднял» высоту – надо было застраховаться от возможного применения с земли стрелкового вооружения и маловысотных комплексов. Ну и вылетели.

Сначала один экипаж, потом – «спарка» в район границы СССР, чтобы как ретранслятор обеспечивать устойчивую связь, и, наконец, третий экипаж. Этот уже летел для страховки. Так что реально задачу выполнили двумя экипажами. Работали около двух часов. А так как задачу нам поставили не совсем конкретно (допустим, снять такие и такие объекты), я приказал произвести аэрофотосъёмку не только Герата и его окрестностей, но и дороги, по которой потом входили наши войска в Афганистан. Словно предвидел уже это.

Снимки получились изумительными. Перед заходом солнца видны были даже тени на земле. Садились экипажи уже ночью. А в 24 часа прилетел самолёт Ан-12, который должен был доставить планшеты в Москву. Потом их затребовал и Ташкент. Скажу откровенно: планшеты доделывали в гермокабине Ан-12 – так торопились.

Оказалось, что их необходимо было доставить самому генсеку Л.И. Брежневу. Он сказал: «Отлично!» Потом всем вручили за выполнение этой задачи ордена и медали.

Кстати, в то время по тревоге были подняты три военных округа. Началась частичная мобилизация. Например, только у нас в городе Карши были призваны из запаса сотни человек. Дивизии двинулись из САВО и ТуркВО к Кушке и Термезу. Потом их остановили, провели учения. Дивизия одного округа – на дивизию другого, авиация одного округа – на авиацию другого. А затем соединения вернулись на зимние квартиры.

Так что для меня Афганистан начинался ещё 18 марта 1979 года. А вот вошёл туда полк уже без меня. Я был направлен для прохождения дальнейшей службы в ГСВГ. Однако потом, как я уже говорил, будучи командующим ВВС Среднеазиатского военного округа, довелось обеспечивать вывод наших войск из Афганистана в 1989 году. И несколько частей принять в свой состав.

– Николай Тимофеевич, вы вчера сказали молодым лётчикам очень много добрых слов. Но не все это слышали. Повторите, пожалуйста, чтобы их прочитали наши авиаторы, выполняющие специальные задачи в Сирии.

– Как лётчик, пожелаю всем лётчикам, чтобы количество их вылетов равнялось количеству возвращений. По большому счёту практически те же самые слова хочу сказать и в адрес всех наших военнослужащих независимо от их специальностей – успехов вам в выполнении всех поставленных задач, доброго здоровья. Всех вас с нетерпением ждут на Родине. Мы очень благодарны вам за проявленное мужество, за ваши мастерство и выдержку, за ту помощь, которую наши воины оказывают дружественному народу дружественной страны. До встречи в России!



Хмеймим, Сирия