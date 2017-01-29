Дома и родные «скалы» помогают

В презентации комплекса скалодромов приняли участие первый заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка подполковник Светлана Хоркина, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, тренер сборной Вооружённых Сил России Сергей Сигов, а также члены сборной России по скалолазанию на III зимних Всемирных военных играх.

– То, что видите, – это единственный в России комплекс скалодромов, отвечающий всем требованиям для проведения крупнейших всероссийских и международных соревнований, – открыла презентацию Светлана Хоркина. – Уникальность этого скалодрома ещё и в том, что он достаточно быстро разбирается и устанавливается в другом месте. Так, в ближайшее время он будет демонтирован и отправлен в Сочи, где его соберут во Дворце спорта «Большой». Надеюсь, фраза, что дома и родные стены помогают, будет актуальна по отношению к этому скалодрому, и на Всемирных военных играх наша сборная по скалолазанию завоюет максимальное количество наград.

Высота скалодрома – 15 метров, ширина – 12, навис над основанием – 7 метров, то есть наклон составляет порядка 30 градусов. Далеко не любой спортсмен способен пролезть по такой стене. Общий вес скалодрома – около 60 тонн. Для транспортировки в столицу зимних Всемирных военных игр будет использовано 15 грузовых автомобилей.

Для оборудования спортивных трасс, количество которых в теории не ограничено, было закуплено 6 тысяч зацепок и 110 рельефов.

– Светлана Васильевна сказала, что дома и родные стены помогают, хочу верить, что этот скалодром поможет нам победить, – сказал в свою очередь президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. – Однако не стоит думать, что, раз скалодром наш и мы на нём тренируемся, нам будет легче других соперников выступать. Поверьте мне, это не так. Всё дело в том, что на каждых соревнованиях зацепки, благодаря которым спортсмены поднимаются вверх, крепятся в разном порядке. То есть оттренировать маршрут заранее невозможно. Обслуживанием объекта и организацией соревновательных трасс на III зимних Всемирных военных играх будет заниматься бригада из пяти российских специалистов во главе с поляком Адамом Пустельником. Угадать, как они установят зацепки, – это что-то из области фантастики.

Скалодром ЦСКА после Всемирных военных игр станет основным местом подготовки сборной России к Олимпийским играм 2020 года в Токио

Соревнования по скалолазанию на III зимних Всемирных военных играх пройдут с 24 по 27 февраля. Каждая команда будет состоять из 6 мужчин и 6 женщин. Таким образом, около 70 спортсменов из 11 стран разыграют медали среди мужчин и женщин в четырёх дисциплинах: лазание на трудность, боулдеринг, а также лазание на скорость в классическом и рекордном форматах.

– Мне очень приятно, что у нас появился такой скалодром, – рассказывает тренер сборной Вооружённых Сил России Сергей Сигов. – Раньше нам из-за отсутствия своего скалодрома постоянно приходилось ездить на длительные сборы, тренироваться в отрыве от своих семей. Причём эти сборы не всегда были в России. Теперь же можно будет заниматься, так сказать, в шаговой доступности. Ведь после Всемирных военных игр скалодром будет установлен в Москве в Легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте. Тем самым он станет основной спортивной площадкой для подготовки спортсменов ЦСКА как к российским, так и к международным стартам. А если учесть, что сборная России на две трети состоит из скалолазов ЦСКА, то, соответственно, можно сказать, что этот скалодром станет базой для национальной команды нашей страны. Тем более это важно сейчас, после того как 2 августа прошлого года на 129-й сессии Международного олимпийского комитета было принято решение о включении спортивного скалолазания в программу летних Олимпийских игр 2020 года. Так что путь к вершине в Токио проходит через Сочи.

Фото Бориса БУХТИЯРОВА, пресс-центр ЦСКА.