Важное начало

Настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе продемонстрировали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся вечером 28 января. Это подчёркивается в сообщении пресс-службы главы Российского государства в связи с первыми переговорами лидеров двух стран. В свою очередь в Белом доме отметили, что телефонный разговор был позитивным и является важным началом для налаживания отношений.

Он длился около часа, и большую его часть заняло обстоятельное обсуждение актуальных международных проблем, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Были затронуты также основные аспекты кризиса на Украине.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сотрудничать по всем этим и другим направлениям. При этом в качестве приоритета они выделили объединение усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии. Была также подчёркнута важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами России и США, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность, пожелав успехов на посту президента США. Глава Белого дома со своей стороны попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам. Российский лидер ответил, что граждане РФ испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что наша страна на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была её союзником в двух мировых

войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнёра в борьбе с международным терроризмом.

Главы государств договорились поручить проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

Сообщение пресс-службы Белого дома по итогам состоявшегося разговора, как отмечает агентство РИА Новости, появилось лишь спустя несколько часов после релиза Кремля и было гораздо короче. В нём даётся чёткая оценка переговоров Трампа с российским лидером. «Этот положительный звонок стал важным шагом в улучшении отношений между Соединёнными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении»,– говорится в документе. «И президент Трамп, и президент Путин, – отмечает Белый дом, – надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес».

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Первые шаги Дональда Трампа на посту президента США привлекают, естественно, повышенное внимание всего мирового аналитического сообщества. Отмечается, что прошла всего лишь неделя после инаугурации Трампа, а он уже вполне освоился в Белом доме. При этом новый глава американской администрации, пишет «Нью-Йорк таймс», не поменял своих привычек. Как и раньше в Trump Tower на Манхэттене, он просыпается в 6 часов утра, смотрит телевизор и затем читает прессу за завтраком.

В перерыве между деловыми встречами работает в Овальном кабинете, где принимает решения, которые так или иначе связаны с его предвыборными обещаниями. А их, согласно подсчётам СМИ, во время президентской гонки республиканец сделал 663! Сам Трамп уже не уверен, что сможет их выполнить полностью. «Я сдержу столько обещаний, сколько смогу. Политика – трудная вещь», – признался он в прошедший четверг в интервью телекомпании Fox News.

Президенты России и США договорились поручить проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи

По мнению «Уолл-стрит джорнэл», у Трампа в первую неделю пребывания на посту президента был весьма напряжённый рабочий график. За это время он подписал целый ряд исполнительных указов, касающихся внутренней и внешней политики США. Среди них указы о реформе здравоохранения, предполагающей «снижение регулирования» в ожидании отмены системы медицинского страхования, известной как Obamacare, а также о выходе США из Транстихоокеанского партнёрства. Кроме того, новый американский лидер распорядился заморозить на текущем уровне численность служащих федерального правительства.

На очередной встрече с бизнесменами Трамп подтвердил свои обещания значительно снизить налоги американскому среднему классу и бизнесу, предупредив, что хорошо будет лишь тем компаниям, которые станут создавать рабочие места в США: «Компания, которая решит уволить людей в США и построить заводы где-то ещё, полагая, что её товар спокойно пойдёт через границу в США, – такого не будет. Мы введём пограничный налог, значительный пограничный налог».

Трамп также подписал указы об ужесточении пограничного контроля и иммиграционной политики, предусматривающие в том числе начало строительства «крупного физического барьера» на границе с Мексикой.

Надо заметить, что защитные сооружения на границе с Мексикой американцы стали возводить ещё с 1994 года. В 2006 году президент Джордж Буш-младший подписал специальный указ о «надёжном заслоне» (The Secure Fence Act), который предписывал построить заборы протяжённостью около 1100 километров, и эта задача в основном была решена (общая длина американо-мексиканской границы – 3145 километров).

На прошедшей неделе Трампом предприняты ограничительные меры и относительно нелегальных иммигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Они предусматривают полный запрет на въезд в Америку для беженцев из Сирии. В отношении просителей убежища из остальных стран запрет на въезд будет действовать минимум 120 дней. За это время власти пересмотрят ранее утверждённые процедуры проверки и существенно ужесточат их. «Мы хотим быть уверенными, что не пропускаем в нашу страну те угрозы, против которых сражаются наши солдаты за рубежом», – сказал в этой связи Трамп, связав тем самым беженцев, прибывающих в США и Европу, с угрозой терроризма.

А с этим злом, считает американский президент, надо вести борьбу всеми возможными средствами, в том числе использовать пытки при допросах подозреваемых в террористической деятельности. Но главные усилия, по мнению Трампа, следует направить на борьбу с экстремистской группировкой «Исламское государство». С этой целью он намерен создать зоны безопасности «в Сирии и окружающем регионе». Что они будут собой представлять, пока неизвестно. Однако, как ожидается, в ближайшие дни президент отдаст распоряжение Пентагону и госдепартаменту разработать план по созданию «зон безопасности».

Объединённому комитету начальников штабов дано 30 дней на то, чтобы представить предложения по борьбе с «Исламским государством». Один из пунктов документа предписывает, что он должен включать в себя «выявление новых партнёров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнёров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками».

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп не раз обещал, что предпримет самые активные меры по модернизации вооружённых сил США. Как он подчёркивал, в его президентство можно рассчитывать на беспрецедентное увеличение мощи вооружённых сил США на всех уровнях: число военнослужащих сухопутных войск (Army) планируется довести с 476 тысяч до 540 тысяч, корабельный состав довести до 350 единиц, количество истребителей ВМС – до 1200, батальонов морской пехоты – с 24 до 36.

Трамп на церемонии вступления Джеймса Мэттиса в должность министра обороны, которая состоялась в минувшую пятницу, сообщил, что подписал указ, выполнение которого приведёт к тому, что он назвал «великой перестройкой» вооружённых сил. О том, что намечается конкретно предпринять, мы расскажем в одном из ближайших номеров.