Информационная безопасность России

Напомним, открыл курс министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступив с установочной лекцией «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы» 12 января этого года. «Задача данного курса, – подчеркнул министр обороны, – анализ современных технологий взаимодействия с обществом, органами власти, средствами массовой информации, а также изучение опыта публичных выступлений и противодействия методам «цветных революций».

Основная задача Вооружённых Сил Российской Федерации – обеспечение суверенитета России. Суверенитет подразумевает в том числе информационный суверенитет, то есть право и возможность государства самостоятельно определять, что происходит в его информационном пространстве. Потеря информационного суверенитета нередко приводит к потере и обычного суверенитета, что видно на примере Украины и других стран.

Для лишения стран информационного суверенитета ведутся информационные кампании, по своей системности, масштабу и задействованным ресурсам являющиеся информационными войнами. Информационные войны не объ­являются. В таких войнах нет вероятного противника, противник всегда реальный. Информационные войны идут постоянно, прямо сейчас, и они не запрещены никакими законами, конвенциями и актами. И это глобальная угроза сложившемуся миропорядку. О том, что данная проблема назрела, говорится в действующей «Военной доктрине РФ», а также в принятой совсем недавно «Доктрине информационной безопасности РФ».

Поэтому сегодня как никогда ранее важно идеологическое оснащение военнослужащих, их умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации, развитие способности к анализу и грамотной оценке геополитической обстановки. Такие установки дал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в своей установочной лекции курса «Армия и общество».

В ходе выступления советника Президента России по вопросам развития Интернета Германа Клименко в Военной академии Генерального штаба ВС РФ были затронуты самые что ни на есть злободневные проблемы, связанные с безопасностью в IT-области, угрозами, исходящими в том числе от социальных сетей. Важно признание и понимание этой проблемы, наличие государственной воли к её решению. Промедление и ничегонеделание в этой области – это потенциальная угроза утраты суверенитета России.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день в мире доминируют две модели контроля над социальными сетями:

– Первая – это китайская. Китайцы, я подозреваю, чуть менее щепетильны в вопросах мнения общества. В принципе сама по себе угроза от социальных сетей для управления государством была понятна давно. Китайцы поступили радикально - они просто ограничили свой Интернет. В США же достаточно просто – все социальные сети полностью подчиняются законодательству. Американскому законодательству! Мы же находимся в очень странной позиции на текущий момент, когда на территории Российской Федерации спокойно работают зарубежные компании, осуществляют свою деятельность, зарабатывают деньги, причём некоторые из них даже зарегистрированы. Тем не менее ни на один запрос наших правоохранительных органов они не отвечают.

Существуют три задачи: импортозамещение «железа» и программного обеспечения, а также придумать, как это обезопасить

Немаловажный вопрос, который был затронут в ходе дискуссии в Военной академии Генерального штаба РФ, – импортозамещение в области компьютерных технологий как одна из задач обеспечения безопасности государства. По мнению советника Президента России, в этой области всё не так плохо. Существуют три задачи: импортозамещение «железа» и программного обеспечения, а также придумать, как это обезопасить.

– Самое главное, что у нас сохранилась старая школа программирования и в принципе вопрос с ПО может быть решён. Тяжелее с «железом», ведь мы в своё время – ещё в 70-х годах ХХ века – фактически отказались от нашей линии развития. Я не вижу возможности полного импортозамещения, да нам и не надо к этому стремиться. Компьютеры, ноутбуки и другое «железо» для бытового гражданского пользования вполне применимы из Китая и других стран. В критических точках, в сферах, чувствительных для безопасности страны, это, конечно же, недопустимо. Здесь нет быстрых решений, но у нас есть понимание проблемы, работа ведётся.

По устоявшейся уже традиции курса лекционная часть сменилась вопросами. Причём задать их изъявили желание не только слушатели и преподавательский состав академии, но и присутствующие в лекционной аудитории известные эксперты.

Как отметил по окончании встречи советник Президента России Герман Клименко: «России сегодня как никогда нужна сильная армия. Мне очень приятно, что я поработал в одной аудитории с цветом нашего офицерства. Вдвойне приятно, что звучали компетентные вопросы, что говорит о том, что в Вооружённых Силах есть чёткое понимание озвученной проблемы в сфере информационной безопасности страны. Курс лекций «Армия и общество», на мой взгляд, революционный проект. Армия признаёт сегодня, что не может быть вне общества, и наоборот. Я ознакомился со списком тех, кто будет выступать в стенах академии, и понял, что сам бы хотел поприсутствовать, послушать приглашённых экспертов. Так что в этом плане, можно сказать, я завидую слушателям курса лекций «Армия и общество».

Своим впечатлением от мастер-класса поделился и слушатель первого курса факультета национальной безопасности и обороны Российской Федерации Герой России генерал-майор Дмитрий Касперович:

– Не стану скрывать, сегодняшний мастер-класс был достаточно интересным, а самое главное – актуальным. Обсуждались вопросы, которые касаются сегодня всех и каждого, в том числе и нас, военнослужащих. Последние события в мире и «цветные революции» в ряде арабских стран показали, что нам нужно уметь противодействовать этому, обеспечивая безопасность своей страны, угрозы которой могут исходить из социальных сетей Интернета. Думаю, многие, как и я, много нового для себя открыли в ходе прошедшего мастер-класса.

По мнению начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кураленко, выпускнику академии очень важно уметь работать со СМИ, общаться со всеми категориями политиков, общественными деятелями, экспертами, военнослужащими других государств, разбираться в вопросах, происходящих как внутри страны, так и за её пределами. Обстановка в мире сегодня к этому обязывает. В качестве примера генерал-лейтенант Сергей Кураленко привёл выполнение задач военнослужащими России в Сирийской Арабской Республике в составе Центра по примирению враждующих сторон», где приходится находить контакт со всеми сторонами процесса. Несомненно, что знания, полученные слушателями в рамках курса лекций «Армия и общество», принесут им пользу в службе и дальнейшей деятельности. Для преподавательского состава академии, который читает лекции по вопросам военной безопасности, в том числе и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, они будут полезны вдвойне – помогут расширить уровень профессиональной подготовки, который будет использован в дальнейшем учебном процессе.

Как отметил в заключение куратор проекта, советник главы оборонного ведомства Андрей Ильницкий, реализация проекта курса лекций «Армия и общество» в Военной академии Генерального штаба ВС РФ – это большая ответственность. Программа курса на полугодие сформирована. Беспрецедентно высок уровень экспертов, давших согласие выступить перед слушателями академии. Это те, кто определяет внутреннюю и внешнюю политику России. Соответствует им и уровень аудитории курса – командный состав Вооружённых Сил, люди, прошедшие многое, блестящие офицеры России. Высочайшую планку задал Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в своей установочной лекции, открывшей курс. Будем держать высоту, заявил Андрей Ильницкий.



Фото из архива Военной академии Генерального штаба ВС РФ.