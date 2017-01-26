В шаге от пятого поколения

В четверг в ходе видеоконференции с Российской самолётостроительной корпорацией «МиГ» главе государства был представлен доклад о начале лётных испытаний нового многофункционального истребителя МиГ-35.





Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН:

«России нужны собственные эффективные наработки в сфере автономных робототехнических комплексов для нужд Вооружённых Сил. Такие комплексы являются одним из важных направлений развития вооружений. Они способны принципиально изменить всю систему вооружений сил общего назначения».

Президент поздравил с этим важным событием конструкторов, инженеров, рабочих, лётчиков – всех, кто участвовал и продолжает участвовать в этой серьёзной работе, ставя на крыло новую машину.

– МиГ-35 обладает улучшенными лётно-техническими характеристиками, оснащён самым современным вооружением, – отметил Владимир Путин. – Он способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю. Это действительно интересная, уникальная машина «4++», которая приближается к пятому поколению.

Сказав о том, что наша армия будет значительно усилена этой машиной, Верховный Главнокомандующий отметил, что самолёт имеет и хороший экспортный потенциал. Он напомнил, что более чем в 30 странах сегодня активно эксплуатируется другая машина – МиГ-29. Там уже создана инфраструктура для использования этого истребителя, есть подготовленные кадры.

– Но, разумеется, и промышленность, и всё, что связано с эксплуатацией этих машин, – всё должно быть готово для того, чтобы максимально предложить нашим потенциальным партнёрам всё необходимое в современном мире для обслуживания этой техники, – подчеркнул Владимир Путин.

Президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что 27 января планируется презентация самолёта для потенциальных покупателей из других государств. Глава ОАК выразил надежду, что проект будет успешно реализован на внешних рынках, поскольку уже сейчас отмечается повышенный интерес к этой машине.

– Надеемся, что те заказы, которые мы получим по линии Минобороны и военно-технического сотрудничества, обеспечат загрузку завода, – отметил он.

– Истребитель спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО, – акцентировал внимание Юрий Слюсарь. – Высокие показатели достигнуты благодаря установленному комплексу бортового оборудования, новой оптико-локационной станции, сниженной в разы радиолокационной заметности. Мы увеличили с шести до восьми количество точек подвески, что позволяет использовать нынешние и перспективные образцы авиационных средств поражения, включая лазерное оружие.

Руководитель ОАК добавил, что все системы МиГ-35 – российской разработки и производства, включая инерциальные системы и нашлемные системы целеуказания. Самолёт имеет увеличенную более чем на 50 процентов дальность полёта за счёт большей ёмкости внутренних баков и функции дозаправки в воздухе, которая может осуществляться в режиме танкера с самолётов этого же семейства.

Но Объединённая авиастроительная корпорация реализует и другой проект, планируя ежегодно производить 12 самолётов Ил-114.

– На площадке корпорации «МиГ» в Луховицах параллельно мы разворачиваем подготовку к производству регионального турбовинтового самолёта Ил-114, – сообщил Юрий Слюсарь.

МиГ-35 спроектирован для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности

Ил-114 планируется поднять в воздух уже в 2018 году. На базе этого проекта предполагается создать медицинский, разведывательный, патрульный и противолодочный самолёты. Ил-114 был разработан ещё в 1980-е годы. В Узбекистане было выпущено около 20 таких машин. Сейчас предполагается наладить выпуск этих самолётов на нижегородском заводе «Сокол». На состоявшемся вчера заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК), посвящённом развитию сил общего назначения до 2025 года и на дальнейшую перспективу, Владимир Путин потребовал уделить особое внимание оснащению Сухопутных войск.

– Наряду с авиационными и морскими силами значение Сухопутных войск в возможных военных конфликтах, конечно, очень велико, и наша задача – дать им лучшее вооружение, оснастить современной техникой, существенно нарастить боевой потенциал, – заявил глава государства.

Он отметил, что одним из ключевых показателей эффективности наземных войск является их мобильность, готовность к переброске на дальние расстояния и развёртывание в самые короткие сроки. «Необходимо повысить оперативность этих действий, увеличить скорость перемещения частей и соединений», – указал Верховный Главнокомандующий.

По словам Путина, по-прежнему остро стоит задача оснащения сил общего назначения современными средствами связи. «Многое уже сделано, но практика показывает, что ещё не все проблемы в этой части решены», – признал глава государства. Он напомнил, что сейчас разрабатывается новая государственная программа вооружений до 2025 года. При её выполнении к 2020 году уровень оснащения армии и флота современными образцами вооружений и техники должен составить не менее 70 процентов.

– Для решения этой задачи необходима уверенная, стабильная, ритмичная работа всего оборонно-промышленного комплекса. Техника, направляемая в войска, должна в полной мере отвечать требованиям по качеству и надёжности. Предприятия, выполняющие контракты, должны обеспечить ритмичные поставки, – определил задачу Владимир Путин.

Президент также поручил представителям ОПК тщательно анализировать опыт применения вооружения в боевых условиях. Он отметил, что всю работу по укреплению сил общего назначения нужно строить исходя из чёткого понимания потенциальных конфликтов и общего направления развития вооружённых сил и в мире, и в нашей стране. Одновременно Верховный Главнокомандующий поручил уделить особое внимание организации и качеству ремонта вооружения и военной техники.

Как заявил Владимир Путин, России нужны собственные эффективные наработки в сфере автономных робототехнических комплексов для нужд Вооружённых Сил. По его словам, такие комплексы являются одним из важных направлений развития вооружений. Они способны принципиально изменить всю систему вооружений сил общего назначения.

«И, конечно, необходимо формировать научно-технические заделы под новую программу вооружений», – сказал президент.

Владимир Путин отметил высокий показатель выполнения гособоронзаказа в 2016 году – 98,8 процента. В 2013 году гособоронзаказ был выполнен на 93, в 2014-м – на 96,7, в 2015-м – на 97,6 процента.