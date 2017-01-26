«Юнармия» на южных рубежах

45 юных жителей Буйнакского района Дагестана вступили в ряды юнармейцев на первом в истории республики слёте движения. На мероприятие съехались уважаемые в регионе люди – представители органов власти, общественных организаций, известные спортсмены, ветераны Вооружённых Сил, участники боевых действий.

В Буйнакском районе традиции военно-патриотической работы всегда были сильны. Достаточно сказать, что в 27 местных школах действуют телевизионные отряды краеведов-следопытов, которые помогают устанавливать имена земляков, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, следят за сохранностью памятников, участвуют в проведении общественно-патриотических акций, таких как «Вахта памяти» и «Бессмертный полк». Налажены связи и с регионами России: так, в контакте с поисковиками из города Севска Брянской области ребята из Буйнакска смогли установить имена около четырёхсот дагестанских кавалеристов, павших в этих местах в годы минувшей войны. Регулярными стали и поездки по местам боевой славы, в города-герои Волгоград, Севастополь, Керчь.

Историческим называет создание отделения «Юнармии» в Буйнакском районе глава муниципального образования Даниял Шихсаидов. «Приятно также отметить, что в нашем районе новому движению есть на что опереться, ведь у нас накоплен весомый опыт военно-патриотического воспитания молодёжи, – подчёркивает он. – Мы живём на героической земле. У нас есть традиции, заложенные отцами и дедами, у нас есть люди, на которых нужно равняться и с кого брать пример».

Телевизионный отряд краеведов-следопытов (ТОКС) Дагестана – одна из тех самых опор для местного отделения «Юнармии». В основе деятельности ТОКС – военно-мемориальная и культурно-просветительская работа, пропаганда ратных заслуг дагестанцев и подвига всего советского народа в Великой Отечественной войне. По мнению командира штаба поисковых отрядов ТОКС, председателя Совета ветеранов Буйнакского района и нового главы буйнакских юнармейцев Абдулы Магомедова, «юнармейское движение – это возрождение старых добрых традиций детских и молодёжных организаций, которое должно привести к воспитанию поколения граждан, бережно относящихся к историческому наследию нашей страны».

Пришло время, когда каждый может реализовать себя, свой потенциал и свои способности, воплотить на деле своё стремление служить родной стране

– Сегодня пришло время, когда каждый может реализовать себя, свой потенциал и свои способности, воплотить на деле своё стремление служить родной стране, – отмечает Абдула Абасович.– Мне приятно, что ребята, надевшие сегодня красные футболки и береты с непривычной пока ещё символикой «Юнармии», являются нашими активистами – поисковиками и следопытами.

Со знаменательным событием юнармейцев Буйнакска поздравили 92-летний командир Дагестанского республиканского ТОКС генерал-майор в отставке Омар Муртазалиев, начальник регионального штаба движения «Юнармия» Адиль Кулиев, заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан, олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков, председатель регионального отделения Российского движения школьников Арсен Хайбулаев, председатель Дагестанского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» полковник в отставке Магарам Алиджанов.

Буйнакские юнармейцы намерены наладить тесное взаимодействие с командованием и личным составом соединений и воинских частей Минобороны России, дислоцированных на территории региона. «Юнармия» для мальчишек и девчонок – это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремлённость и воля к победе», – подчеркнул заместитель командира 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады по работе с личным составом полковник Игорь Кульков. Многие выступившие на мероприятии выразили признательность руководству Министерства обороны РФ за возрождение столь нужного нашей стране движения – движения юных патриотов.