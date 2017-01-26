Океанская школа

Капитан-лейтенант Иван Рябов считает, что для штурмана этот долгий океанский поход с заходами в иностранные порты, с прохождением сложных проливов – лучшая награда. Это важная ступень для профессионального роста офицера, который «идёт» по специальности.

После окончания в 2008 году штурманского факультета ТОВМИ Рябов был направлен на Балтику в бригаду ракетных катеров и кораблей на ракетный катер «Р-47» командиром штурманской боевой части. На самостоятельную первичную должность, о которой мечтает любой лейтенант.

Офицерская служба началась с подготовки и сдачи зачётов на допуск к самостоятельному управлению боевой частью. Командир катера капитан 3 ранга Александр Соломин вместе с дивизионным специалистом стали наставниками для молодого офицера.

В 2010 году, прослужив на «Р-47» два года, старший лейтенант Иван Рябов был направлен в длительную командировку в Санкт-Петербург, в сдаточный экипаж на экспортный заказ. Предстояли ходовые испытания нового ракетного катера для одной из азиатских стран. Полгода в командировке, в морях пролетели незаметно. Выполнив поставленную задачу, Иван вернулся в Балтийск, в своё соединение, но вскоре получил новое предложение – вступить в должность командира БЧ-1 на корвете «Сообразительный».

Оформление перевода затянулось до 2012 года, и когда старший лейтенант Иван Рябов прибыл на новый корабль, корвет под командованием капитана 3 ранга Владимира Черокова встал в ремонт, из которого вышел только в следующем году. Корабль быстро ввели в состав сил постоянной боевой готовности, и он активно включился в мероприятия боевой подготовки флота.

Летом 2014 года Ивана направили на учёбу в Санкт-Петербург. Учился он в классе подготовки флагманских специалистов и штурманов кораблей 1-2 ранга. После выпускных экзаменов в 2015 году получил назначение на сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», которым в то время командовал знакомый ему по «Сообразительному» капитан 3 ранга Владимир Чероков. По словам Ивана Рябова, командир оказал большое влияние на его профессиональное становление. За плечами Черокова опыт дальних походов, боевых служб в дальней морской зоне. Поражало его умение никогда не терять присутствия духа в сложной походной ситуации и быстро принимать единственно верное решение. В море с таким командиром – как за каменной стеной! Но и к подчинённым, в том числе к штурману, командир корабля предъявлял высокие требования. Импонировали Ивану Рябову воспитательные методы командира: тот никогда не придирался по мелочам, «наезжал» только по серьёзному поводу, причём исключительно в присутствии равных по званию и никогда при младших офицерах. Такое не забывается, хотя уже давно на посту командира «Сообразительного» другой офицер – капитан 3 ранга Алексей Новожилов. Капитан-лейтенант Иван Рябов считает, что в главном и прежний, и нынешний командиры похожи: оба профес­сионалы высокого класса, бывалые мореходы, требовательные, жёсткие по отношению к себе и к подчинённым.

Подготовили на все случаи жизни объёмный комплект штурманских карт – от Балтики до Средиземноморья и Аденского залива. Изучили новый для себя бассейн Карибского моря

Завершившийся дальний поход «Ярослава Мудрого» 2016 года – яркое тому доказательство. О том, как тщательно готовились в штурманской боевой части к испытанию нелёгкими морскими милями, капитан-лейтенант Рябов вспоминает в подробностях. Прежде всего подготовили на все случаи жизни объёмный комплект штурманских карт – от Балтики до Средиземноморья и Аденского залива. Изучили новый для себя бассейн Карибского моря, выполнили кропотливую работу по корректуре соответствующих карт.

В походе в подчинении у командира БЧ-1 было несколько человек. По словам капитан-лейтенанта, испытание походными милями все прошли успешно. Особенно отличились при прохождении Суэцкого канала мичман Владимир Тупицын и старшина 1-й статьи контрактной службы Вячеслав Скуратовский. Прохождение Суэцкого канала заняло всего десять часов. Через каждые три часа рулевые менялись, так как вахта на руле была изматывающей. Зато на командном посту старший похода капитан 1 ранга Иван Ковалёв, командир корабля капитан 3 ранга Алексей Новожилов и капитан-лейтенант Иван Рябов находились неотлучно.

А самым памятным событием завершившегося похода для экипажа СКР «Ярослав Мудрый» стал недружественный инцидент в Средиземном море летом прошлого года, когда американский эсминец в нарушение международных правил мореплавания неожиданно отделился от корабельной авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумен» и пошёл на пересечение курса российского корабля. Несмотря на все предупреждения россиян, эсминец сблизился со сторожевиком на опасную дистанцию – 180 метров и демонстративно повернулся к СКР кормой, пытаясь продемонстрировать русским, «кто в доме хозяин». Ведь легко чувствовать себя хозяином положения, имея за спиной армаду боевых кораблей. Зато «Ярослав Мудрый» в полном соответствии с именем, начертанным на борту, благоразумно отвернул вправо от исполнителя спланированной провокации в нейтральных водах, благодаря чему опасный инцидент, чреватый столкновением, был исчерпан.

Для командира БЧ-1 СКР «Ярослав Мудрый» капитан-лейтенанта Рябова этот инцидент в Средиземном море теперь – случай из его морской практики. Иван считает, что опыта одной боевой службы ему для профессионального роста, пока недостаточно, поэтому собирается ещё не раз побывать в дальнем и длительном походе. Ведь для судоводителя «моря много не бывает».

На снимке: капитан-лейтенант Иван Рябов.