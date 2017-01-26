С факелом по олимпийскому Сочи

Любители спорта уже привыкли, что любое крупное международное мультиспортивное мероприятие, будь то Олимпиада или Универсиада, начинается с торжественной церемонии открытия. Кульминацией же этой церемонии становится зажжение огня. Однако само по себе зажжение не было бы столь интересным без предварительной эстафеты огня.

Если сами Игры, и особенно их сроки, строго регламентированы руководством Международного олимпийского комитета или Международной федерацией студенческого спорта, то эстафета огня – прерогатива хозяев Игр. Взять, к примеру, Сочинскую Олимпиаду. Эстафета олимпийского огня «Сочи-2014», напомним, является самой продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр. Эстафета с участием 14 000 факелоносцев началась 7 октября 2013 года и завершилась в день открытия Олимпиады 7 февраля 2014 года.

Маршрут олимпийского огня по регионам России был представлен оргкомитетом «Сочи-2014» ровно за год до старта эстафеты. В течение 123 дней факел Игр в руках спортсменов преодолел более 65 тысяч километров на автомобилях, поездах, самолётах, а также на русской тройке и оленьих упряжках на глазах 130 миллионов жителей РФ. Кроме того, олимпийский огонь побывал на Северном полюсе, на дне озера Байкал, на вершине Эльбруса. Один олимпийский факел (но не огонь) побывал в космосе на МКС – этим факелом была зажжена чаша огня на церемонии открытия.

Международный совет военного спорта (CISM) – третья по численности членов после МОК и ФИСУ организация – во многом старается быть похожей на них. Так, с 1995 года она стала проводить летние Всемирные военные игры, а с 2010 – зимние. За это время в историю вписано 6 летних военных олимпиад и 2 зимние (в итальянском Валле-д’Аоста и французском местечке Анси). Однако руководство CISM считает, что это только начало большого пути, стараясь сделать Игры всё лучше и интереснее, привнося в них что-то новое.

Каждому факелоносцу будет отведена дистанция по 100 метров, а замыкающий пронесёт огонь 117 метров

Как известно, менее чем через месяц на олимпийских объектах Сочи состоятся III зимние Всемирные военные игры, в которых примут участие более 1000 спорт­сменов в погонах из 20 с лишним стран мира. Дабы максимально приблизить предстоящие Игры к зимней Олимпиаде, организатор Всемирных военных игр, коим выступает Министерство обороны Российской Федерации в лице ЦСКА, принял решение провести эстафету военно-спортивного огня, ранее не проводившуюся на зимних Всемирных военных играх.

На прошедшем на днях в Сочи совещании с участием представителей Министерства обороны России, ЦСКА и администрации города был определён окончательный маршрут огня. Двадцать факелоносцев пронесут огонь через Олимпийский парк, по трассе «Формула-1» прямиком в «Ледяной куб» на церемонию открытия. Маршрут составит ровно 2017 метров. Каждому факелоносцу будет отведена дистанция по 100 метров, а замыкающий пронесёт огонь 117 метров. Имена людей, удостоенных принять участие в столь почётной миссии, организаторы пока не объявляют.

– Мы определились, что маршрут эстафеты военно-спортивного огня будет составлен таким образом, чтобы все желающие из числа сочинцев, отдыхающих, гостей Олимпийского парка смогли наблюдать за этим действом, – подчеркнул заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко. – Уверен, что это будет очень красиво и захватывающе, поскольку вечерний Олимпийский парк, знаменитый олимпийский фонтан, прославленные спортсмены, соответствующее музыкальное и световое оформление создадут праздничное настроение даже при февральской прохладе. Мы приглашаем всех стать зрителями этого грандиозного события, ещё одного крупного международного проекта, который реализуется в Сочи.

Эстафета военно-спортивного огня начнётся одновременно в четырёх военных округах и на Северном флоте. Это произойдёт в наиболее ярких географических точках Калининградской, Мурманской, Сахалинской, Челябинской областей и Кабардино-Балкарской Республики, а объединение огня пройдёт 23 февраля на концерте, посвящённом Дню защитника Отечества в Государственном Кремлёвском дворце. Далее огонь отправится в Сочи, где 24 февраля состоится торжественная церемония открытия III зимних Всемирных военных игр 2017 года.

На снимке: три года назад по Сочи проходила эстафета

олимпийского огня, теперь пришёл черёд военно-спортивного.