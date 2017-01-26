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Приоритеты времени

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Приоритеты времени Фото Вадима ГРИШАНКИНА.

В Москве в Национальном центре управления обороной под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Министерства обороны. Обсуждался ход реализации плана деятельности ЮВО на 2016–2020 годы, рассматривались вопросы безопасности полётов и совершенствования порядка проведения проверок в Вооружённых Силах. В заседании коллегии приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.

Ход реализации плана деятельности Южного военного округа на 2016–2020 годы рассматривался в свете выполнения майских указов Президента России 2012 года и поручений главы государства, данных по итогам совещаний в Сочи.
Минувший год был для ЮВО весьма насыщенным различного рода мероприятиями, направленными на повышение боеспособности войск. Как сообщил министр обороны, в 2016 году в округе прошло свыше 200 мероприятий оперативной подготовки и более 2 тысяч боевой подготовки.
Продолжалась поставка в округ новой и модернизированной военной и специальной техники. Образцов такой техники и вооружения в войска поступило более 1700. Среди них подводная лодка «Старый Оскол» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащённые высокоточным оружием большой дальности.
В ходе 75 организационно-штатных мероприятий, проведённых в округе, сформированы в том числе армейский корпус в Крыму и две мотострелковые дивизии.
Результативным было комплектование соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту. Особое внимание при этом уделялось вновь формируемым соединениям и частям. В результате уровень их укомплектованности контрактниками превысил 98 процентов.

В ходе 75 организационно-штатных мероприятий, проведённых в округе, сформированы в том числе армейский корпус в Крыму и две мотострелковые дивизии

В числе задач, решавшихся в ЮВО в прошлом году, генерал армии Сергей Шойгу выделил совершенствование системы базирования войск на Юго-Западном стратегическом направлении и противодействие терроризму.
Особо министр обороны отметил железнодорожные войска округа, задействованные в строительстве участка Журавка – Миллерово. За заслуги 39-я отдельная железнодорожная бригада удостоена высокой награды – ордена Жукова.
Констатировав, что в целом проведённые в 2016 году мероприятия позволили повысить боевые возможности ЮВО на 10 процентов, министр обороны в то же время отметил, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остаётся нестабильной. Негативное влияние на неё оказывают прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа.
– В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск Южного военного округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также по развитию военной инфраструктуры, – распорядился генерал армии Сергей Шойгу.
Второй вопрос повестки дня касался безопасности полётов авиации. Речь шла о мерах, направленных на снижение аварийности авиационного парка и обеспечение безопасности полётов в целом. Важность этой темы обусловлена в том числе событиями на Ближнем Востоке, которые показывают, что ведение современной войны без полномасштабного применения авиации невозможно.
– Для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется надёжно обеспечить безопасность полётов, – подчеркнул министр обороны.
Третий вопрос повестки был посвящён совершенствованию порядка проведения проверок в Вооружённых Силах. Министр обороны объявил о некоторых нововведениях. Так, изменилась периодичность инспекторских проверок: теперь они будут проводиться не ежегодно, а раз в два года. Почти вдвое сокращены состав комиссий и время проведения проверок.
– Новые подходы к осуществлению таких проверок позволяют реально оценить готовность соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению, – отметил генерал армии Сергей Шойгу.

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Александр ТИХОНОВ, «Красная звезда».

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