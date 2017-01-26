Приоритеты времени

Ход реализации плана деятельности Южного военного округа на 2016–2020 годы рассматривался в свете выполнения майских указов Президента России 2012 года и поручений главы государства, данных по итогам совещаний в Сочи.

Минувший год был для ЮВО весьма насыщенным различного рода мероприятиями, направленными на повышение боеспособности войск. Как сообщил министр обороны, в 2016 году в округе прошло свыше 200 мероприятий оперативной подготовки и более 2 тысяч боевой подготовки.

Продолжалась поставка в округ новой и модернизированной военной и специальной техники. Образцов такой техники и вооружения в войска поступило более 1700. Среди них подводная лодка «Старый Оскол» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащённые высокоточным оружием большой дальности.

В ходе 75 организационно-штатных мероприятий, проведённых в округе, сформированы в том числе армейский корпус в Крыму и две мотострелковые дивизии.

Результативным было комплектование соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту. Особое внимание при этом уделялось вновь формируемым соединениям и частям. В результате уровень их укомплектованности контрактниками превысил 98 процентов.

В ходе 75 организационно-штатных мероприятий, проведённых в округе, сформированы в том числе армейский корпус в Крыму и две мотострелковые дивизии

В числе задач, решавшихся в ЮВО в прошлом году, генерал армии Сергей Шойгу выделил совершенствование системы базирования войск на Юго-Западном стратегическом направлении и противодействие терроризму.

Особо министр обороны отметил железнодорожные войска округа, задействованные в строительстве участка Журавка – Миллерово. За заслуги 39-я отдельная железнодорожная бригада удостоена высокой награды – ордена Жукова.

Констатировав, что в целом проведённые в 2016 году мероприятия позволили повысить боевые возможности ЮВО на 10 процентов, министр обороны в то же время отметил, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остаётся нестабильной. Негативное влияние на неё оказывают прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа.

– В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск Южного военного округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также по развитию военной инфраструктуры, – распорядился генерал армии Сергей Шойгу.

Второй вопрос повестки дня касался безопасности полётов авиации. Речь шла о мерах, направленных на снижение аварийности авиационного парка и обеспечение безопасности полётов в целом. Важность этой темы обусловлена в том числе событиями на Ближнем Востоке, которые показывают, что ведение современной войны без полномасштабного применения авиации невозможно.

– Для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется надёжно обеспечить безопасность полётов, – подчеркнул министр обороны.

Третий вопрос повестки был посвящён совершенствованию порядка проведения проверок в Вооружённых Силах. Министр обороны объявил о некоторых нововведениях. Так, изменилась периодичность инспекторских проверок: теперь они будут проводиться не ежегодно, а раз в два года. Почти вдвое сокращены состав комиссий и время проведения проверок.

– Новые подходы к осуществлению таких проверок позволяют реально оценить готовность соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению, – отметил генерал армии Сергей Шойгу.