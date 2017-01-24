Фактор стабильности региона

Главы генеральных штабов России и Таджикистана обсудили меры повышения боевых возможностей таджикской армии Комплекс дополнительных мероприятий по повышению боеготовности подразделений таджикской армии позволит гарантированно нейтрализовать угрозы на границе и укрепить безопасность в Центрально-Азиатском регионе. Об этом на встрече со своим таджикским коллегой заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ –

первый заместитель министра обороны Российской Федерации

генерал армии Валерий ГЕРАСИМОВ:

«У нас общие задачи в укреплении безопасности в Центрально-Азиатском регионе. С учётом этого строим отношения между нашими министерствами. Уделяем повышенное внимание сотрудничеству с Республикой Таджикистан в военной и военно-технической областях. Рассматриваем это в качестве важного фактора сохранения региональной стабильности».

Делегации министерств обороны России и Таджикистана в ходе переговоров в Москве обсудили дополнительные меры подготовки и оснащения вооружённых сил Таджикистана, а также ряд других вопросов двустороннего сотрудничества. «Уделяем повышенное внимание сотрудничеству с Республикой Таджикистан в военной и военно-технической областях. Рассматриваем это в качестве важного фактора сохранения региональной стабильности», – отметил глава российского Генштаба.

Работа в этом направлении, по словам Валерия Герасимова, уже ведётся. На данном этапе Россия поставляет таджикской армии оружие и технику. Кроме того, с декабря 2016 года начались практические занятия с батальонными тактическими группами вооружённых сил Таджикистана.

Одновременно идёт восстановление неисправного вооружения, военной и специальной техники, предназначенной для их комплектования. Принимаемые меры, по оценкам Генштаба ВС РФ, позволят гарантированно выполнять задачи по нейтрализации угроз безопасности.

То же самое касается совместной подготовки и обучения военных специалистов, поскольку, как отметил генерал армии Валерий Герасимов, «у нас общие задачи в укреплении безопасности в Центрально-Азиатском регионе». По его словам, в настоящее время в вузах Минобороны России на безвозмездной основе в интересах таджикских вооружённых сил обучаются 607 высококвалифицированных специалистов. Кроме того, на 201-й российской военной базе в Таджикистане ежегодно проходят подготовку до тысячи младших специалистов.

В вузах Минобороны России на безвозмездной основе в интересах таджикских вооружённых сил обучаются 607 высококвалифицированных специалистов

Начальник генштаба вооружённых сил Таджикистана генерал-майор Эмомали Собирзода, в свою очередь, выразил признательность за внимание, уделяемое развитию сотрудничества и укреплению армии Таджикистана. Подводя итоги совместной работы за прошлый год, он отметил, что 2016-й стал для армий наших стран годом расширения военных связей. «Мы значительно продвинулись в решении отдельных вопросов, представляющих взаимный интерес, открыли новые направления сотрудничества и определили приоритетные задачи, которые нам предстоит реализовать в этом году», – добавил глава генштаба ВС РТ.

Прошедший год для военного сотрудничества наших стран стал поистине прорывным, если судить по активности совместной боевой подготовки. Главным экзаменом на совместимость в 2016 году стало беспрецедентное по своим масштабам совместное учение, которое проходило в марте на территории Таджикистана, вблизи таджикско-афганской границы. В манёврах на четырёх полигонах республики одновременно действовали порядка 50 тысяч военнослужащих двух стран, были задействованы сотни единиц бронетехники, создана мощная авиационная группировка с привлечением стратегических бомбардировщиков ВКС России.

Столь пристальное внимание к приграничным районам с соседним Афганистаном во многом обусловлено довольно непростой ситуацией на таджикско-афганской границе – наиболее протяжённом (1344 км) и одном из самых уязвимых, как отмечают эксперты, пограничных участков в Центральной Азии. По самым скромным подсчётам, по ту сторону реки Пяндж сосредоточено от 5 до 10 тысяч боевиков преимущественно международного террористического интернационала – движения «Талибан», запрещённых группировок «Исламское государство», «Исламское движение Узбекистана» и других экстремистских организаций.

Причём если раньше они действовали преимущественно на юге страны, то в последние годы заметно возросла их активность в северных провинциях Афганистана, непосредственно граничащих с Таджикистаном. За прошлый год, например, боевикам дважды удавалось захватить город Кундуз – административную столицу северной провинции, чего раньше не наблюдалось. Всё это создаёт серьёзную угрозу безопасности не только для Таджикистана, но и всего Центрально-Азиатского региона, выводит республику, по сути, на передовые рубежи борьбы с терроризмом.