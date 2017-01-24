Не мечтать, а действовать!

Когда после окончания колледжа Аня сообщила родным и знакомым о своём решении поступить на военную службу по контракту, некоторые восприняли это как шутку. Чего она не видела в армии, престиж которой в те годы был невысок? Опять же полученная профессия парикмахера позволяла в салоне красоты зарабатывать куда больше на женских причёсках. Но время показало, что выбор Анны Козубской оказался правильным.

…Как всегда, вмешался его величество случай: Аня увидела в нашей газете снимок подруги, с которой вместе училась в школе прапорщиков. «Почему бы самой не поучаствовать в конкурсе «Мисс «Красная звезда»?

Автора снимка искать не пришлось – прапорщик Елена Ролдугина, которой эта идея тоже пришлась по душе. Фото ушло в редакцию, а спустя несколько недель стал известен результат творческого конкурса – по итогам октября их тандем завоевал первое место!

Пожалуй, это характерная черта – Анна Козубская готова к действию и не боится решительных перемен. Получила диплом парикмахера в профессиональном училище в Луге в июле, в августе отметила 18-летие, а уже в ноябре 2004 года призвалась в Вооружённые Силы. При этом охотно вновь взялась за учёбу – её направили в школу прапорщиков, где девушка осваивала военно-учётную специальность начальника продовольственного склада.

Двойного успеха добился в прошлом году творческий тандем Анны Козубской и Елены Ролдугиной

Спустя полгода новое звание – прапорщик, – и назначение – в учебный центр Военной академии тыла и транспорта. Поначалу направили по профилю – руководить столовой. Но через несколько дней попала под начало помощника начальника штаба старшего прапорщика Татьяны Бондаревой: «Мне тоже толковая помощница нужна!» Командование пошло навстречу. С той поры и стала Анна Козубская осваивать премудрости документооборота в строевой части.

Спустя четыре года – оргштатные мероприятия, и теперь уже прапорщик Козубская в одной из тыловых частей. Ещё через год она – в бригаде материально-технического обеспечения. Наряду с привычными обязанностями в строевой части пришлось освоить новую специальность – старшего радиотелефониста. Ничего, справилась!

Сейчас непосредственный начальник старший лейтенант Георгий Шарыкин может быть доволен: такого опытного и добросовестного специалиста ещё поискать! Подтверждением тому – многочисленные поощрения, в том числе грамота от командующего войсками ЗВО.

В плане профессиональной подготовки рост у Анны не только в повышении квалификации при исполнении служебных обязанностей – заочно она получила высшее образование. Появилась возможность претендовать на офицерскую должность, но в то время и выпускники военных вузов назначались на должности сержантов – с этим пришлось повременить. Но третья звёздочка на погонах появилась: ей присвоили звание старшего прапорщика.

И ещё, возвращаясь к началу – решению принять участие в конкурсе «Мисс «Красная звезда». После октябрьской победы подруги поменялись местами: теперь Аня фотографировала, а Лена позировала. Как говорится, услуга за услугу. Отправили снимок в редакцию, не очень-то надеясь, что успех придёт – конкуренция-то большая. Но на сайте газеты состоялось голосование, и победительницей конкурса «Мисс «Красная звезда» в ноябре признана… прапорщик Елена Ролдугина! Такой вот двойной успех!

О планах Анна Козубская говорить не любит. Возможно, потому, что привыкла не мечтать, а действовать, добиваясь поставленных целей. Остаётся пожелать, чтобы во всём ей сопутствовала удача – она этого достойна!