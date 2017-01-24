Правильным галсом

Командир штурманской боевой части малого ракетного корабля (МРК) «Иней» Камчатской бригады кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-Востоке России старший лейтенант Константин Шевченко дважды выводил свою БЧ-1 в число лучших в соединении. Был награждён ценным подарком от командующего ТОФ. Исполнял обязанности флагманского штурмана соединения, а также флагманского штурмана Краснознамённого объединения. И всё это – за три с половиной года.

Своего первого триумфа в рамках родного соединения старший лейтенант Шевченко добился спустя чуть больше года после окончания Санкт-Петербургского военно-морского института. Как видно по старту, новоиспечённый офицер выбрал высокий темп для начала карьеры. И кое-кому могло показаться, что лейтенант не выдержит заданного им же ритма, но… На следующий год командир БЧ-1 МРК «Иней» снова принимал поздравления с победой.

Секрет успеха молодого офицера кроется в трёх слагаемых. Во-первых, служба Константина Шевченко началась без раскачки – почти сразу после прибытия в бригаду лейтенанту пришлось окунуться в учебно-боевую работу и в качестве дублёра командира штурманской боевой части отправиться на учения. Во-вторых, интенсивность учебно-боевой работы в бригаде не позволяла расслабляться, требовала повышенной концентрации и ответственности. В-третьих, конечно, личностные качества нашего героя.

– Профессия штурмана требует от человека глубоких профессиональных знаний и определённого педантизма, – рассказывает старший лейтенант Шевченко. – Любая упущенная мелочь или допущенная ошибка в море могут привести к срыву боевой задачи или обернуться большой бедой. Поэтому своё дело нужно выполнять своевременно и качественно. Кроме того, осознание, что ты в конечном итоге успешно выполнил поставленные задачи и внёс свою лепту в общую победу экипажа, доставляет удовольствие.

Таких ярких и запоминающихся впечатлений в водовороте учебно-боевых событий у старшего лейтенанта Шевченко было немало. Это и первый самостоятельный выход в море, когда во время прохода узкости с Константина Шевченко в буквальном смысле слова сошло семь потов.

– Я слышал от старших товарищей, что во время прохода узкости, штурман теряет в весе до двух-трёх килограммов, – говорит старший лейтенант Шевченко. – В этом я убедился на практике во время первого самостоятельного выхода в море. В течение 30-40 минут, пока мы проходили район со сложными навигационными условиями, пришлось напряжённо работать – непрерывно осуществлять графическое счисление пути корабля с отображением местонахождения на морской навигационной карте, производить оценку точности текущего места, делать необходимые расчёты с записью в навигационный журнал и выдавать рекомендации командиру корабля. Когда всё благополучно закончилось и корабль вышел за линию мысов, я почувствовал, что моя тельняшка стала мокрой…

Навсегда в памяти у старшего лейтенанта Шевченко останется первая реальная стрельба главным комплексом МРК по морской цели. Двум кораблям соединения была поставлена задача выдвинуться в заданный район, обнаружить и уничтожить цель. Успех мероприятия зависел от многих факторов, один из которых – выработка навигационных и измерение гидрометеорологических данных, необходимых для применения кораблём своего оружия, с чем штурманская боевая часть тогда ещё лейтенанта Шевченко справилась блестяще. Как результат, ИРК «Иней» выполнил поставленную задачу – уничтожил морскую цель.

На помощь штурманской боевой части приходят новое оборудование и аппаратура, недавно установленные в БЧ-1

– В данном случае заслуга штурманской боевой части была в правильном удержании корабля на заданной линии пути, следовании точным курсом, а также в своевременном занятии кораблём назначенной точки стрельбы, – вспоминает старший лейтенант Шевченко.

Поддерживать на высоком уровне реноме своей боевой части непросто, признаётся Константин. Для этого требуются высокая мотивация, регулярная практика по предназначению и любовь к профессии каждого члена маленького коллектива БЧ-1 в отдельности и всех вместе. Что касается практики и выработки прочных навыков управления заведованием, то в этом отношении штурманская боевая часть старшего лейтенанта Шевченко, равно как и других БЧ, не обижена. Последние несколько лет планы боевой подготовки бригады составлены таким образом, что весь период навигации – с ранней весны и до глубокой осени – корабли соединения постоянно выполняют различные задачи за линией мысов, в том числе далеко за пределами пункта базирования. Старший лейтенант Шевченко и его подчинённые имеют прекрасную возможность поддерживать и повышать профессиональный уровень и стоя у причальной стенки. На помощь штурманской боевой части приходят новое оборудование и аппаратура, недавно установленные в БЧ-1. В частности, электронная картографическая навигационная информационная система «Аляска-Ч».

– В системе «Аляска-Ч» заложен учебный режим, – рассказывает Константин. – Во время тренировок мы выбираем необходимый нам район плавания и в режиме реального времени отрабатываем практические действия по обеспечению навигационной безопасности плавания.

Не умаляя достоинств и преимуществ современного оборудования, наш герой считает важным не только не забывать, но и постоянно практиковаться в традиционных, так называемых ручных способах определения места в графическом счислении пути корабля. Утилитарный инструментарий штурмана, классические способы и формулы исчисления никогда не подведут в трудную минуту и позволят удержать корабль на заданном курсе, даже в случае активных помех вероятного противника, когда электронное и другое оборудование может быть выведено из строя.

Подобная философия и подход к делу помогают старшему лейтенанту Шевченко успешно воплощать теорию в практику, выполнять поставленные задачи даже в новых гидрометеорологических условиях плавания и на новых морских театрах. Настоящей проверкой на профессионализм и зрелость для командира БЧ-1 МРК «Иней» стал многодневный переход в составе отряда кораблей бригады с Камчатки в главную базу Тихоокеанского флота. В этом походе серьёзнейшей проверке подверглись все качества старшего лейтенанта Шевченко. Происходило это в 2015 году, глубокой осенью, когда Тихий океан особенно неспокоен и показывает свой грозный нрав. Из-за сильного ветра и волнения моря кораблям приходилось часто менять курс, укрываться от непогоды, лавируя между Курильскими островами. И всё это в новых районах плавания.

Хотя, как считает Константин, последнее не должно страшить настоящего штурмана, если он вооружён точной навигационной картой. Карты расскажут всё. Главное – их нужно уметь читать, знать и своевременно корректировать в зависимости от меняющейся навигационной обстановки. А корректуру старший лейтенант Шевченко предпочитает наносить на карты лично: предупреждён – значит вооружён. Неудивительно, что во время перехода у МРК «Иней», в частности, не возникло проблем.

– Перед любым походом штурман обязан изучить театр плавания, проложить маршрут перехода, а также позаботиться о запасном варианте, как было в нашем случае, – говорит Константин. – Тогда вероятность риска, к примеру, посадить корабль на мель или заблудиться, будет стремиться к нулю. Да и самому штурману это пойдёт на пользу.

Как признался командир БЧ-1 МРК «Иней» старший лейтенант Шевченко, благодаря походу он основательно изучил морской театр, особенно район Курильских островов. А это значит, что МРК «Иней» будет там ходить уверенными галсами.