Гуманитарный конвой в Эль-Харраки

«Человек без земли и дома – это не человек». Эту фразу с глубокой болью произнёс пожилой мужчина на встрече жителей Эль-Харраки и других населённых пунктов в провинции Хомс. Мы сюда прибыли с гуманитарным конвоем...

Накануне вечером перед инструктажем в Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики я внимательно изучил по карте уже проложенный маршрут движения нашей колонны: Хмеймим – Банияс – Тартус – Телль-Калах – Хомс – Мескена – Маллаха – Эль-Харраки – Аль-Райян…

– До Аль-Райяна 237 километров, – говорит мне знакомый офицер из центра.

– Это по карте, в идеале… – отвечаю я. – Но ты же сам знаешь, как всё бывает в Сирии. Так что считай, 250 километров в одну сторону, а то и больше. Итого – туда и обратно – примерно 500 километров.

В указанное время колонна уже готова к движению. Состоит она из бронетранспортёра, двух КамАЗов, доверху заполненных гуманитарными грузами, «санитарки» и «Тигра». Построив всех участников конвоя, старший офицер отдаёт приказ. Я его выслушиваю, а сам помимо своей воли думаю о том, где мне определят место.

– «Тигр» или «санитарка»? – спрашивает меня старший колонны.

– Конечно, «Тигр», – отвечаю. – Там обзор прекрасный… А в «санитарке» замучаешься сидеть на качающихся подвешенных носилках… Каждое резкое торможение, каждый ухаб – знаю, что это такое…

Вообще-то потом я немного пожалел, что сел в «Тигр». Место мне досталось позади справа по ходу движения у открытого люка, в котором стоял за пулемётом солдат. Хотя и было включено отопление, резкий холодный ветер быстро выдувал на большой скорости всё тепло. А ехать предстояло не час и не два. Когда мы сделали остановку перед Тартусом, я вышел из машины и с удовольствием погрелся на солнышке. «Дальше, – думаю, – будет ещё теплее…» Ведь к востоку от Хомса находится одноимённая пустыня Хомс, которая является частью большой Сирийской пустыни. А мы как раз и едем на восток. Это ночью там очень холодно, а днём наверняка будет жарко…»

Мои надежды на потепление не оправдались. Когда остановились в горах, подул такой ледяной ветер, что мне уютнее стало в том самом «Тигре».

Город Хомс находится в свое-образном коридоре, который образует прерывающаяся горная цепь Джебель Ан-Нусайрия. Вдоль дороги мелькали по ходу движения колонны деревья, наклонённые стволами от частых сильных ветров в одну и ту же сторону – на восток.

Конвой с гуманитарным грузом шёл всё дальше и дальше. О прохождении контрольных пунктов или рубежей тут же докладывал в Центр по примирению старший офицер. Но вот горный рельеф сменился на равнинный. Чувствовалось приближение пустыни. И то ли это обстоятельство, то ли поднявшееся в зенит солнце, не скажу с полной уверенностью, принесли то долгожданное потепление.

По этому маршруту я проезжал уже не раз. Но тогда были лето или осень, а теперь – середина зимы. Впрочем, в Сирии она напоминает мне то начало октября, то середину апреля. Особенно здесь, в этой каменистой местности. Видимо, в провинции Хомс дождей выпадает куда меньше, чем в Хмеймиме. Всё-таки мы находимся километрах в трёх от побережья Средиземного моря, а Хомс – на расстоянии около 80 километров.Так что влажные ветры с моря задерживаются западными склонами той самой горной цепи Джебель Ан-Нусайрия, а здесь дуют пустынные суховеи. Кажется, на этой почти выбеленной каменистой почве не может ничего расти. Но здесь высажены стройными рядами, которые тянутся до самого горизонта, небольшие оливковые деревья. Я смотрю на них и думаю о том, какие всё-таки трудолюбивые люди в Сирии…

Мы обогнули с юга Хомс и продолжили движение на восток. И вот, наконец, первый пункт назначения – Эль-Харраки. Мы проезжаем по узким улицам к центру.

– Что-то не очень много людей на площади, – говорит командир.

– Сейчас соберутся, – отвечает офицер – направленец от Центра по примирению, работающий в провинции Хомс.

Это он договаривается о доставке гуманитарных грузов с руководителями местных администраций, ведёт переговоры, именно ему дают заявки и списки нуждающихся в оказании помощи местных жителей.

Нас встречает солидная делегация в составе представителей сирийских властей. Каждому из нас предлагают чашечку кофе, а затем начинается беседа. Носит она эмоциональный характер. И это понятно – многие населённые пункты, откуда прибыли представители и старейшины, находятся в непосредственной близости к позициям отрядов террористов ИГИЛ и боевиков других незаконных вооружённых формирований. Вот тогда и прозвучала фраза, с которой я начал свой рассказ:

«Человек без земли и дома – это не человек». Произнёс эти слова с болью Рахаль Дарбули, приехавший из Абу Аляйя.

– У нас не осталось ни одного не повреждённого от постоянных обстрелов дома, – продолжал Рахаль Дарбули, – наш посёлок окружён с трёх сторон, но мы не уходим. Не уходим потому, что человек без земли и дома – это не человек, – повторяет он ещё раз...

Встреча закончилась, но беседа нет. Прибывшие гости, офицеры Центра по примирению, представители местных администраций и старейшины продолжили разговоры уже на площади, где вот-вот должна была начаться выдача гуманитарной помощи. А меня не покидало особое чувство, в котором воедино переплелись и боль за этих людей, уже не один год страдающих от террористов, и гордость от того, что у нас в Сирии такие мужественные и надёжные друзья и союзники.

Офицеры Центра по примирению, накопившие огромный опыт работы по доставке и выдаче гуманитарной помощи, всё организовали, как надо

Раздача гуманитарной помощи населению – очень сложный и ответственный процесс. Нельзя допустить толчеи, неразберихи, вследствие чего обязательно появятся обиженные и недовольные. Поэтому офицеры Центра по примирению, уже накопившие огромный опыт работы по доставке и выдаче гуманитарной помощи, всё организовали, как надо. В соответствии с заранее составленными списками под контролем представителей местных администраций люди получали пакеты, и на их лицах светились радостные улыбки. Некоторые сразу уносили всё домой, а другие становились в сторонке, разговаривали друг с другом, как это бывает обычно во время массовых мероприятий, наблюдали за всем происходящим на площади. У людей было праздничное настроение. И принесли этот праздник в Эль-Харраки мы, российские военные. Многие хотели пообщаться с нами. Тут опять на помощь приходили переводчики. И не только наш лейтенант Максим и ещё один офицер, но и сирийский военный лет пятидесяти, который отлично говорил по-русски. На его форме не было знаков различия.

Старейшины благодарят наших военных за оказанную помощь, рассказывают о том, что волнует мирных жителей. И вновь в их словах я слышу решимость стоять до конца в борьбе с боевиками за свою родную деревню, родной дом, свою землю и свою семью.

После беседы со старейшинами я сделал множество фотоснимков, запечатлев на них сам процесс раздачи гуманитарной помощи, местных жителей и, конечно, детей. А потом, думаю, дай передохну немного в «Тигре», ну, минут пять. Но не тут-то было. Не успел я закрыть дверь машины, как в неё постучали. Открываю – детвора. «Опять, – спрашиваю, – фотографироваться?» – показывая им фотоаппарат. Но дело, видно, в другом. Дети говорят очень темпераментно и подталкивают к двери мальчика лет десяти. Он мне протягивает какую-то книжечку в мягком переплёте. Вижу на первом её листе печать и догадываюсь о том, что это какой-то документ. Дети говорят все разом, а понять я их не могу. Приходится вновь прибегнуть к помощи переводчика. Офицер объясняет, что мать мальчика не придёт получать гуманитарную помощь, потому что у неё маленькие дети, а ему могут не дать, так как раздают только взрослым.

– Это дело поправимое, – говорю я.

Подводим ребёнка к одному из офицеров Центра по примирению, который помогает выдавать продуктовые наборы, объясняем.

– Да какие проблемы? – улыбается он. – Сейчас всё решим...

Где-то через полтора часа наша колонна покидает Эль-Харраки. Проезжая по узким улицам, мы видим детей и взрослых, которые машут нам на прощание, улыбаются, у многих из них в руках те самые продуктовые наборы, несколько сотен которых мы раздали в этом населённом пункте. А на очереди – следующий…

В Хмеймим колонна возвращается уже глубоким вечером. 500-километровый маршрут пройден организованно, чётко и без происшествий.

– Техника работала отлично, молодцы, – благодарит старший офицер водителей по прибытии в Хмеймим.

«А люди сработали ещё лучше», – мысленно добавляю я ещё одну фразу. И прежде всего это относится к военнослужащим Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Сколько на счету у них тысяч километров, пройденных по дорогам Сирии, сколько сотен тонн доставленных гуманитарных грузов…

Хмеймим, Сирия



Фото автора.