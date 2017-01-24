Дружить будем через спорт!

Это международное мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих проходит под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) один раз в четыре года (за год до проведения Олимпийских игр). Летние военные Игры за год до летней Олимпиады, а зимние Игры соответственно за год до Белой Олимпиады.

В программу III зимних Всемирных военных игр – 2017, которые пройдут с 22 по 28 февраля 2017 года и где будет разыграно 44 комплекта медалей, включены соревнования по семи видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек. На данный момент определён предварительный состав всех сборных команд Вооружённых Сил России. В общей сложности ожидается участие в Играх более 1000 спортсменов из 20 с лишним стран.

Обеспечение деятельности организационного комитета Игр возложено на Министерство обороны Российской Федерации, председателем оргкомитета назначен генерал армии Сергей Шойгу. Оператором события выступает Центральный спортивный клуб армии.

На днях в Сочи состоялось заседание оргкомитета Игр под председательством начальника ЦСКА полковника Михаила Барышева и заместителя главы администрации города Сергея Юрченко. Члены оргкомитета приняли решение, что вход для зрителей на спортивные состязания во время проведения Игр будет свободным. Особое внимание уделили обеспечению безопасности участников и зрителей, а также обсудили проведение бесплатных концертов, флешмобов, интерактивов на тему развития спорта.

Вход для зрителей на спортивные состязания во время проведения Всемирных военных игр будет свободным

– Всемирные военные игры – уникальное событие, которое объединяет офицеров и солдат по всему миру. Большая честь, что в этом году организовывать Игры будет Россия, – сказал начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев. – Комиссия Международного совета военного спорта уже провела проверку и отметила качество подготовки объектов и трасс в Сочи. Сейчас мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне.

– До мероприятия, по сути, остаётся один месяц. Мы вместе с организаторами выходим на финишную прямую в вопросах подготовки к Играм, – отметил в свою очередь заместитель главы администрации города Сочи Сергей Юрченко. – В частности, сегодня активно обсуждался вопрос обеспечения безопасности на всех объектах, где пройдут армейские соревнования. Определено, что более пятисот человек будут задействованы в проведении Игр как волонтёры, причём речь идёт как о городских, так и о военных волонтёрах. Сочи имеет огромный опыт проведения мероприятий самого высокого уровня, и я уверен, что Всемирные военные игры не станут исключением, а наоборот, сплотят армии и военнослужащих многих стран.

Было принято решение в качестве площадки для III зимних Всемирных военных игр выбрать сразу несколько олимпийских объектов: многофункциональную арену «Ледяной куб», где состоятся официальные церемонии открытия и закрытия Игр, дворец спорта «Большой», ледовый дворец «Айсберг», горнолыжный центр «Роза Хутор», а также лыжно-биатлонный комплекс ­«Лаура».

На снимке: олимпийский парк Сочи уже готов распахнуть

свои двери для гостей и участников зимних Всемирных военных игр.