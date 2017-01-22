Гособоронзаказ под контролем

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Центральный военный округ. В ходе поездки глава военного ведомства заслушал командующего войсками ЦВО, а также посетил ряд авиационных предприятий, где проконтролировал ход выполнения государственного оборонного заказа.
Работу в Екатеринбурге министр обороны начал с возложения цветов к памятнику Маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову, установленному напротив здания штаба Центрального военного округа.
Затем генерал армии Сергей Шойгу принял доклад у командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов боевой и социальной инфраструктуры в округе и проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления.
Урал с момента создания первых промышленных предприятий в петровские времена и по сей день во многом работает на нужды обороны страны. В связи с этим руководство Министерства обороны, приезжая в этот регион, метко названный поэтом Александром Твардовским «опорным краем державы», традиционно посещает то или иное оборонное предприятие. Генерал армии Сергей Шойгу побывал в этот раз на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).
УЗГА занимается ремонтом авиадвигателей, изготовлением авиационной техники и комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост» в интересах Минобороны России.
В ходе проверки выполнения заводчанами государственного оборонного заказа руководители завода доложили министру обороны о возможностях предприятия начать с 2019 года поставки модернизированных комплексов «Форпост» на элементной базе исключительно российского производства.
Первый стратегический бомбардировщик Ту-160М2 уже находится на этапе строительства
Следующим пунктом рабочей поездки генерала армии Сергея Шойгу стала Казань, где министр проверил ход выполнения гособоронзаказа Казанским авиационным заводом имени Горбунова. Напомним, что это предприятие занимается обслуживанием, ремонтом и модернизацией стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Работы по модернизации «белых лебедей» и восстановление их производства – на особом контроле.
Из доклада руководства предприятия главе военного ведомства следовало, что первый стратегический бомбардировщик Ту-160М2 уже находится на этапе строительства и Казанский авиационный завод готов к серийному производству этих самолётов. На предприятие поступают комплектующие, необходимые для сборки последующих ракетоносцев.
Генерал армии Сергей Шойгу также проверил выполнение гособоронзаказа в части, касающейся ремонта с модернизацией дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и строительства самолётов Ту-214 различных модификаций для Минобороны РФ.
Осматривая новое оборудование механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из титановых сплавов, министр обратил внимание руководителей предприятия на то, что не только станочное оборудование, но и в целом производственные фонды завода должны обновляться и ремонтироваться, чтобы соответствовать уровню решаемых задач.
Министру пообещали, что устранят все выявленные им недостатки в ближайшее время. Ещё одно обещание руководителей завода касалось предстоящей вскоре передачи заказчику в лице военного ведомства самолёта Ту-214ОН, который используется в рамках международного договора «Открытое небо». Одна такая машина раньше уже была передана Воздушно-космическим силам.
В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок. В Минобороны РФ сообщили, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин.
Фото Вадима ГРИШАНКИНА.