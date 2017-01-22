Гособоронзаказ под контролем

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Центральный военный округ. В ходе поездки глава военного ведомства заслушал командующего войсками ЦВО, а также посетил ряд авиационных предприятий, где проконтролировал ход выполнения государственного оборонного заказа.

Работу в Екатеринбурге министр обороны начал с возложения цветов к памятнику Маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову, установленному напротив здания штаба Центрального военного округа.

Затем генерал армии Сергей Шойгу принял доклад у командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов боевой и социальной инфраструктуры в округе и проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления.

Урал с момента создания первых промышленных предприятий в петровские времена и по сей день во многом работает на нужды обороны страны. В связи с этим руководство Министерства обороны, приезжая в этот регион, метко названный поэтом Александром Твардовским «опорным краем державы», традиционно посещает то или иное оборонное предприятие. Генерал армии Сергей Шойгу побывал в этот раз на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).

УЗГА занимается ремонтом авиадвигателей, изготовлением авиационной техники и комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост» в интересах Минобороны России.

В ходе проверки выполнения заводчанами государственного оборонного заказа руководители завода доложили министру обороны о возможностях предприятия начать с 2019 года поставки модернизированных комплексов «Форпост» на элементной базе исключительно российского производства.

Первый стратегический бомбардировщик Ту-160М2 уже находится на этапе строительства

Следующим пунктом рабочей поездки генерала армии Сергея Шойгу стала Казань, где министр проверил ход выполнения гос­оборонзаказа Казанским авиационным заводом имени Горбунова. Напомним, что это предприятие занимается обслуживанием, ремонтом и модернизацией стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Работы по модернизации «белых лебедей» и восстановление их производства – на особом контроле.

Из доклада руководства предприятия главе военного ведомства следовало, что первый стратегический бомбардировщик Ту-160М2 уже находится на этапе строительства и Казанский авиационный завод готов к серийному производству этих самолётов. На предприятие поступают комплектующие, необходимые для сборки последующих ракетоносцев.

Генерал армии Сергей Шойгу также проверил выполнение гос­оборонзаказа в части, касающейся ремонта с модернизацией дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и строительства самолётов Ту-214 различных модификаций для Мин­обороны РФ.

Осматривая новое оборудование механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из титановых сплавов, министр обратил внимание руководителей предприятия на то, что не только станочное оборудование, но и в целом производственные фонды завода должны обновляться и ремонтироваться, чтобы соответствовать уровню решаемых задач.

Министру пообещали, что устранят все выявленные им недостатки в ближайшее время. Ещё одно обещание руководителей завода касалось предстоящей вскоре передачи заказчику в лице военного ведомства самолёта Ту-214ОН, который используется в рамках международного договора «Открытое небо». Одна такая машина раньше уже была передана Воздушно-космическим силам.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок. В Минобороны РФ сообщили, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин.





Фото Вадима ГРИШАНКИНА.