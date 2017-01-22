Диалог науки и армии

Президент Российской академии наук Владимир Фортов:

«Мы нуждаемся в том, чтобы идеи, которые есть у военных, шли в академию, а идеи, которые есть у учёных, внедрялись в военную практику».

Взаимодействие РАН и военного ведомства имеет богатую историю с первого дня существования академии, созданной Петром Первым. Одна из первых задач, над решением которой работали учёные, была связана с управлением парусами корабля. Несмотря на различные трудности, её решили довольно быстро. Если тогда взаимодействие с наукой носило плодотворный характер, то почему бы его не использовать в наше время?

В прошлом году по предложению Минобороны решили провести встречу с учёными и в неформальной обстановке обсудить вопросы сотрудничества. И вот без ведения протокола в формате самого обычного чаепития уже состоялось несколько таких встреч. Диалоги на чаепитии имеют военную направленность, и поэтому, несмотря на всю неофициальность, разговор идёт за закрытыми дверями.

Перед началом очередного чаепития заместитель министра обороны Юрий Борисов и президент Российской академии наук Владимир Фортов рассказали о результатах такого сотрудничества и его перспективах.

Мотивация проведения таких встреч со стороны Минобороны вполне понятна. Реализуемая государственная программа вооружения носит экстенсивный характер, когда стоит задача резко увеличить количество современного вооружения в войсках. Всё современное вооружение создаётся на определённом научно-техническом заделе. Не секрет, что многие образцы вооружения, которые сегодня считаются современными, были придуманы и спроектированы на закате Советского Союза. Сегодня мы стоим на рубеже новой научно-технической революции. На смену идут принципиально новые системы вооружения, которые базируются и на новых физических принципах.

– На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов, систем управления, работающих в принципиально иной среде – плазме, – заявил замминистра обороны.

Работы в данном направлении активно ведутся в США и Китае. Как отметил Владимир Фортов, гиперзвук – это плазма. В её основе физически и химически реагирующая высокотемпературная среда с очень высоким давлением. Наши учёные изучают её уже десятки лет. Они готовы к практической реализации теоретических и экспериментально полученных знаний.

– Мы сегодня организовали десятки виртуальных лабораторий в области электромагнитных «дел» и в области гиперзвука, в области математического моделирования – имитационного и по базам данных многих работ, – отметил академик. – Каждый делает своё дело, не дублируя друг друга, а усиливая.

На подходе и иные принципы управления войсками, боевыми действиями. Сегодня победа будет за тем, кто в реальном масштабе времени быстрее обнаружит противника, выдаст целеуказание и поразит его. Характер всех военных конфликтов показывает, что резко сжимается время от принятия решения до требуемого конечного результата. Если раньше на это уходили часы, а в некоторых случаях дни, то нынче – минуты, а скоро это будут секунды.

Список всех этих факторов можно продолжать, но все они лежат в основе требований по созданию нового оружия. Работы ведутся.

– Мы ожидаем серьёзного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и прочая, прочая, прочая, – сказал Борисов.

Сегодня победа будет за тем, кто в реальном масштабе времени быстрее обнаружит противника, выдаст целеуказание и поразит его

Современное поле боя насыщено различной электроникой. Она установлена в том числе и в системах управления, наведения оружия, боеприпасов. Воздействие мощных импульсов опасно для них и выводит из строя. Имеющиеся наработки позволяют создавать систему излучения размером со смартфон, способную выдать мощность Саяно-Шушенской ГЭС. Вот почему работы по теме электромагнитного оружия активно ведутся в ряде стран. Информация о сфере применения таких систем засекречена. Главное, что в данной области российские учёные не утратили передовых позиций и могут создавать противоядие такому оружию противника. Однако надо двигаться дальше.

– Сейчас речь идёт о том, что нам необходимо приложить усилия в плане восполнения того фундаментального базиса, на котором прикладная военная наука может создавать принципиально новые образцы, – подчеркнул замминистра.

Именно поэтому военные решили придумать новый формат общения. Ведь учёные – творческие люди и не любят формализованных мероприятий. Ежеквартальные чаепития начались с простых обсуждений, но постепенно встречи стали выходить на уровень конструктивных решений, перешли к планированию тематики бесед. Появились и первые результаты. Кстати, один из них имеет некоторую, пусть и условную параллель с первой задачей, поставленной Петром Первым перед учёными.

Как известно, по инициативе министра обороны генерала армии Сергея Шойгу создан Национальный центр управления обороной РФ, обладающий лучшими в мире вычислительными ресурсами с большим массивом памяти, хорошими средствами визуализации, объединёнными в закрытые локальные сети. Данный сегмент довольно наукоёмкий и требует постоянного совершенствования. Кому как не РАН заниматься решением таких вопросов? Ведь в академии прекрасная научная школа математического имитационного моделирования со своими алгоритмами, подходами к решению задач. Учёных пригласили в центр, всё показали, рассказали о своих пожеланиях и наметили план действий. Сейчас он выливается в совместные работы и выходит на уровень практических решений вопросов управления.

– С одной стороны, наши офицеры учатся в прямом смысле слова – для них формируются специальные курсы, а с другой стороны, мы своими идеями в какой-то степени «зажгли» академические институты, и они начинают думать о новых подходах к моделированию серьёзных операций с привлечением новых механизмов математического имитационного моделирования, – сообщил Юрий Борисов.

Другая не менее актуальная для Минобороны тема обсуждения с РАН связана с недавними мировыми событиями.

– Нас заботит, особенно в условиях санкций, что нам перекрывают доступ к серьёзным наукоёмким технологиям, поэтому мы обсуждаем вопросы импортозамещения и сохранения тех компетенций, которые просто обязаны быть в России и обеспечивать безопасность нашей страны вне зависимости от той или иной сложившейся политической ситуации, – заявил Борисов. – Перед нами сегодня стоит задача разработки новой государственной программы вооружений, а она уже будет носить качественно другой характер.

По оценке замминистра, в целом в военном ведомстве довольны взаимодействием с РАН и считают, что оно поднялось на новый уровень.