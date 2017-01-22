Пороховая бочка Европы

Не допустить силовой конфронтации на Балканах призвала на прошлой неделе Россия. «К сожалению, Балканы не один раз становились источником очень серьёзных конфликтов. Я убеждён или по крайней мере надеюсь, хотя, как известно, история учит только тому, что она ничему не учит, что на этот раз все понимают необходимость недопущения силовой конфронтации, хотя напряжённость растёт», – сказал при этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выражая обеспокоенность Москвы в связи с резким обострением отношений между Белградом и Приштиной.

Поводом для эскалации ситуации в регионе послужил отказ косовских албанцев пропускать следовавший из Белграда в Косово поезд. Он должен был положить начало возобновлению движения по железной дороге Белград – Косово, а возможно, и до Македонии, которое было остановлено 18 лет назад. Конечным пунктом пробного рейса был объявлен городок Косовска-Митровица, где под защитой международных полицейских сил KFOR проживает около 10 тысяч сербов.

Изнутри его украсили изображениями фресок и икон из знаменитых православных монастырей Косова и Метохии, а снаружи раскрасили в цвета сербского флага. Но главное символическое послание украшало вагоны поезда снаружи – лозунг «Косово – это Сербия» на 21 языке, включая албанский. По сути, этот поезд стал бы тоненькой нитью, которая относительно безопасно соединила бы большую Сербию с немногочисленной сербской общиной, живущей в Косовска-Митровице в постоянном страхе за жизнь.

Однако сразу же после того как 14 января поезд отошёл от перрона в Белграде, президент Косова Хашим Тачи (бывший полевой командир Армии освобождения Косова по кличке Змей) объявил эту акцию «совершенно неприемлемой» и нарушающей государственный суверенитет Косова. С Приштины тут же последовал приказ направить навстречу поезду спецподразделения и остановить его.

В результате поезд был вынужден остановиться в городе Рашка на последней станции перед административной границей между центральной Сербией и Косовом и через несколько часов ожидания вернуться в Белград. По словам премьера Сербии Александра Вучича, это было сделано для того, чтобы предотвратить конфликт и сохранить жизни людей. «Там не было националистических образов, напоминавших мифы «Большой Сербии», внутри были только иконы, а надпись «Косово – это Сербия» – цитата из нашей конституции… Я был удивлён, ошарашен столь безответственными действиями: отправить спецподразделения с пулемётами на север Косова, где живут одни только сербы, в ответ на поезд», – заявил он в интервью итальянской газете «Репубблика».

После инцидента власти Сербии организовали срочное заседание совета по национальной безопасности, по итогам которого президент страны Томислав Николич заявил о готовности отправить в Косово подразделения сербских вооружённых сил. «Сербию ставят перед выбором: либо она делает всё, что ей говорят, либо будет война. Пока я президент этой страны, Сербия не будет чьей-то марионеткой. Если будут убивать сербов, мы пойдём на Косово. И не только армия – мы все пойдём. Я первым пойду. Мне не впервой», – сказал он.

Сербию ставят перед выбором: либо она делает всё, что ей говорят, либо будет война

По мнению Николича, инцидент был вызван «судорожными попытками уходящей администрации США обострить ситуацию в регионе». Президент в связи с этим поставил под сомнение необходимость продолжения диалога Белграда с Приштиной и ЕС.

В свою очередь лидер общественной патриотической организации «Наша Сербия» Младжан Джорджевич считает, что Запад продолжает активно работать над расчленением Сербии. С этой целью он поддерживает искусственные сепаратистские движения на территории страны, в частности на юге Сербии, где живёт много албанцев, а также в области Рашка (там много мусульман) и в северной области Воеводина, где живут люди разных национальностей.

Гонениям подвергается и Республика Сербская (РС), которая входит в состав Боснии и Герцеговины (БиГ). Так, власти Сараева пытаются уничтожить элементы сербской идентичности, включая сербский язык, вопреки всякой логике называя его боснийским языком. В декабре минувшего года президент РС Милорад Додик был вынужден заявить, что боснийского языка не существует. Он имел в виду то, что «боснийский язык» – это на деле сербский язык. Навязывание сербам нового названия их собственного языка, по мнению президента Республики Сербской, «совершенно недопустимо».

А на прошлой неделе против самого Додика США ввели санкции, так как он, по словам лидера республики, отказался торговать интересами сербов в БиГ, несмотря на давление со стороны Вашингтона. «Я горд тем, что не изменил конституции РС, как того требовала от меня уходящая администрация США», – подчеркнул в связи с этим Милорад Додик.

Что касается поезда, то глава Косова Хашим Тачи, говоря на эту тему, поспешил обвинить сербов в намерении захватить северные территории республики. Попытка Сербии отправить поезд с националистическим слоганом на север Косова, по его словам, была призвана спровоцировать резкую реакцию, которую Белград мог бы использовать как предлог для военного вторжения. «В намерениях Сербии было использовать этот поезд, чтобы сначала отрезать северную часть Косова, а затем присоединить к Сербии», – утверждал он.

Эксперты не исключают, что ситуация в Косове может и в самом деле перерасти в вооружённый конфликт. Это связано с тем, что на данный момент существует доля неопределённости касательно будущей политики Евросоюза и США. Поддержка спокойствия в регионе в последнее время осуществлялась благодаря договорённостям, которые Белград и Приштина подписали под эгидой Брюсселя.

Однако на сегодняшний день в ЕС наблюдается своего рода кризис власти, поэтому ожидать можно чего угодно. Что касается Соединённых Штатов, то их власти, как известно, всегда выступали главным защитником Косова и всячески продвигали идею независимости непризнанной республики. Теперь же, после избрания президентом США Трампа, неизвестно, какую позицию займёт Вашингтон в отношении региона.

На снимке: подразделения полиции Республики Сербской на параде

в честь 25-летия образования РС в составе Боснии и Герцеговины, январь 2017 года.