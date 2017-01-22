Система русской ПРОбы

Создание отечественной системы ПРО способствовало важным научным открытиям и блестящим конструкторским решениям, которые зачастую опережали научную мысль зарубежных специалистов на десятки лет. Когда в стране только начали появляться цветные ламповые телевизоры, к примеру, в вычислительном комплексе системы ПРО уже применялись цифровые технологии.

Работы по созданию системы противоракетной обороны в нашей стране были развёрнуты в середине 50-х годов прошлого столетия. К реализации программы были привлечены десятки предприятий промышленности, тысячи гражданских и военных специалистов.

Научные и практические разработки специального конструкторского бюро под руководством Григория Кисунько дали первый результат 4 марта 1961 года, когда система «А» на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) впервые в мире осуществила перехват и поражение головной части баллистической ракеты Р-12. Это легло в основу создания системы противоракетной обороны Москвы.

22 января 1962 года в составе управления Московского округа ПВО началось формирование управления РТЦ-81. Его возглавил участник Великой Отечественной войны генерал-лейтенант артиллерии Иван Ефимович Барышполец. В течение 20 лет он, по существу, командовал первым оперативно-тактическим соединением противоракетной обороны.

На пути создания ПРО было всё: блестящие идеи и переплетение человеческих судеб, тяготы полигона и радости первого перехвата баллистической ракеты, создание первой системы ПРО РТЦ-81 и её модернизации РТЦ-81М, первая самостоятельная стрельба боевого расчёта соединения ПРО, совместные дежурные смены и заступление на боевое дежурство. Было столкновение мнений, ведомственных и личностных интересов. Но всех объединяла великая цель – обуздать вероятного противника, создать надёжную систему ПРО, обезопасить страну.

Сегодня на защите столицы стоит система третьего поколения ПРО РТЦ-181. Благодаря использованию новых принципов управления боевыми действиями, более совершенной информационной системе, применению высокоскоростных противоракет, а также использованию новых алгоритмов наведения на цели она обладает высокими тактико-техническими характеристиками. Ныне система РТЦ-181 находится на этапе модернизации: разрабатываются новые ударные средства, совершенствуются боевые алгоритмы, создаются новые комплексы противоракетной и противовоздушной обороны.

МРЛС «Дон-2Н» – сердце системы противоракетной обороны РТЦ-181. Её по праву называют самой мощной и эффективной многофункциональной РЛС в мире. Она предназначена для обнаружения баллистических целей, их сопровождения, анализа состава сложных целей и точного наведения на них противоракет. «Дон» способен одновременно сопровождать в автоматическом режиме до сотни элементов сложных баллистических целей с любого направления.

В настоящее время МРЛС «Дон-2Н» тоже проходит глубокую модернизацию, после которой увеличится дальность обнаружения как при работе с баллистическими целями, так и с незначительными по размеру космическими объектами, повысится мощность передатчиков и приёмников.

Сегодня полным ходом идут работы по созданию единой национальной системы ПВО-ПРО XXI века, в состав которой войдут ЗРК С-500 и перспективные мобильные РЛС

В целом вся система ПРО будет модернизирована до конца 2017 года. Важно, что система модернизируется без вывода средств из штатного режима эксплуатации, то есть без перебоев в несении боевого дежурства.

– Ежедневно в воинских частях на круглосуточное боевое дежурство по противоракетной обороне заступают более 200 военнослужащих, – рассказал начальник штаба соединения ПРО полковник Алексей Чумаков. – Причём боевое дежурство в соединении несут все офицеры управления, начиная от командира и всех его заместителей. Но боевое дежурство – это не только анализ информации, поступающей в автоматическом режиме на командный пункт системы ПРО, но и выполнение различных задач в рамках командно-штабных тренировок и в динамике внезапных проверок, проводимых по решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ. Так, в ходе внезапной проверки в 2013 году впервые в истории отечественной системы ПРО боевые расчёты отследили траектории баллистических ракет, стартующих одновременно с четырёх точек, тремя гранями МРЛС «Дон-2Н». Возможность синхронной работы трёх граней станции, которую реализовали наши алгоритмисты и вооруженцы, особенно актуальна в ситуации, когда системы ПРО устанавливаются в различных частях света, на море и на континентах.

О таких возможностях ветераны соединения и мечтать не могли. Их опыт и поиски анализируются, а победы и успехи приумножаются нынешним поколением противоракетчиков. Сегодня в соединении ПРО рождаются новые традиции. Так, в 2016 году всем воинским частям, входящим в его состав, впервые в их истории были вручены боевые знамёна. Теперь у военнослужащих появились собственные символы воинской доблести и славы.

– В 2016 году мы осуществили более 200 юстировочных заявочных работ, 80 различного рода проводок искусственных спутников Земли и различных целей в космосе. С них были взяты характеристики, которые использовались в системе предупреждения о ракетном нападении и системе разведки космической обстановки. Обнаружено 12 пусков отечественных ракет-носителей. 16 января 2017 года мы успешно отработали по пуску МБР «Тополь-М» шахтного базирования, которая стартовала с космодрома Плесецк. 21 июня 2016 года совместным боевым расчётом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС и представителей промышленности был успешно осуществлён испытательный пуск противоракеты ближнего перехвата отечественной системы ПРО, – рассказал «Красной звезде» командир соединения ПРО 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин. – В настоящее время полным ходом идут работы по созданию единой национальной системы ПВО-ПРО XXI века. Эта система будет реализована с поставкой в войска новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия С-500 и перспективных мобильных РЛС. Так что 55 лет для соединения противоракетной обороны только начало всё более интересной, насыщенной и продуктивной работы.



Фото Юрия ШИПИЛОВА.