Станет ли лыжня «Лауры» золотой?

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в лыжном марафоне лейтенант Илья Черноусов возглавит сборную Вооружённых Сил России по лыжным гонкам на III зимних Всемирных военных играх в Сочи. Помимо Черноусова в состав сборной вошёл ещё один призёр Олимпийских игр – лейтенант Николай Морилов, ставший третьим в командном спринте на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, а также Алексей Червоткин, Пётр Седов и Денис Спицов.

Женскую команду возглавит бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года лейтенант Наталья Коростелёва. Её партнёрами по команде станут: прапорщик Наталья Ильина, младший сержант Юлия Белорукова, Лидия Дуркина и Анна Медведева.

Всего на зимних Всемирных военных играх в Сочи в составе сборной ВС РФ выступят 8 лыжников (четыре девушки и квартет мужчин).

Главный тренер нашей команды по биатлону и лыжным гонкам майор Николай Панкратов отметил, что основными конкурентами российских лыжников на III зимних Всемирных военных играх станут военнослужащие скандинавских стран, а также представители Германии, Франции и Италии.

Лыжные гонки на III зимних Всемирных военных играх пройдут в Сочи на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» с 23 по 26 февраля. Однако уже за две недели до церемонии открытия Игр лучшие лыжники ЦСКА отправятся к месту стартов для подготовки к турниру.

Расписание соревнований по лыжным гонкам на III зимних Всемирных военных играх.

23 февраля. Официальная тренировка.

24 февраля. Индивидуальная гонка (свободный стиль). Мужчины (15 км) и женщины (10 км).

25 февраля. Официальная тренировка.

26 февраля. Командный спринт (свободный стиль).

Тем временем в Музее спортивной славы ЦСКА главный тренер ЦСКА по биатлону и лыжным гонкам майор Николай Панкратов провёл экскурсию для юных воспитанников СШОР ЦСКА на тему «История Всемирных военных игр и проведение III Всемирных военных игр в России».

Сборная Вооружённых Сил России на зимних Всемирных военных играх будет представлена более 60 спортсменами-военнослужащими

В ней приняли участие заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону подполковник Светлана Ишмуратова, около 30 воспитанников спортивных школ олимпийского резерва ЦСКА по боксу, плаванию и тхэквондо, а также начальники команд ЦСКА по разным видам спорта.

Экскурсия под руководством методиста музея Лидии Ермаковой началась с рассказа о выдающихся победах армейцев на последних зимних и летних Олимпийских играх. Далее слово взял майор Николай Панкратов. Он поведал гостям об истории Международного совета военного спорта (CISM) и Всемирных военных игр.

– Лучшие спортсмены ЦСКА ежегодно принимают участие в чемпионатах мира среди военнослужащих. В 2015 году армейцы победили в общекомандном зачёте на VI летних Всемирных военных играх в Южной Корее. Пока сборная Вооружённых Сил России не может похвастаться такими же результатами на зимних Военных играх, однако через месяц на домашних соревнованиях в Сочи мы постараемся это исправить: за золотые медали в семи видах спорта поборются более 60 российских спортсменов-военнослужащих, – отметил майор Николай Панкратов.

– ЦСКА – это клуб чемпионов, – сказала в свою очередь подполковник Светлана Ишмуратова, официальный посол III зимних Всемирных военных игр в Сочи. – Так всегда было и всегда будет. Поэтому мы ждём от вас не просто выступлений, а побед, как на всероссийских, так и на международных соревнованиях. Помните, что главное в спорте – это постоянная работа над собой, зачастую через «не могу».

На снимке: станет ли чемпионом Всемирных военных игр

лейтенант Илья ЧЕРНОУСОВ, бронзовый призёр Олимпиады в Сочи?