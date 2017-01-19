Здравый смысл побеждает

С нуля часов 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не распространяется на международные террористические группировки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра». О ситуации, сложившейся в регионе, и перспективах её развития рассказал в среду на брифинге для представителей СМИ начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Совместная российско-турецкая комиссия осуществляет круглосуточный мониторинг режима прекращения боевых действий, сообщил он журналистам. В целом, несмотря на неоднократные провокации террористов «Джебхат ан-Нусра» в отношении сирийских войск и формирований оппозиции, режим прекращения боевых действий соблюдается.

По словам генерал-лейтенанта Рудского, прослеживается тенденция к сокращению количества нарушений за сутки. Это создаёт благоприятные условия для проведения 23 января в столице Казахстана Астане переговоров с оппозицией по мирному урегулированию сирийского кризиса. В адрес российского Центра по примирению поступают обращения от представителей различных формирований оппозиции, желающих участвовать в этих переговорах.

«В свою очередь Минобороны России поддерживает расширение количества участников со стороны оппозиции, – заявил начальник ГОУ Генерального штаба ВС РФ. – Однако в переговорном процессе должны участвовать те её представители, которые обладают реальным влиянием среди вооружённых отрядов на «земле».

Необходимым условием для участия в переговорах является письменное подтверждение присоединения к режиму прекращения боевых действий конкретного вооружённого формирования с указанием его численности, контролируемой им территории, а также государства, выступающего гарантом выполнения данным отрядом условий перемирия».

Эту непростую и деликатную работу с обращениями представителей оппозиции, отметил генерал-лейтенант Рудской, российские специалисты ведут на протяжении последних двух месяцев. Её цель – создание условий для обеспечения в ходе переговоров в Астане реального диалога всех ответственных сторон в интересах народа Сирии.

На брифинге журналисты также были проинформированы об оперативной обстановке в Сирийской Арабской Республике. Действия коалиционной группировки, возглавляемой США, под иракским городом Мосул во многом свелись к выдавливанию в восточную часть Сирии значительных сил «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещённая в РФ. – Ред.), которые почти беспрепятственно перебрасывают оружие, взрывчатку, живую силу в направлении Пальмиры, Дейр эз-Зора, а также приграничного с Турцией города Эль-Баб.

«Более того, – сказал начальник ГОУ Генерального штаба ВС РФ, – мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе. В настоящее время в районе Пальмиры правительственные войска при поддержке ВКС России ведут наступательные действия против боевиков ИГИЛ».

Сложная обстановка складывается в районе города Дейр эз-Зор, который уже около трёх лет осаждён террористами ИГИЛ. Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждёт настоящий геноцид. Население Дейр эз-Зора может быть полностью истреблено.

В настоящее время гарнизон города при поддержке ВКС России продолжает сопротивление. Принимаются необходимые меры по поддержке обороняющихся подразделений сирийской армии и стабилизации обстановки.

12 января 2017 года представители ВКС России и ВВС Турции подписали Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов авиации в ходе операции в Сирийской Арабской Республике. Данным документом создана основа для проведения не имевших ранее аналогов совместных действий в Сирии по уничтожению международных террористических группировок.

18 января ВКС России и ВВС Турции провели первую совместную воздушную операцию против террористической группировки ИГИЛ

«Сегодня (18 января. – Ред.) ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГИЛ в пригородах населённого пункта Эль-Баб провинции Алеппо», – сообщил генерал-лейтенант Рудской. К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются 9 ударных самолётов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, один Су-34, четыре Су-25. Со стороны ВВС Турции – восемь самолётов (4 F-16 и 4 F-4).

В течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки. «Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ, – указал начальник ГОУ Генерального штаба ВС РФ, – показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок».

Российский Центр по примирению враждующих сторон, рассказал также генерал-лейтенант Рудской, продолжает работу по восстановлению мирной жизни в городе Алеппо. Специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, обезврежено 26 395 взрывоопасных предметов. Это позволило вернуться в свои дома в восточных кварталах города более десяти тысячам жителей. Врачи госпиталя Минобороны России оказали медицинскую помощь более чем пяти тысячам человек, среди них 1847 детей.

При содействии офицеров российской военной полиции в освобождённых от террористов районах Алеппо воссозданы органы охраны правопорядка, налажена их работа по обеспечению безопасности населения. Для жителей восточных кварталов города продолжают работать развёрнутые Центром по примирению враждующих сторон пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Российские офицеры продолжают работу, направленную на восстановление мирной жизни и в других районах Сирии. В настоящее время договорённости о присоединении к процессу примирения подписаны с главами 1135 населённых пунктов. В них восстанавливаются разрушенные в ходе военных действий дороги, объекты инфраструктуры и социальной сферы, туда подаются электроэнергия и вода. Таким образом создаются все условия для налаживания мирной жизни.

Активно ведётся данная работа в провинции Дамаск. Один из последних примеров – урегулирование ситуации в долине реки Вади-Барада. После того как в начале января этого года в результате диверсии, организованной террористами, была выведена из строя станция водозабора, без воды оставались более 5 млн жителей столицы Сирии. При непосредственном участии российских офицеров в девяти населённых пунктах, находящихся в данном районе, организовано примирение враждующих сторон.

В результате 2274 боевика прекратили сопротивление. Подавляющее большинство из них сложили оружие и вернулись к мирной жизни. Боевикам, не пожелавшим остаться в районе примирения, предоставлена возможность вместе с семьями выехать в провинцию Идлиб, находящуюся под контролем вооружённых формирований антиправительственных сил.

Итогом этих действий стало налаживание мирной жизни в долине Вади-Барада, а также проведение ремонтных работ на водозаборе. В ближайшее время водоснабжение Дамаска будет восстановлено в полном объёме.