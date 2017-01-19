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Год напряжённой учёбы

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Год напряжённой учёбы Фото Вадима ГРИШАНКИНА.

18 января начался трёхдневный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооружённых Сил. В нём принимают участие руководящий состав главных командований видов Вооружённых Сил РФ, родов войск, военных округов, Северного флота, руководители центральных органов военного управления, командующие и начальники штабов объединений - всего более 200 человек. В первый день перед участниками сбора выступил министр обороны. Он акцентировал внимание на некоторых требованиях к организации подготовки войск и органов военного управления. В ходе сбора до его участников доводятся основные задачи органов военного управления по строительству и подготовке войск, а также особенности боевой подготовки Вооружённых Сил в новом учебном году.

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Министр обороны Российской Федерации
генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«Накопленный боевой опыт показывает, что необходимо и дальше повышать слаженность органов военного управления и совершенствовать подготовку офицерского состава Вооружённых Сил. В первую очередь это касается руководящего состава армии и флота».


Сегодня, как это часто бывало в нашей истории, армия и флот России выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава постоянного напряжения сил, глубокого анализа обстановки, творческого подхода и разумной инициативы,  подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу. И с удовлетворением констатировал значительно повысившийся в последнее время профессиональный уровень генералов, адмиралов и офицеров, а также возросшее качество решения задач органами военного управления и войсками. «Подтверждением этому служит операция в Сирии», – сказал министр обороны.
По его словам, в Сирийской Арабской Республике эффективно организовано комплексное применение сил и средств Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, а также успешно используются новейшие высокоточные системы вооружения.
«Вместе с тем накопленный боевой опыт показывает, что необходимо и дальше повышать слаженность органов военного управления и совершенствовать подготовку офицерского состава Вооружённых Сил. В первую очередь это касается руководящего состава армии и флота», – отметил министр обороны.
Касаясь содержательной стороны сбора, генерал армии Сергей Шойгу выделил несколько моментов.
Во-первых, участникам сбора будет продемонстрирован вариант работы объединённого стратегического командования в полевых условиях и управления военного округа в военное время. Во-вторых, на примере Свердловской области планируется показ действий штаба обороны субъекта Российской Федерации в период угрозы агрессии и в военное время.
По части теоретической составляющей сбора, отметил глава военного ведомства, предусмотрено изучение проблемных вопросов управления межвидовыми группировками войск в современных операциях, в том числе при ведении боевых действий против террористических формирований. Большое внимание, по словам генерала армии Сергея Шойгу, будет уделено организации совместной работы органов военного и государственного управления.
В течение трёх дней участники сбора обсудят широкий спектр вопросов, касающихся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооружённых Сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск на стратегическом направлении военного округа.
Ещё на один важный момент в командирской подготовке обратил внимание министр обороны – это изучение творческого наследия нашего выдающегося полководца Маршала Советского Союза Георгия Жукова, 120-ю годовщину со дня рождения которого мы отметили 1 декабря 2016 года.
– Опыт Георгия Константиновича в управлении войсками актуален и сегодня, – отметил генерал армии Сергей Шойгу. – Поэтому он должен использоваться при подготовке нынешних командующих и командиров.


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19 января министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Южный военный округ представил нового командующего войсками ЮВО и ознакомился с ходом обустройства 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области.
Представляя в Ростове-на-Дону командованию ЮВО нового командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, министр обороны отметил его заслуги в организации успешных действий российской группировки в Сирии.
– На этом сложном участке работы он зарекомендовал себя военачальником с широким оперативным мышлением, умеющим эффективно добиваться выполнения поставленных задач, – сказал генерал армии Сергей Шойгу и напомнил, что за умелое руководство войсками и силами в борьбе с международным терроризмом генерал-полковник Дворников удостоен звания Героя Российской Федерации.
Выразив уверенность, что в новой должности генерал-полковник Александр Дворников, которого хорошо знают в Вооружённых Силах (он прошёл путь от командира взвода до командующего войсками округа), также сумеет проявить себя настоящим профессионалом, министр пожелал командующему и всему личному составу ЮВО выдержки, настойчивости и дальнейших успехов в служении Родине.
В торжественной обстановке министр вручил генерал-полковнику Александру Дворникову штандарт командующего войсками ЮВО.
В Ростовской области генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства объектов военного городка воссозданной 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова мотострелковой дивизии и инфраструктуры полигона Кадамовский. Заместитель министра обороны Тимур Иванов доложил главе ведомства, что первый из пяти военных городков для личного состава соединения построен в максимально сжатые сроки за счёт применения новых строительных технологий и материалов.
– Все они на 100 процентов  российские, – подчеркнул при этом замминистра.
Всего полгода потребовалось военным строителям для возведения нескольких десятков жилых, хозяйственных и административных объектов, парковых и складских зон, создания инфраструктуры для занятий по боевой подготовке. Как удалось уложиться в такие сжатые сроки?
Строительство, пояснил Тимур Иванов, осуществлялось с использованием быстровозводимых металлических каркасов, сэндвич-панелей, блочно-модульных конструкций, которые могут использоваться многократно. В частности, на возведение жилого помещения на 200 человек требуется 30-35 суток. Важно и то, что при необходимости их можно быстро разобрать, перебазировать на новое место и смонтировать там.
Ещё одна особенность новых построек для 150-й дивизии – оснащение их автономными энергосистемами, которые автоматически поддерживают в помещениях оптимальный температурный режим в зависимости от присутствия людей.
– Отсутствие теплотрасс и другой инфраструктуры, которая прежде использовалась для теплоснабжения, позволяет обеспечить 25-процентную экономию финансовых ресурсов, – доложил Тимур Иванов.
Дополнительная экономия будет в дальнейшем и благодаря использованию для освещения помещений энергосберегающих светодиодов.
В жилых помещениях предусмотрено размещение личного состава по шесть человек, есть необходимая инфраструктура для нормального быта, сказал Иванов.
Что же касается парков боевых машин, то в ходе инспектирования генерал армии Сергей Шойгу приказал сделать их в частях постоянной готовности отапливаемыми. Во всех остальных хранилищах, сказал он, для отопления в зимний период нужно предусмотреть калориферы, которые позволяют быстро довести температуру до плюсовой.

 

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