Романтика риска и созидания

В канун профессионального праздника – Дня инженерных войск – на вопросы «Красной звезды» отвечает начальник инженерных войск группировки войск (сил) РФ в Сирийской Арабской Республике полковник Сергей ЧУДОВСКИХ.

– Некоторые остряки шутят, что сапёр ошибается не один раз, а дважды. Дескать, его первая ошибка – выбор военной специальности. Шутки шутками, но почему вы выбрали именно её? Ведь воины инженерных войск подвергаются опасности не только во время боевых действий, но и в мирной жизни. Например, обезвреживая найденные боеприпасы еще времён Великой Отечественной войны…

– Вы не поверите, но каждой профессии присуща своя романтика. Это помимо осознания её полезности и значимости. А есть ещё такое словосочетание, как «романтика риска». Да, и это присутствует в профессии военных инженеров, у сапёров. На войне приходится разрушать, обезвреживать, уничтожать. Но с единственной целью – чтобы потом созидать и строить, чтобы люди могли трудиться, не опасаясь за свои жизни… Поэтому можно сказать, что в нашей специализации органически сочетаются романтика риска и романтика созидания.

– Сергей Владимирович, вы – профессионал и боевой офицер. За плечами участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. А сейчас вот – выполнение специальных задач в Сирии. С учётом вашего большого опыта скажите, пожалуйста, какие качества прежде всего важны для специалиста инженерных войск.

– Во-первых, терпение. Во-вторых, он обязан в совершенстве до тонкостей, деталей овладеть своей специальностью. А в-третьих, и это самое главное, – обладать огромной выдержкой при выполнении задач инженерного обеспечения. В-четвёртых, личным мужеством.

– Какие факторы влияют на боевую работу?

– Очень разнообразны физико-географические условия. Приходится действовать на равнинах, в горах, в полупустыне и пустыне, в небольших населённых пунктах и городах-миллионниках. В здешних условиях террористы ведут подземную, или, как ещё её можно назвать, туннельную войну. Что это такое? Используя старые туннели или строя сеть новых, они могут выйти под землёй в районах, которые занимают правительственные войска, и внезапно их атаковывать. Причём эти подземные сооружения оборудуются как ручным способом, так и с использованием техники. Глубина залегания туннелей может достигать двух десятков метров. Более того, по ним могут скрытно передвигаться не только боевики, но и их техника. Даже такие машины, как реактивная система залпового огня БМ-21, могут внезапно появляться из туннелей, чтобы после залпа тут же уйти под землю…

– Какие главные задачи выполняют инженерные войска в Сирии?

– Главные задачи заключаются в инженерной разведке местности и различных важных объектов, в разминировании местности, отдельных объектов, населённых пунктов, фортификационном оборудовании рубежей и районов, в добыче и очистке воды, а также погрузке и выгрузке различного имущества…

– Назовите, пожалуйста, какие-то конкретные цифры, характеризующие объём боевой работы.

– Конечно же, обо всём рассказать я не могу. Но некоторые цифры назову. Например, за прошедшие сутки инженерно-сапёрное отделение произвело инженерную разведку маршрутов общей протяжённостью 8 километров и осмотр прилегающей территории. Взрывоопасных предметов не обнаружено. А всего нашими инженерными подразделениями в Сирии проверено около 10 000 километров дорог, очищено свыше 20 000 кубических метров воды…»

Чем лучше подготовлен сапёр, как по специальности, так и психологически, тем меньше подвергается риску. Но риск есть всегда

– Здесь огромный размах приобрела минная война, в которой используются самые изощрённые формы и методы. Расскажите, пожалуйста, о некоторых…

– Да, применяются именно изощрённые, варварские методы. Работают террористы при том на высоком профессиональном уровне, порой используя самые современные технологии. Минируют местность и объекты с широким применением самодельных взрывных устройств, различных вариантов замыкателей. СВУ используют для минирования зданий, например школ, других объектов, чаще всего социального назначения, предметов быта и даже детских игрушек.

И способы применения СВУ и мин промышленного производства самые разные. Порой удивляешься изощрённости боевиков. Для нападения на позиции сирийских вооружённых сил, поражения личного состава и объектов террористы-смертники применяют так называемые шахид-мобили. Они оборудуются защитой от пулемётно-оружейного огня, начиняются большим количеством взрывчатых веществ и используются для уничтожения важных государственных и военных объектов, блок-постов, прорыва позиций правительственных войск. Террорист-смертник приводит в действие взрывное устройство повышенной мощности…

У террористов есть также «сапёры-смертники». Это когда боевика сажают в автомобиль и приказывают следовать по минному полю. Подорвался один, за ним идёт другой. Вот такой варварский, немыслимый способ разминирования…

– Сергей Владимирович, обезвреживая взрывоопасные предметы, наши специалисты уже наверняка научились разгадывать хитрости, применяемые террористами?

– Уровень подготовки специалистов инженерных войск – высочайший. Некоторые взрывоопасные предметы мы уничтожаем на месте, а другие обезвреживаем и вывозим для последующего уничтожения. Это когда дело касается зданий, других важных объектов. Ведь если взорвать на месте 250-килограммовую бомбу, то разрушения будут очень серьёзными. Поэтому приходится рисковать… Но мы к этому привыкли. Чем лучше подготовлен наш специалист, тем меньшему риску подвергается. Но риск есть всегда… От этого не уйти.

– Вы работаете с сирийскими коллегами?

– Взаимодействие у нас очень тесное и многоплановое.

– Сколько разминировано объектов в Алеппо, сколько там уничтожено взрывоопасных предметов?

– Всего с начала работ проверено и разминировано свыше 180 социально значимых объектов. А именно: 77 школ, 62 мечети, 22 поликлиники, 3 водозаборные станции, 2 электроподстанции, 2 рынка, 3 стадиона, 2 детских сада, площадка для выдачи гуманитарной помощи, хлебозавод, культурно-досуговый центр, водоочистное сооружение, центр реабилитации детей-инвалидов, отделение полиции, дом престарелых, магазин, парковая зона.

– Сергей Владимирович, мы беседуем в канун вашего профессионального праздника – Дня инженерных войск. Что бы вы пожелали подчинённым в этой связи?

– От минёрных рот, инженерных команд, сформированных при Петре I, до современных инженерных войск, оснащённых эффективными средствами вооружения, – таков славный путь российских военных инженеров. В данное время лучшие представители инженерных войск выполняют специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики. Выполняют их профессионально, мужественно, достойно. Хочу пожелать всем своим коллегам крепкого здоровья, благополучия их семьям и новых успехов в служении Отечеству.



Хмеймим, Сирия