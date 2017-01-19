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В сборной – лучшие

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В сборной – лучшие Фото Getty Images.

До зимних Всемирных военных игр в Сочи – месяц

Вслед за биатлонистами, шорт-трекистами и ски-альпинистами свои предварительные составы для участия в III зимних Всемирных военных играх объявили горнолыжники и представители ориентирования на лыжах.
Соревнования ориентировщиков пройдут в Сочи на трассах Лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» с 23 по 27 февраля. В составе сборной Вооружённых Сил России восемь спортсменов (четверо мужчин и столько же женщин). Основу команды составляют представители Центрального спортивного клуба армии.
В предварительный состав мужской команды вошли: 14-кратный чемпион мира, двукратный победитель I Всемирных военных игр CISM в Аосте-2010 майор Эдуард Хренников, 6-кратный чемпион мира старший лейтенант Андрей Ламов, серебряный призёр чемпионата мира среди военнослужащих–2015 CISM прапорщик Степан Малиновский (все – спортсмены ЦСКА) и прапорщик Владимир Игнатов (Восточный военный округ).
В состав женской команды по ориентированию на лыжах предварительно включены прапорщики Наталья Томилова, Мария Кечкина, Татьяна Оборина (все – спортсменки ЦСКА) и Анастасия Кравченко.
 Ориентирование на лыжах представляет собой бег по пересечённой местности с картой и компасом. Главная цель – за меньшее время отметиться в строгой последовательности на всех контрольных пунктах, которые цифрами нанесены на карте.
 На Играх в Сочи ориентировщики разыграют восемь комплектов наград. Соревнования пройдут в трёх дисциплинах среди мужчин и женщин: короткая дистанция (около 3 км), средняя дистанция (около 7 км) и трёхэтапная эстафета, в которой примут участие три лучших представителя команды по итогам первых двух гонок. Также будут определены лучшие команды по результатам двоеборья (короткая и средняя дистанции).
«Специалисты отмечают, что наша команда – основной претендент на победу в Военных играх, – заявил Михаил Казадой, тренер команды ЦСКА и сборной Вооружённых Сил России. – Естественно, мы рассчитываем на высокий результат, поэтому начали подготовку заранее». 

 

Прапорщик Хорошилов – единственный представитель России, выигрывавший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту

 

Расписание соревнований
по ориентированию на лыжах


23 февраля. Официальная тренировка.
25 февраля. Средняя дистанция. Мужчины и женщины.
26 февраля. Спринт. Мужчины и женщины.
27 февраля. Эстафета. Мужчины и женщины.
Соревнования горнолыжников  пройдут в Сочи на трассах Горнолыжного центра «Роза Хутор» с 23 по 26 февраля. Лучшие спортсмены ЦСКА готовятся к этим состязаниям, участвуя в международных соревнованиях.
В частности, лидер сборной России прапорщик ЦСКА Александр Хорошилов стабильно выступает на этапах Кубка мира и регулярно входит в топ-10 рейтинга  лучших слаломистов мира.  Хорошилов – мастер спорта международного класса, участник трёх подряд зимних Олимпийских игр (2006, 2010 и 2014), первый и единственный представитель России, выигрывавший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту, становившийся призёром этапа Кубка мира в XXI веке.
Всего на соревнованиях по горнолыжному спорту, которые пройдут в рамках Игр, в составе сборной Вооружённых Сил РФ выступят 8 военнослужащих-спортсменов (четыре девушки  и квартет мужчин).
В предварительный состав, который огласил тренер команды ЦСКА по биатлону и лыжным гонкам майор Николай Панкратов, помимо Хорошилова,  вошли рядовые спортивных рот ЦСКА Вадим Приходченко, Юрий Другов, Станислав Чистяков, Михаил Валынкин, а также Дарья Овчинникова, Александра Прокопьева, Ксения Алопина и Екатерина Ткаченко.
Главными фаворитами III зимних Всемирных военных игр специалисты называют горнолыжников Италии, Франции и Австрии, отмечая при этом, что горнолыжник с мировым именем Александр Хорошилов – тоже реальный претендент на медали любых соревнований.  


Расписание соревнований
по горным лыжам


23 февраля. Официальная тренировка.
25 февраля. Слалом. Мужчины.
26 февраля. Слалом. Женщины.

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Роман БИРЮЛИН, «Красная звезда»

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