В сборной – лучшие

Вслед за биатлонистами, шорт-трекистами и ски-альпинистами свои предварительные составы для участия в III зимних Всемирных военных играх объявили горнолыжники и представители ориентирования на лыжах.

Соревнования ориентировщиков пройдут в Сочи на трассах Лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» с 23 по 27 февраля. В составе сборной Вооружённых Сил России восемь спортсменов (четверо мужчин и столько же женщин). Основу команды составляют представители Центрального спортивного клуба армии.

В предварительный состав мужской команды вошли: 14-кратный чемпион мира, двукратный победитель I Всемирных военных игр CISM в Аосте-2010 майор Эдуард Хренников, 6-кратный чемпион мира старший лейтенант Андрей Ламов, серебряный призёр чемпионата мира среди военнослужащих–2015 CISM прапорщик Степан Малиновский (все – спортсмены ЦСКА) и прапорщик Владимир Игнатов (Восточный военный округ).

В состав женской команды по ориентированию на лыжах предварительно включены прапорщики Наталья Томилова, Мария Кечкина, Татьяна Оборина (все – спортсменки ЦСКА) и Анастасия Кравченко.

Ориентирование на лыжах представляет собой бег по пересечённой местности с картой и компасом. Главная цель – за меньшее время отметиться в строгой последовательности на всех контрольных пунктах, которые цифрами нанесены на карте.

На Играх в Сочи ориентировщики разыграют восемь комплектов наград. Соревнования пройдут в трёх дисциплинах среди мужчин и женщин: короткая дистанция (около 3 км), средняя дистанция (около 7 км) и трёхэтапная эстафета, в которой примут участие три лучших представителя команды по итогам первых двух гонок. Также будут определены лучшие команды по результатам двоеборья (короткая и средняя дистанции).

«Специалисты отмечают, что наша команда – основной претендент на победу в Военных играх, – заявил Михаил Казадой, тренер команды ЦСКА и сборной Вооружённых Сил России. – Естественно, мы рассчитываем на высокий результат, поэтому начали подготовку заранее».

Прапорщик Хорошилов – единственный представитель России, выигрывавший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту

Расписание соревнований

по ориентированию на лыжах



23 февраля. Официальная тренировка.

25 февраля. Средняя дистанция. Мужчины и женщины.

26 февраля. Спринт. Мужчины и женщины.

27 февраля. Эстафета. Мужчины и женщины.

Соревнования горнолыжников пройдут в Сочи на трассах Горнолыжного центра «Роза Хутор» с 23 по 26 февраля. Лучшие спортсмены ЦСКА готовятся к этим состязаниям, участвуя в международных соревнованиях.

В частности, лидер сборной России прапорщик ЦСКА Александр Хорошилов стабильно выступает на этапах Кубка мира и регулярно входит в топ-10 рейтинга лучших слаломистов мира. Хорошилов – мастер спорта международного класса, участник трёх подряд зимних Олимпийских игр (2006, 2010 и 2014), первый и единственный представитель России, выигрывавший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту, становившийся призёром этапа Кубка мира в XXI веке.

Всего на соревнованиях по горнолыжному спорту, которые пройдут в рамках Игр, в составе сборной Вооружённых Сил РФ выступят 8 военнослужащих-спортсменов (четыре девушки и квартет мужчин).

В предварительный состав, который огласил тренер команды ЦСКА по биатлону и лыжным гонкам майор Николай Панкратов, помимо Хорошилова, вошли рядовые спортивных рот ЦСКА Вадим Приходченко, Юрий Другов, Станислав Чистяков, Михаил Валынкин, а также Дарья Овчинникова, Александра Прокопьева, Ксения Алопина и Екатерина Ткаченко.

Главными фаворитами III зимних Всемирных военных игр специалисты называют горнолыжников Италии, Франции и Австрии, отмечая при этом, что горнолыжник с мировым именем Александр Хорошилов – тоже реальный претендент на медали любых соревнований.



Расписание соревнований

по горным лыжам



23 февраля. Официальная тренировка.

25 февраля. Слалом. Мужчины.

26 февраля. Слалом. Женщины.