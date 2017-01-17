Бесконечная горечь утраты

В траурных церемониях приняли участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, руководство военного ведомства, Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства транспорта Российской Федерации, Общественного совета при Минобороны России, родные и близкие, сослуживцы и коллеги погибших.

Все, кто был здесь в этот скорбный день, говорили одно: «Никакими словами не выразить горечь утраты…»

«Они ушли на взлёте, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Вечная память погибшим», – сказал на церемонии прощания статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков, подчеркнувший, что будет сделано всё возможное, чтобы родные и близкие постоянно чувствовали поддержку, были окружены необходимым вниманием.

По словам заместителя председателя Общественного совета при Минобороны России Александра Каньшина, многие сегодня в нашей стране и мире переживают эту авиакатастрофу в том числе и как личную трагедию.

«На борту разбившегося Ту-154 находились достойные сыны и дочери нашего Отечества, настоящие патриоты. Все они направлялись в Сирию не только по долгу службы, но и по зову сердца. И наш человеческий и гражданский долг не забывать об этом», – выразил общее мнение Александр Каньшин.

На церемонии прощания также выступил Никита Губанков – сын погибшего в катастрофе директора Департамента культуры Минобороны России Антона Губанкова.

«Отец навсегда останется для нашей семьи, для нас всех примером того, каким нужно быть сильным, смелым, добрым, интеллигентным, искренним и верным до самого конца человеком. Верным самому себе, верным своей семье и верным своей Родине», – сказал Никита Губанков.

«Они ушли на взлёте, ушли в расцвете сил… Вечная память погибшим»

Напомним, что ранее на Федеральном военном мемориальном кладбище была также похоронена помощница директора Департамента культуры Минобороны России Оксана Бадрутдинова.

От лица Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всей Русской православной церкви соболезнования родным и близким погибших выразил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который провёл обряд отпевания.

Погибшие сотрудники военного ведомства, члены экипажа самолёта, артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и журналисты по желанию их родственников были похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище с высшими воинскими почестями.

В день прощания с погибшими в подмосковных Мытищах состоялись и похороны начальника ансамбля – художественного руководителя дважды Краснознамённого ордена Красной Звезды академического Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. По его и родных желанию место последнего упокоения выдающегося российского дирижёра и композитора, недавнего начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ – главного военного дирижёра – Михаило-Архангельское кладбище около деревни Новинки под Киржачом во Владимирской области (на снимке внизу).

Среди 92 погибших было 64 представителя известного и любимого во всём мире дважды Краснознамённого ордена Красной Звезды академического Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Слова «по профессии – артисты, по призванию – бойцы» из гимна дважды Краснознамённого ордена Красной Звезды академического Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, написанного А. Пахмутовой и Н. Добронравовым, – о них.

По желанию родных похороны жертв катастрофы прошли и на других кладбищах Москвы и Подмосковья, а также в Красноярске, Хабаровске, Архангельске, Казани, Орле, городе Клинцы Брянской области, селе Товарково Тульской области.

В этот же день в Москве в Успенском храме Новодевичьего монастыря прошла церемония прощания с основателем и руководителем фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, более известной как доктор Лиза.

Похоронили Елизавету Глинку во второй половине дня на Новодевичьем кладбище.